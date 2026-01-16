Soha viszont nem látásra! Így rombolta porig Kathleen Kennedy a Star Wars-t 14 év alatt

Micsoda hírre kelhettünk ma — igaz, hogy jegesen csúszós, koszos hólatyaktól nyálkás, hideg időnk van, de szívünket még így is felmelegítette a hír: a legsilányabb Star Wars-filmekért felelős Kathleen Kennedy lemondott a Lucasfilm éléről. Az eredeti filmek ősatyjától, George Lucastól átvéve a stafétabotot, Kennedy 14 évig irányította az azóta Disney égisze alatt működő stúdiót és azóta sorra jönnek az olyan tartalmak, amiket szinte senki nem szeret. De tényleg.

Kathleen Kennedy helyét Dave Filoni és Lynwen Brennan veszi át (Fotó: Faye Sadou)

Kathleen Kennedy már régebb óta közel volt a tűzhöz, mint azt sokan gondolnák

Kennedy igazi régi motoros a filmvilágban, munkássága producerként Steven Spielberg és George Lucas növekvő népszerűségével párhuzamosan fejlődött a nyolcvanas évek óta. A teljesség igénye nélkül, olyan népszerű projektekben hagyta ott kéznyomát, mint a Vissza a jövőbe, Hook, A.I. mesterséges értelem, valamint az Indiana Jones és a végzet temploma. Az így szerzett szakmai bizalomnak köszönhetően került 2012-ben a Lucasfilm vezetői székébe, amikor George Lucas eladta a stúdiót a Disneynek 4 milliárd dollárért. Elnökként Kennedy felelt a Lucasfilm kreatív és üzleti irányításáért, beleértve a Star Wars és az Indiana Jones címek fejlesztését, ezekhez kötődő filmek, könyvek, sorozatok és videójátékok gyártását. Vezetése alatt soha nem látott mértékben jöttek ki a Star Wars címével fémjelzett tartalmak... amik szinte mind borzalmasak voltak. Az ébredő erő óta olyan, mintha egy egyoldalú politikai diskurzus lenne a Star Wars világa, érdembeli történet nélkül. Lemondása igazi örömhír a rajongók számára.

A porgok is úgy készültek, hogy majd jól eladják őket plüssállatnak később (Fotó: Lucasfilm)

A Skywalker sztorivonalat lényegében kivégezte

Az 1977 óta kibontakozó Skywalker történetszál három mozifilmben folytatódott, és bár tehetséges rendezők dolgoztak rajta, a víziójuk minden iterációban egyre jobban szétmorzsolódott az értelmezésben. Megbocsáthatatlan, amit tettek Mark Hamill Luke Skywalker karakterével, aki sokaknak volt gyerekkori hőse és egy morcos csövest csináltak belőle, aki kék tejet iszik. Sőt, a filmek legmenőbb főgonoszát, az Ian McDiarmid által megformált Palpatine császárt, alias Darth Sidioust is visszahozták, miután az eredeti főgonosz, Snoke túl bénának tűnt a közönség számára. Amikor a rajongók kijózanodtak a 2015-ös nosztalgia rush-ból, szépen lassan elvesztették a bizalmukat a filmsorozatban. Ezek után tényleg visszasírjuk az előzményfilmeket, amik lassan történelmi távlatból tekintve merőben megszépültek Kathleen Kennedy Star Wars atrocitásai után. Még Jar Jar is jobban hiányzik... na jó, ő talán mégsem.