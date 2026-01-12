Golden Globe 2026: óriási blama, lenyúlták DiCaprio elől a díjat! Itt vannak az idei év győztesei

Hollywoodban mindenki ismét csinosba vágta magát: itt az idei díjszezon első nagy megállója! Ahogy 1944 óta minden esztendőben, idén is megrendezték az Oscar kistesóját, azaz a Golden Globe-gálát. Cikkünkből pedig kiderül, kik voltak az est abszolút nyertesei, valamint kik hagyhatták el búslakodva a díjkiosztót!
Magyar idő szerint hétfő hajnalban került megrendezésre a 2026. évi Golden Globe-gála, immár 83. alkalommal. A filmes és televíziós világ egyik legfontosabb eseménye, mely mindig tartogat meglepetéseket, ezúttal is páros lábbal rúgta be a díjszezon ajtaját. Ahogy azt megszokhattuk, a gálaest egyszerre hozott biztos befutókat és olyan váratlan fordulatokat is, melyeket senki sem volt képes megjósolni. De nézzük is, kik nem hagyták el üres kézzel az Oscar előszobáját, mutatjuk az idei Golden Globe nyerteseit!
Íme, a 2026-os Golden Globe-díjak győztesei:
(A nyertesek nevét félkövérrel szedve emeltük ki! Cikkünk folyamatosan frissül!)
Legjobb filmdráma:
Frankenstein
Hamnet
Csak egy baleset volt
A titkosügynök
Érzelmi érték
Bűnösök
Legjobb musical vagy vígjáték:
Blue Moon
Bugonia
Marty Supreme
Nincs más választás
Nouvelle Vague
Egyik csata a másik után
Legjobb animációs film:
Arco – Fiú a jövőből
Démonölő: Kimetsu no Yaiba – Végtelen kastély
Elio
KPop Demon Hunters
A kis amélie és az eső természete
Zootropolis 2
Legjobb idegen nyelvű film:
Csak egy baleset volt (It Was Just an Accident) – Franciaország
Nincs más választás (No Other Choice) – Dél-Korea
A titkosügynök (The Secret Agent) – Brazília
Érzelmi érték (Sentimental Value) – Norvégia
Sirāt (Sirāt) – Spanyolország
A Hind Rajab hangja (The Voice of Hind Rajab) – Tunézia
Legjobb férfi főszereplő – dráma:
Joel Edgerton - Az álmok vágányán
Oscar Isaac - Frankenstein
Dwayne Johnson - A zúzógép
Michael B. Jordan - Bűnösök
Wagner Moura - A titkosügynök
Jeremy Allen White - Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlenségtől
Legjobb női főszereplő – dráma:
Jessie Buckley - Hamnet
Jennifer Lawrence - Dögölj meg, szerelmem
Renate Reinsve - Érzelmi érték
Julia Roberts - Vadászat után
Tessa Thompson - Hedda
Eva Victor - Bocs, kicsim
Legjobb férfi főszereplő – musical vagy vígjáték:
Timothée Chalamet - Marty Supreme
George Clooney - Jay Kelly
Leonardo DiCaprio - Egyik csata a másik után
Ethan Hawke - Blue Moon
Lee Byung-hun - Nincs más választás
Jesse Plemons - Bugonia
Legjobb női főszereplő – musical vagy vígjáték:
Rose Byrne - Ha lennének lábaim, beléd rúgnék
Cynthia Erivo - Wicked: Második felvonás
Kate Hudson - Song Sung Blue
Chase Infiniti - Egyik csata a másik után
Amanda Seyfried - Ann Lee testamentuma
Emma Stone - Bugonia
Legjobb férfi mellékszereplő:
Benicio del Toro - Egyik csata a másik után
Jacob Elordi - Frankenstein
Paul Mescal - Hamnet
Sean Penn - Egyik csata a másik után
Adam Sandler - Jay Kelly
Stellan Skarsgård - Érzelmi érték
Legjobb női mellékszereplő:
Emily Blunt - A zúzógép
Elle Fanning - Érzelmi érték
Ariana Grande - Wicked: Második felvonás
Inga Ibsdotter Lilleaas - Érzelmi érték
Amy Madigan - Fegyverek
