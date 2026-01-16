Soha viszont nem látásra! Így rombolta porig Kathleen Kennedy a Star Wars-t 14 év alatt

Micsoda hírre kelhettünk ma — igaz, hogy jegesen csúszós, koszos hólatyaktól nyálkás, hideg időnk van, de szívünket még így is felmelegítette a hír: a legsilányabb Star Wars-filmekért felelős Kathleen Kennedy lemondott a Lucasfilm éléről. Az eredeti filmek ősatyjától, George Lucastól átvéve a stafétabotot, Kennedy 14 évig irányította az azóta Disney égisze alatt működő stúdiót és azóta sorra jönnek az olyan tartalmak, amiket szinte senki nem szeret. De tényleg.
Kennedy igazi régi motoros a filmvilágban, munkássága producerként Steven Spielberg és George Lucas növekvő népszerűségével párhuzamosan fejlődött a nyolcvanas évek óta. A teljesség igénye nélkül, olyan népszerű projektekben hagyta ott kéznyomát, mint a Vissza a jövőbe, Hook, A.I. mesterséges értelem, valamint az Indiana Jones és a végzet temploma. Az így szerzett szakmai bizalomnak köszönhetően került 2012-ben a Lucasfilm vezetői székébe, amikor George Lucas eladta a stúdiót a Disneynek 4 milliárd dollárért. Elnökként Kennedy felelt a Lucasfilm kreatív és üzleti irányításáért, beleértve a Star Wars és az Indiana Jones címek fejlesztését, ezekhez kötődő filmek, könyvek, sorozatok és videójátékok gyártását. Vezetése alatt soha nem látott mértékben jöttek ki a Star Wars címével fémjelzett tartalmak... amik szinte mind borzalmasak voltak. Az ébredő erő óta olyan, mintha egy egyoldalú politikai diskurzus lenne a Star Wars világa, érdembeli történet nélkül. Lemondása igazi örömhír a rajongók számára.
Az 1977 óta kibontakozó Skywalker történetszál három mozifilmben folytatódott, és bár tehetséges rendezők dolgoztak rajta, a víziójuk minden iterációban egyre jobban szétmorzsolódott az értelmezésben. Megbocsáthatatlan, amit tettek Mark Hamill Luke Skywalker karakterével, aki sokaknak volt gyerekkori hőse és egy morcos csövest csináltak belőle, aki kék tejet iszik. Sőt, a filmek legmenőbb főgonoszát, az Ian McDiarmid által megformált Palpatine császárt, alias Darth Sidioust is visszahozták, miután az eredeti főgonosz, Snoke túl bénának tűnt a közönség számára. Amikor a rajongók kijózanodtak a 2015-ös nosztalgia rush-ból, szépen lassan elvesztették a bizalmukat a filmsorozatban. Ezek után tényleg visszasírjuk az előzményfilmeket, amik lassan történelmi távlatból tekintve merőben megszépültek Kathleen Kennedy Star Wars atrocitásai után. Még Jar Jar is jobban hiányzik... na jó, ő talán mégsem.
Mekkora szerencse, hogy Az utolsó jediket rendező Rian Johnson sikeresen visszahozta a felé irányuló bizalmat a népszerű Tőrbe ejtve sorozatával — amit jó szívvel tudunk ajánlani.
Kennedy irányítása alatt még két spin-off film is készült. Az ebből az egyik a Zsivány egyes, ami meglepően jól sikerült. A színészek, többek között Felicity Jones, Diego Luna és Mads Mikkelsen jól értették a szerepüket, a filmben Moff Tarkin és Leia hercegnő CGI fiatalítása is igényesre sikerült és az elrejtett régi filmes jelenetek is szórakoztató főhajtásnak bizonyultak a régi filmek felé. Ezzel ellentétben a Han Soloról készült előzményfilm annyira semmilyenre sikerült, hogy a franchise legveszteségesebb filmje lett. A sorozatok közt voltak kiemelkedőek, mint az Andor és A mandalóri, a többi viszont sokkal felejthetőbbre sikeredett — Az akolitus pedig kifejezetten pocsék volt.
Kathleen Kennedy irányítása alatt a Star Wars inkább tűnt propaganda óriásplakátnak és egy merchandise-okra építő kimeríthetetlen pénzgyárnak, amit untalanig fejt, a rajongók teljes ellenkezésének dacára. Alig van bárki, aki bánja a távozását — de örömünk egyelőre nem lehet teljesen felhőtlen. Kathleen Kennedy IMDb oldala szerint még hét különböző Star Wars projektben vesz részt producerként. Mindenesetre van, amit már nem lehet visszacsinálni. Az emberek ezen a ponton teljesen kiábrándultak a Csillagok háborújából, és ha valami égadta csoda folytán jók is lennének az elkövetkezendő filmek, a Star Wars már soha nem lesz az a mozis happening és a legbölcsebb lenne teljesen szélnek ereszteni az egészet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.