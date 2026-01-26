Nem volt kegyes velük a sors: hová tűntek a Star Wars-előzménytrilógia szereplői?

A kétezres évekbeli Star Wars trilógia (Baljós árnyak, A klónok támadása, A Sith-ek bosszúja) érdekes íven ment keresztül. Amikor kijött, nagyon megosztotta a közönséget, de a Kathleen Kennedy Lucasfilm regnálását követő borzasztó tartalmak után a nosztalgia szebbé tette az emlékeket. Több színésznek, mint Natalie Portman, Liam Neeson és Ewan McGregor egyébként fontos mérföldkő volt a film, ezután egyre több filmben láthattuk őket — de nem mindenki volt ilyen szerencsés, sőt volt akit majdnem tragédiába sodort a negatív visszajelzéshullám. Hová tűntek?

A Star Wars-filmek sikert is hozhattak volna a kis Jake Lloydnak, de a sors nem így hozta (Fotó: KPA/ Northfoto)

A Star Wars kicsi Anakinja egy igen nehéz életet tudhat maga mögött

Két legendás karaktert is követhettünk kisgyerekkorától kezdve. Jake Lloyd játszotta Anakin Skywalkert pici szőke kisfiúként, aki rabszolgasága alatt édesanyjának robotot épített és sajátkezűleg is képes volt menő energiafogatot építeni. Ez volt az első és utolsó epizód amiben láthattuk őt, jóllehet néhány videójátékban hallhattuk a hangját Anakinként. Érdekességképpen, lehet fel sem tűnt, de Arnold Schwarzenegger Hull a pelyhes című filmjében is ő játszotta a főszereplő kisgyerekét.

A Baljós árnyak marketingkampánya valami eszméletlen hatalmas méreteket öltött. 1999-ben alig volt sarok, ahol ne láthattuk volna a kis Anakint a fogathajtó sisakjában. A Pepsi tett róla, hogy reklámjaiban és lényegében minden felületén legyen egy kis Star Wars. A hirtelen szerzett hírnév miatt az akkoriban 10 év körüli Jake Lloydot az iskolában sokszor gúnyolták, és miután a színészetet abbahagyta — kifejezetten hamar — a szorongása paranoiás skizofréniává alakult. A törvénnyel többször is összetűzésbe került, ennek mélypontja volt, amikor egy autópályás üldözés után lekapcsolták és a rendőröknek csak zavart mormogással tudott válaszolni.

Szegény Jake Lloyd sok kellemetlenségen átment (Fotó: Barry Talesnick)

Daniel Logan, aki a klóngyermek Boba Fettet alakította némileg pozitívabb életet futott be. A rajongókkal mai napig szoros kapcsolatot ápol és a Star Warstól se került teljesen távol, igaz csak kisebb szerepekben tűnt fel újra. A sors izgalmas összefonódása révén Logan egy képet lőtt Instagramra, ahol Jake Lloyddal kávézik felnőttként.