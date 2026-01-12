Golden Globe 2026: óriási blama, lenyúlták DiCaprio elől a díjat! Itt vannak az idei év győztesei

Magyar idő szerint hétfő hajnalban került megrendezésre a 2026. évi Golden Globe-gála, immár 83. alkalommal. A filmes és televíziós világ egyik legfontosabb eseménye, mely mindig tartogat meglepetéseket, ezúttal is páros lábbal rúgta be a díjszezon ajtaját. Ahogy azt megszokhattuk, a gálaest egyszerre hozott biztos befutókat és olyan váratlan fordulatokat is, melyeket senki sem volt képes megjósolni. De nézzük is, kik nem hagyták el üres kézzel az Oscar előszobáját, mutatjuk az idei Golden Globe nyerteseit!

A Golden Globe 2026-os gáláján meglepetések, valamint olyan esetek is akadtak szép számmal, mikor nem borult a papírforma (Fotó: WALTER / BESTIMAGE)

Íme, a 2026-os Golden Globe-díjak győztesei:

(A nyertesek nevét félkövérrel szedve emeltük ki! Cikkünk folyamatosan frissül!)

Legjobb filmdráma:

Frankenstein

Hamnet

Csak egy baleset volt

A titkosügynök

Érzelmi érték

Bűnösök

Legjobb musical vagy vígjáték:

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

Nincs más választás

Nouvelle Vague

Egyik csata a másik után

Legjobb animációs film:

Arco – Fiú a jövőből

Démonölő: Kimetsu no Yaiba – Végtelen kastély

Elio

KPop Demon Hunters

A kis amélie és az eső természete

Zootropolis 2

Legjobb idegen nyelvű film:

Csak egy baleset volt ( It Was Just an Accident ) – Franciaország

) – Franciaország Nincs más választás ( No Other Choice ) – Dél-Korea

) – Dél-Korea A titkosügynök ( The Secret Agent ) – Brazília

Érzelmi érték ( Sentimental Value ) – Norvégia

) – Norvégia Sirāt ( Sirāt ) – Spanyolország

) – Spanyolország A Hind Rajab hangja (The Voice of Hind Rajab) – Tunézia

Legjobb férfi főszereplő – dráma:

Joel Edgerton - Az álmok vágányán

Oscar Isaac - Frankenstein

Dwayne Johnson - A zúzógép

Michael B. Jordan - Bűnösök

Wagner Moura - A titkosügynök

Jeremy Allen White - Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlenségtől

Legjobb női főszereplő – dráma:

Jessie Buckley - Hamnet

Jennifer Lawrence - Dögölj meg, szerelmem

Renate Reinsve - Érzelmi érték

Julia Roberts - Vadászat után

Tessa Thompson - Hedda

Eva Victor - Bocs, kicsim

Legjobb férfi főszereplő – musical vagy vígjáték:

Timothée Chalamet - Marty Supreme

George Clooney - Jay Kelly

Leonardo DiCaprio - Egyik csata a másik után

Ethan Hawke - Blue Moon

Lee Byung-hun - Nincs más választás

Jesse Plemons - Bugonia

Legjobb női főszereplő – musical vagy vígjáték:

Rose Byrne - Ha lennének lábaim, beléd rúgnék

Cynthia Erivo - Wicked: Második felvonás

Kate Hudson - Song Sung Blue

Chase Infiniti - Egyik csata a másik után

Amanda Seyfried - Ann Lee testamentuma

Emma Stone - Bugonia

Legjobb férfi mellékszereplő:

Benicio del Toro - Egyik csata a másik után

Jacob Elordi - Frankenstein

Paul Mescal - Hamnet

Sean Penn - Egyik csata a másik után

Adam Sandler - Jay Kelly

Stellan Skarsgård - Érzelmi érték

Legjobb női mellékszereplő:

Emily Blunt - A zúzógép

Elle Fanning - Érzelmi érték

Ariana Grande - Wicked: Második felvonás

Inga Ibsdotter Lilleaas - Érzelmi érték

Amy Madigan - Fegyverek

Teyana Taylor - Egyik csata a másik után

Legjobb rendező:

