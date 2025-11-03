Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Stranger Things botrány: Millie Bobby Brown zaklatással vádolja David Harbour-t

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 03. 10:40
Millie Bobby Brown hivatalos panaszt nyújtott be David Harbour ellen. A Stranger Things sztárja zaklatással, megfélemlítéssel vádolja kollégáját.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

A Stranger Things sztárjai körül újabb botrány robbant ki. Millie Bobby Brown hivatalos panaszt nyújtott be kollégája, David Harbour ellen, akit zaklatással és megfélemlítő viselkedéssel vádol. A hírek szerint a Netflix belső vizsgálatot indított az ügyben.

A Stranger Things sztárja hivatalos panaszt nyújtott be kollégája ellen
A Stranger Things sztárja hivatalos panaszt nyújtott be kollégája ellen (Fotó: Ariana Ruiz / Northfoto)

Stranger Things sztárja zaklatással vádolja kollégáját

Közeleg a Stranger Things utolsó évada, de a finálét hatalmas botrány árnyékolja be. Millie Bobby Brown hivatalos panaszt nyújtott be a Netflix-hez, amelyben David Harbour-t zaklatással és megfélemlítéssel vádol.  A Stranger Things Tizije a több oldalas dokumentumban részletesen ismertette tapasztalatait David Harbour forgatások alatti viselkedéséről. A beszámolók szerint a panasz nem tartalmazott szexuális zaklatásra vonatkozó állítást, kizárólag a munkahelyi megfélemlítésre és a bántó kommunikációra fókuszált. 

Millie Bobby Brown zaklatással és megfélemlítéssel vádolja David Harbour-t
Millie Bobby Brown zaklatással és megfélemlítéssel vádolja David Harbour-t (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto)

A Netflix belső vizsgálatot indított

A Netflix állítólag belső vizsgálatot indított, amely több hónapig tartott, azonban a vizsgálat eredményét a felek nem hozták nyilvánosságra. A források szerint a történtek a sorozat ötödik, egyben utolsó évadának előkészületei alatt történtek, ami miatt a gyártás menetrendje is átmenetileg felborult. A Netflix és a színészek ügynökei egyelőre nem adtak ki hivatalos közleményt Millie Bobby Brown zaklatási vádjaival kapcsolatban. De a Netflix mindent megtesz annak érdekében, hogy a forgatás és a premier zökkenőmentesen folytatódhasson. Olyannyira, hogy a forgatás idejére a színésznő egy külön személyes képviselőt is kapott, aki a biztonságos munkakörnyezet fenntartásáért felelt. 

Millie Bobby Brown és David Harbour között a sorozatban apa-lánya kapcsolat bontakozott ki
Millie Bobby Brown és David Harbour között a sorozatban apa-lánya kapcsolat bontakozott ki (Fotó: Netflix / Northfoto)

Millie Bobby Brown David Harbour-rel való kapcsolata

A két színész a Stranger Things 2016-os indulása óta dolgoznak együtt. A sorozatban David Harbour Hopper seriffet, Millie Bobby Brown pedig Tizi karakterét alakítja, akik között apa-lánya viszony bontakozik ki. A forgatások során a két színész közötti kapcsolat sokáig baráti és támogató jellegűnek tűnt. Több interjúban is kölcsönösen dicsérték egymás munkáját. Éppen ezért is váltott ki hatalmas visszhangot a mostani Stranger Things botrány a rajongók körében. Az utolsó évad év végétől lesz megtekinthető a Netflix-en és a sorozat készítői remélik, hogy a történtek nem árnyékolják majd be a finálét.

 

 

