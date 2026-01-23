Tényleg ő az új férfi ikon? Timothée Chalamet már Marlon Brandot is lenyomta

Pár hete Timothée Chalamet sikeresen elhitette mindenkivel, hogy ő egy beképzelt fickó, miután olyanokat talált mondani, hogy mennyire top-szintű a dolog, amit csinál és lényegében bármihez nyúl, az arannyá válik. Valójában Chalamet egy borzasztó érzékeny és félénk srác, aki ezzel a médiahack-el a Marty Supreme című filmjében nyújtott karakterét hozta. Az események folyása pedig kezd olyan furcsa fordulatot venni, hogy lehet végig neki volt igaza — legalábbis a szakmai visszajelzések szerint.

A Golden Globe-díj siker után Timothée Chalamet Oscar-díjért fut tovább (Fotó: imageSPACE)

Timothée Chalamet rekordot döntött

A színész mostanság felkapott lett a Marty Supreme című filmjével, miután Amerikában a karácsonyi-szilveszteri időszakban versenyezhetett a nézőkért az Avatar: Tűz és hamu, Zootropolis 2 és Sydney Sweeney nagy dobása, a The Housemaid mellett. Igaz, hogy eddigi 100 millió dolláros bevételével nem mondható túlzottan nagy kasszasikernek, de a kritikai visszhangja lenyűgöző, amit a 94 százalékos Rotten Tomatoes eredménye is megalapozott. A szakma krémjének is felkeltette a figyelmét, miután a Golden Globe 2026-os gáláján három jelölést is kapott, melyből Timothée Chalamet hazavitte a legjobb férfi színésznek járó díjat.

Az elismerésért zajló küzdelem folytatódik a 2026. március 16-án esedékes 98. Oscar-gálán, ahol a Marty Supreme összesen kilenc jelölést kapott. Az Oscar-jelöltek közt Timothée Chalamet ismét megkapta a legjobb férfi színésznek szóló jelölést.

Igaz, hogy az eredményért még aludnia kell pár napot, de addig is lesz mire büszkének lennie, hiszen bizonyos szempontból máris nyert. Azt már most elmondhatja, hogy épp elmúlt harminc és háromszor is jelölték Oscar-díjra. Első jelölését a 22 éves korában megjelent Szólíts a neveden című filmjéért kapta, a második jelölés a Bob Dylan film, a Sehol se otthonban nyújtott szerepét dicséri és végül itt az idén versenyző Marty Supreme. Ezzel pedig egy sokéves rekordot döntött meg, hiszen korábban Marlon Brando volt akit 30 éves koráig háromszor jelöltek: ebből a legkorábbi a 23 éves korában megjelent A vágy villamosa volt, ezt követte a Viva Zapata! és a Julius Caesar.