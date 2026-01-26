Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Nem volt kegyes velük a sors: hová tűntek a Star Wars-előzménytrilógia szereplői?

star wars
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 26. 10:52
Boba FettAnakin Skywalker
A gyerekkori Boba Fettet alakító Daniel Logan jópofa képet rakott fel Instára, ahogy a kis Anakint játszó Jake Lloyddal ült össze egy kávézóban. A találkozás felveti a kérdést, hol voltak mind idáig a Star Wars előzménytrilógia színészei és miért nem a legjobbak között láthatjuk őket?

A kétezres évekbeli Star Wars trilógia (Baljós árnyak, A klónok támadása, A Sith-ek bosszúja) érdekes íven ment keresztül. Amikor kijött, nagyon megosztotta a közönséget, de a Kathleen Kennedy Lucasfilm regnálását követő borzasztó tartalmak után a nosztalgia szebbé tette az emlékeket. Több színésznek, mint Natalie Portman, Liam Neeson és Ewan McGregor egyébként fontos mérföldkő volt a film, ezután egyre több filmben láthattuk őket — de nem mindenki volt ilyen szerencsés, sőt volt akit majdnem tragédiába sodort a negatív visszajelzéshullám. Hová tűntek?

Jelenet a Star Wars — Baljós árnyak című filmből
A Star Wars-filmek sikert is hozhattak volna a kis Jake Lloydnak, de a sors nem így hozta (Fotó: KPA/ Northfoto)

A Star Wars kicsi Anakinja egy igen nehéz életet tudhat maga mögött

Két legendás karaktert is követhettünk kisgyerekkorától kezdve. Jake Lloyd játszotta Anakin Skywalkert pici szőke kisfiúként, aki rabszolgasága alatt édesanyjának robotot épített és sajátkezűleg is képes volt menő energiafogatot építeni. Ez volt az első és utolsó epizód amiben láthattuk őt, jóllehet néhány videójátékban hallhattuk a hangját Anakinként. Érdekességképpen, lehet fel sem tűnt, de Arnold Schwarzenegger Hull a pelyhes című filmjében is ő játszotta a főszereplő kisgyerekét.

A Baljós árnyak marketingkampánya valami eszméletlen hatalmas méreteket öltött. 1999-ben alig volt sarok, ahol ne láthattuk volna a kis Anakint a fogathajtó sisakjában. A Pepsi tett róla, hogy reklámjaiban és lényegében minden felületén legyen egy kis Star Wars. A hirtelen szerzett hírnév miatt az akkoriban 10 év körüli Jake Lloydot az iskolában sokszor gúnyolták, és miután a színészetet abbahagyta — kifejezetten hamar — a szorongása paranoiás skizofréniává alakult. A törvénnyel többször is összetűzésbe került, ennek mélypontja volt, amikor egy autópályás üldözés után lekapcsolták és a rendőröknek csak zavart mormogással tudott válaszolni.

Wizard World Big Apple Comic Con New York City.
Szegény Jake Lloyd sok kellemetlenségen átment (Fotó: Barry Talesnick)

Daniel Logan, aki a klóngyermek Boba Fettet alakította némileg pozitívabb életet futott be. A rajongókkal mai napig szoros kapcsolatot ápol és a Star Warstól se került teljesen távol, igaz csak kisebb szerepekben tűnt fel újra. A sors izgalmas összefonódása révén Logan egy képet lőtt Instagramra, ahol Jake Lloyddal kávézik felnőttként.

Jar Jar Binks karaktere valami hihetetlen gyűlöletcunamit kapott. Szinte senki se szerette az ügyetlen gungan karaktert és — tegyük hozzá igen igazságtalanul — és ez a negatív energia az őt alakító színész magánéletére is ráhárult. Ahmed Best, aki mozgásával és hangjával elevenítette meg az animált karaktert a kritikák hatására beleütközött saját mentális határaiba: nyíltan beszélt arról, hogy a meghurcolást követően még az öngyilkosságot is fontolgatta. Ez volt az ő mélypontja, ahonnan szerencsére sikerült kilábalnia. Az utóbbi években Best visszatért a Star Wars univerzumba egy másik szerepben: egy Jedi mestert, Kelleran Beq-t alakította A mandalóri című sorozatban, amelyben ő mentette meg Grogut a hírhedt 66-os parancs alatt.

Star Wars: The Rise of Skywalker World Premiere - Los Angeles
Visszafogadták a rajongók Jar Jar Binkst (Fotó: OConnor)

A Star Wars előzménytrilógia után Hayden Christensen karrierje sem alakult túl fényesen: a késő tinédzser Anakin Skywalker karakterét nem mindenki szerette — avagy nem mindenki értette — és emiatt hosszú időre háttérbe szorult Hollywoodban. Tudatosan visszalépett a reflektorfénytől, kevesebb filmben szerepelt (egyebek közt a vegyes fogadtatású Hipervándorban) majd egy időre szinte teljesen eltűnt a nagyközönség elől. Ahogy teltek az évek, a közönség megítélése árnyaltabbá vált, az előzményfilmeket újraértékelték, és Christensen visszatérése Darth Vaderként az Obi-Wan Kenobi valamint az Ahsoka sorozatokban ismét kedveltté tette őt a Star Wars világában. Hiába, a nosztalgia értékes anyag.

Hayden Christensen
Hayden Christensen is visszanyerte magát a nézők szívébe Darth Vaderként (Fotó: Erika Goldring / Getty Images)


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
