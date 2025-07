Nem csak Pamela Anderson pasizott be egy forgatáson: 5 sztárpár, akik a kamerák előtt szerettek egymásba

Hamarosan a hazai mozikba is megérkezik a Leslie Nielsen-féle Csupasz pisztoly remake-szerű folytatása. Noha a komédiaklasszikus legújabb epizódja egyesek számára csak üdítő limonádémozi lesz a nyári nagy hőségben, pedig ez az alkotás majd úgy fog bevonulni a történelemkönyvekbe, mint a film, ami összehozta Pamela Andersont és Liam Neesont. Hollywood két rutinos figurája a rajongók legnagyobb meglepetésére és örömére fokozatosan talált egymásra. Az utóbbi hetekben és hónapokban szemmel látható volt, mennyire élvezik egymás társaságát, és most már félig-meddig hivatalos, hogy nem csak munkatársként tekintenek a másikra. Ez egyébként már nem az első eset, hogy a kaliforniai álomgyár összeboronál két híres arcot, Neeson és Anderson előtt már mások is egymásba habarodtak a kamerák kereszttüzében.

A Pamela Anderson-filmek között különleges helyen szerepel az új Csupasz pisztoly, hiszen elhozta a szerelmet a színésznő életébe (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Nem Pamela Anderson és Liam Neeson az első hollywoodi gerlepár

Robert Pattinson és Kristen Stewart

A 2000-es évek végén üstökösként száguldott be Hollywoodba az Alkonyat-franchise. A Stephenie Meyer műveiből készült filmsorozat hirtelen óriási rajongótáborra tett szert, akik teljesen elveszítették az eszüket, mikor megtudták, a mozi főszereplői, Robert Pattinson és Kristen Stewart a való életben is egy párt alkotnak. A fiatal főhősök három évig randiztak, kapcsolatuknak Stewart hűtlensége vetett véget, mikor a jelenleg Jason Momoával Budapesten tartózkodó Pattinsont megcsalta a Hófehér és a vadász című film házas rendezőjével, Rupert Sandersszel.

Brad Pitt és Angelina Jolie

Hollywood történetének talán leghíresebb szuperpárosának sztorija is egy forgatáson kezdődött. Brad Pitt és Angelina Jolie között a 2005-ben bemutatott Mr. és Mrs. Smith készületei alatt gyulladt lángra a szerelem. A mesébe illő történetnek egyetlen szépséghibája volt, Pitt évek óta házasságban élt Jennifer Anistonnal, aki végül szintén egy forgatáson talált vigaszt Vince Vaughn nevű kollégája személyében. „Brangelináék” nagyjából tíz évig alkottak egy párt, 2014-es válásuk pedig akkora vihart kavart, hogy még ma is lehet érezni az utószelét.