Teyana Taylor - Egyik csata a másik után
Legjobb rendező:
Paul Thomas Anderson - Egyik csata a másik után
Ryan Coogler - Bűnösök
Guillermo del Toro - Frankenstein
Jafar Panahi - Csak egy baleset volt
Joachim Trier - Érzelmi érték
Chloé Zhao - Hamnet
Legjobb forgatókönyv:
Egyik csata a másik után
Marty Supreme
Bűnösök
Csak egy baleset volt
Érzelmi érték
Hamnet
Legjobb eredeti filmzene:
Frankenstein
Bűnösök
Egyik csata a másik után
Sirāt
Hamnet
F1
Legjobb eredeti betétdal:
Dream as One - Avatar: Tűz és hamu
The Girl in the Bubble - Wicked: Második felvonás
Golden - KPop Demon Hunters
I Lied to You - Bűnösö
No Place Like Home - Wicked: Második felvonás
Train Dreams - Train Dreams
Legjobb mozis és bevételi teljesítmény:
Avatar: Tűz és hamu
F1
KPop Demon Hunters
Mission: Impossible - A végső leszámolás
Bűnösök
Fegyverek
Wicked: Második felvonás
Zootropolis 2
Legjobb drámasorozat:
A diplomata
Vészhelyzet Pittsburghben
Pluribus
Különválás
Utolsó befutók
A Fehér Lótusz
Legjobb vígjáték vagy musical sorozat:
Abbott Általános Iskola
A mackó
Hacks
Bármit, csak ezt ne
Gyilkos a házban
The Studio
Legjobb limitált sorozat, antológia vagy tévéfilm:
Kamaszok
All Her Fault
The Beast in Me
Fekete tükör
Dying for Sex
The Girlfriend
Legjobb női színész drámasorozatban
Kathy Bates - Matlock
Britt Lower - Különválás
Helen Mirren - Mobland
Bella Ramsey - The Last of Us
Keri Russell – A diplomata
Rhea Seehorn - Pluribus
Legjobb férfi színész drámasorozatban
Sterling K. Brown – Paradise
Diego Luna – Andor
Gary Oldman – Utolsó befutók
Mark Ruffalo – A megbízás
Adam Scott – Különválás
Noah Wyle – Vészhelyzet Pittsburghben
Legjobb női színész vígjáték-, vagy musicalsorozatban
Kristen Bell – Bármit, csak ezt ne
Ayo Edebiri – A mackó
Selena Gomez – Gyilkos a házban
Natasha Lyonne - Poker Face
Jenna Ortega - Wednesday
Jean Smart - Hacks
Legjobb férfi színész vígjáték-, vagy musicalsorozatban
Adam Brody – Bármit, csak ezt ne
Steve Martin – Gyilkos a házban
Glen Powell - Chad Powers
Seth Rogen - The Studio
Martin Short – Gyilkos a házban
Jeremy Allen White – A mackó
Legjobb női színész minisorozatban
Claire Danes – A bennem lakozó fenevad
Rashida Jones – Fekete tükör
Amanda Seyfried – Hosszú, fényes folyó
Sarah Snook - All Her Fault
Michelle Williams – Szex mindhalálig
Robin Wright – A barátnő
Legjobb férfi színész minisorozatban
Jacob Elordi – A keskeny út a mély északra
Paul Giamatti – Fekete tükör
Stephen Graham - Kamaszok
Charlie Hunnam - Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori
Jude Law - Black Rabbit
Matthew Rhys – A bennem lakozó fenevad
Legjobb női mellékszereplő TV-ben
Carrie Coon – A Fehér Lótusz
Erin Doherty - Kamaszok
Hannah Einbinder - Hacks
Catherine O’hara - The Studio
Parker Posey – A Fehér Lótusz
Aimee Lou Wood – A Fehér Lótusz
Legjobb férfi mellékszereplő TV-ben
Owen Cooper - Kamaszok
Billy Crudup - The Morning Show
Walton Goggins – A Fehér Lótusz
Jason Isaacs – A Fehér Lótusz
Tramell Tillman - Különválás
Ashley Walters - Kamaszok
Legjobb stand-up comedy:
Ricky Gervais - Mortality
Brett Goldstein - The Second Best Night of Your Life
Kevin Hart - Acting My Age
Bill Maher - Is Anyone Else Seeing This?
Kumail Nanjiani - Night Thoughts
Sarah Silverman - PostMortem
