Tom Hiddleston 10 év után újra nyomoz: jön az Éjszakai szolgálat 2. évada

Tom Hiddleston
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 16:50
John Le Carrésorozatok
Jön az Éjszakai szolgálat második évada! 10 évet vártunk Tom Hiddleston sikersorozatára.

Egy évtizedet vártunk rá, de most végre itt van! Tom Hiddleston sorozata, az Éjszakai szolgálat végre folytatást kap, érkezik a második évad.  

Tom Hiddleston a Bosszúállókban Loki szerepében.
Tom Hiddlestont Loki szerepében szerette meg a világ, pedig az Éjszakai szolgálatban is nagyot alakított (Fotó: Marvel Enterprises)

Tom Hiddleston visszatér 

Az Éjszakai szolgálat a Panamai szabó szerzője, John le Carré regénye alapján készült, legalábbis az első évad. A hírek szerint a második évad már nem az írólegenda tollából származik majd, de a rajongóknak nem kell aggódni, az új epizódok is legalább olyan izgalmasnak ígérkeznek, mint a széria debütáló évada. Akinek újdonság az Éjszakai szolgálat, annak eláruljuk, hogy a történet egy exkommandósról szól, akit a Marvel Thor-filmjeiből ismert Tom Hiddleston alakít. Főhősünk próbál távol maradni múltjától és megszabadulni a bűnözés világától, ezért portásnak szegődik egy szállodába. Ahogy ez lenni szokott, a múltja persze utoléri, így próbál navigálni új élete és a régi démonok között. A széria első évada 2016-ban debütált, azóta még csak pletyka szintjén sem hallottunk róla, hogy az alkotókban lenne szándék a folytatásra, most azonban újból élvezhetjük Jonathan Pine akciódús kalandjait. Az első évadban rosszfiúként láthattuk a Dr. House sztárját, Hugh Laurie-t, de a nemrég mozikba került Rózsák háborújában is játszó Olivia Coleman is fontos szerepet játszott a szériában. 

Tom Hiddleston az Éjszakai szolgálat második évadának premierjén.
A Tom Hiddleston filmek rajongói már alig várták az Éjszakai szolgálat új évadát (Fotó: PA)

Éjszakai szolgálat 

Az Éjszakai szolgálat első évadában a Tom Hiddleston által alakított Jonathan Pine Egyiptom fővárosában egy szállodában dolgozik portásként, és minden erejével azon van, hogy megszabaduljon korábbi életétől. A városban éppen folyamatosan harcok dúlnak, de ő nem foglalkozik a körülötte zajló eseményekkel, csak leszegett fejjel tenné a dolgát, ám megismerkedik egy nővel, aki egy befolyásos férfival áll kapcsolatban. Utóbbi fegyvereket csempésztetne be a háború sújtotta országba, Pine azonban múltjából adódóan átadja ezt az információt a megfelelő személyeknek, és megpróbálja megakadályozni az üzletet. Az információkat szolgáltató nőt azonban megölik, az egyiptomi rendőrség pedig nem veszi kellően komolyan a nyomozást, így Pine saját kezébe veszi az ügyet, a szálak pedig egészen Svájcig vezetnek. Az első évad jelenleg is elérhető az Amazon Prime streaming-szolgáltató műsorán, így aki látta, az most újranézheti, mire a következő epizódok megérkeznek, aki pedig nem látta, annak javasoljuk, hogy kezdje el, mert igazi nemzetközi akciókban lehet része, páratlan színészi alakításokkal. A második évad a brit BBC csatornán már fut, az Amazon Prime műsorára pedig január 11-én, vasárnap érkezik.  

 

 