Paul Thomas Anderson - Egyik csata a másik után

Ryan Coogler - Bűnösök

Guillermo del Toro - Frankenstein

Jafar Panahi - Csak egy baleset volt

Joachim Trier - Érzelmi érték

Chloé Zhao - Hamnet

Legjobb forgatókönyv:

Egyik csata a másik után

Marty Supreme

Bűnösök

Csak egy baleset volt

Érzelmi érték

Hamnet

Legjobb eredeti filmzene:

Frankenstein

Bűnösök

Egyik csata a másik után

Sirāt

Hamnet

F1

Legjobb eredeti betétdal:

Dream as One - Avatar: Tűz és hamu

The Girl in the Bubble - Wicked: Második felvonás

Golden - KPop Demon Hunters

I Lied to You - Bűnösö

No Place Like Home - Wicked: Második felvonás

Train Dreams - Train Dreams

Legjobb mozis és bevételi teljesítmény:

Avatar: Tűz és hamu

F1

KPop Demon Hunters

Mission: Impossible - A végső leszámolás

Bűnösök

Fegyverek

Wicked: Második felvonás

Zootropolis 2

Legjobb drámasorozat:

A diplomata

Vészhelyzet Pittsburghben

Pluribus

Különválás

Utolsó befutók

A Fehér Lótusz

Legjobb vígjáték vagy musical sorozat:

Abbott Általános Iskola

A mackó

Hacks

Bármit, csak ezt ne

Gyilkos a házban

The Studio

Legjobb limitált sorozat, antológia vagy tévéfilm:

Kamaszok

All Her Fault

The Beast in Me

Fekete tükör

Dying for Sex

The Girlfriend

Legjobb női színész drámasorozatban

Kathy Bates - Matlock

Britt Lower - Különválás

Helen Mirren - Mobland

Bella Ramsey - The Last of Us

Keri Russell – A diplomata

Rhea Seehorn - Pluribus

Legjobb férfi színész drámasorozatban

Sterling K. Brown – Paradise

Diego Luna – Andor

Gary Oldman – Utolsó befutók

Mark Ruffalo – A megbízás

Adam Scott – Különválás

Noah Wyle – Vészhelyzet Pittsburghben

Legjobb női színész vígjáték-, vagy musicalsorozatban

Kristen Bell – Bármit, csak ezt ne

Ayo Edebiri – A mackó

Selena Gomez – Gyilkos a házban

Natasha Lyonne - Poker Face

Jenna Ortega - Wednesday

Jean Smart - Hacks

Legjobb férfi színész vígjáték-, vagy musicalsorozatban

Adam Brody – Bármit, csak ezt ne

Steve Martin – Gyilkos a házban

Glen Powell - Chad Powers

Seth Rogen - The Studio

Martin Short – Gyilkos a házban

Jeremy Allen White – A mackó

Legjobb női színész minisorozatban

Claire Danes – A bennem lakozó fenevad

Rashida Jones – Fekete tükör

Amanda Seyfried – Hosszú, fényes folyó

Sarah Snook - All Her Fault

Michelle Williams – Szex mindhalálig

Robin Wright – A barátnő

Legjobb férfi színész minisorozatban

Jacob Elordi – A keskeny út a mély északra

Paul Giamatti – Fekete tükör

Stephen Graham - Kamaszok

Charlie Hunnam - Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori

Jude Law - Black Rabbit

Matthew Rhys – A bennem lakozó fenevad

Legjobb női mellékszereplő TV-ben

Carrie Coon – A Fehér Lótusz

Erin Doherty - Kamaszok

Hannah Einbinder - Hacks

Catherine O’hara - The Studio

Parker Posey – A Fehér Lótusz

Aimee Lou Wood – A Fehér Lótusz

Legjobb férfi mellékszereplő TV-ben

Owen Cooper - Kamaszok

Billy Crudup - The Morning Show

Walton Goggins – A Fehér Lótusz

Jason Isaacs – A Fehér Lótusz

Tramell Tillman - Különválás

Ashley Walters - Kamaszok

Legjobb stand-up comedy: