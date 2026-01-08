Tom Hiddleston 10 év után újra nyomoz: jön az Éjszakai szolgálat 2. évada

Egy évtizedet vártunk rá, de most végre itt van! Tom Hiddleston sorozata, az Éjszakai szolgálat végre folytatást kap, érkezik a második évad.

Tom Hiddlestont Loki szerepében szerette meg a világ, pedig az Éjszakai szolgálatban is nagyot alakított (Fotó: Marvel Enterprises)

Tom Hiddleston visszatér

Az Éjszakai szolgálat a Panamai szabó szerzője, John le Carré regénye alapján készült, legalábbis az első évad. A hírek szerint a második évad már nem az írólegenda tollából származik majd, de a rajongóknak nem kell aggódni, az új epizódok is legalább olyan izgalmasnak ígérkeznek, mint a széria debütáló évada. Akinek újdonság az Éjszakai szolgálat, annak eláruljuk, hogy a történet egy exkommandósról szól, akit a Marvel Thor-filmjeiből ismert Tom Hiddleston alakít. Főhősünk próbál távol maradni múltjától és megszabadulni a bűnözés világától, ezért portásnak szegődik egy szállodába. Ahogy ez lenni szokott, a múltja persze utoléri, így próbál navigálni új élete és a régi démonok között. A széria első évada 2016-ban debütált, azóta még csak pletyka szintjén sem hallottunk róla, hogy az alkotókban lenne szándék a folytatásra, most azonban újból élvezhetjük Jonathan Pine akciódús kalandjait. Az első évadban rosszfiúként láthattuk a Dr. House sztárját, Hugh Laurie-t, de a nemrég mozikba került Rózsák háborújában is játszó Olivia Coleman is fontos szerepet játszott a szériában.

A Tom Hiddleston filmek rajongói már alig várták az Éjszakai szolgálat új évadát (Fotó: PA)

Éjszakai szolgálat

Az Éjszakai szolgálat első évadában a Tom Hiddleston által alakított Jonathan Pine Egyiptom fővárosában egy szállodában dolgozik portásként, és minden erejével azon van, hogy megszabaduljon korábbi életétől. A városban éppen folyamatosan harcok dúlnak, de ő nem foglalkozik a körülötte zajló eseményekkel, csak leszegett fejjel tenné a dolgát, ám megismerkedik egy nővel, aki egy befolyásos férfival áll kapcsolatban. Utóbbi fegyvereket csempésztetne be a háború sújtotta országba, Pine azonban múltjából adódóan átadja ezt az információt a megfelelő személyeknek, és megpróbálja megakadályozni az üzletet. Az információkat szolgáltató nőt azonban megölik, az egyiptomi rendőrség pedig nem veszi kellően komolyan a nyomozást, így Pine saját kezébe veszi az ügyet, a szálak pedig egészen Svájcig vezetnek. Az első évad jelenleg is elérhető az Amazon Prime streaming-szolgáltató műsorán, így aki látta, az most újranézheti, mire a következő epizódok megérkeznek, aki pedig nem látta, annak javasoljuk, hogy kezdje el, mert igazi nemzetközi akciókban lehet része, páratlan színészi alakításokkal. A második évad a brit BBC csatornán már fut, az Amazon Prime műsorára pedig január 11-én, vasárnap érkezik.