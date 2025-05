Kínos pillanatok Cannes-ban: Pedro Pascal rácsapott színésztársa kezére – Videó!

Idén májusban ismét összegyűlt a sztárvilág krémje a cannes-i filmfesztivál alkalmából. Az ünnepi mozidömping már kezdete előtt felháborodást okozott új dresszkódjával, mely például Halle Berry-nek is feladta a leckét, de azóta újabb kellemetlen pillanattal bővült az eseménydús fesztivál. Erről pedig a The Last of Us 2. évadával őrületes összeget kaszáló Pedro Pascal gondoskodott, aki színésztársa, Joaquin Phoenix társaságában keltett kisebb botrányt a francia Riviérán.

Pedro Pascal Joaquin Phoenix oldalán okozott kisebb botrányt a cannes-i filmfesztiválon (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Pedro Pascal csak meg akarta menteni kollégáját

A közös filmjük, a 2025. július 17-én mozikba kerülő Eddington premierjét ünneplő sztárok a lépcső tetején állva integettek rajongóiknak, mikor is a The Las of Us Joelje határozottan megragadta Joaquin Phoenix karját és lenyomta a színész törzse mellé. Az internetes kommentelők egy része szerint Phoenix bűne csak annyi volt, hogy blokkolta a fotósok kilátását Pedro Pascalra, ezért kellett elmozdítani az Oscar-díjas sztár kezét az útból. Míg egy másik teória azt vallja, hogy Pascal szemét az szúrta, hogy kollégája kézmozdulata túlságosan hasonlított a náci karlendítésre. Ezt részben alátámasztja egy szájról olvasó szakember nyilatkozata is, aki a Daily Mailnek szólalt meg az eset kapcsán, és az ő tolmácsolása szerint a következő párbeszéd zajlott le a két színész között:

Á, ne csináld ezt! Csak ártasz vele a hírnévnek. Próbálj meg lazán viselkedni, haver

– figyelmeztette Phoenixet Pascal.

A második Joker-sztorijával orbitálisat bukó amerikai színész erre csak annyit tudott mondani némi hatásszünet után, hogy „Ó, édes Istenem. Jól van, haver.”

A The Last of Us sztárja szeret balhézni

Pedro Pascalnak ez már nem az első húzása volt az utóbbi időben, amivel rendhagyó módon próbált meg reflektorfénybe kerülni. Pár héttel ezelőtt a Harry Potter-sorozat egyik producerébe (és egyben a regények szerzőjébe), J.K. Rowlingba állt bele páros lábbal, mikor utálatos vesztesnek nevezte az angol írónőt. Az idő kerekét egy kicsit jobban visszapörgetve pedig tavaly februárból is felidézhetünk egy esetet, amikor a SAG Awards gáláján részegen ripacskodva vette át a díját.