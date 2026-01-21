„Az emberek zokogtak...” – 25 év kihagyás után rendezte meg a Magyar menyegzőt Káel Csaba

Csütörtökön startol el a honi filmszínházakban a Magyar menyegző című táncfilm. A nem kevés romantikával, humorral, no meg persze zenével megfűszerezett alkotásban napjaink egyik legfelkapottabb színésznője, Törőcsik Franciska, valamint a Semmelweisből ismerős Kovács Tamás játsszák a főszerepet, de mellékszerepekben is a magyar filmgyártás emblematikus alakjai tűnnek fel. A Magyar menyegző története két pesti fiatallal indul, akik Erdélybe mennek, hogy ott részt vegyenek egy esküvőn, ám nem is sejtik, micsoda életre szóló kaland vár rájuk a kalotaszegi falucskában. A 2026-os év sikerfilm-esélyesét Káel Csaba, filmügyi kormánybiztos rendezte, akivel a sajtóvetés után volt lehetőségünk beszélgetni.

A Magyar menyegző sajtóvetítése is telt házzal zajlott

(Fotó: Balogh Zoltán / MTI)

Káel Csaba filmje, a Magyar menyegző könnyekig hatotta a székely közönséget:

− Tegnap még Marosvásárhelyen voltunk, hiszen az elmúlt napokban négy székely városban is bemutattuk a filmet, és a fogadtatás lenyűgöző volt. Minden vetítés telt házzal zajlott, így dupláznunk kellett. Az emberek zokogtak, és többen azt mondták, sosem gondolták volna, hogy róluk még valaki egyszer filmet készít. Ez egy nagyon nagy élmény, mert én tartottam attól, hogy rájuk ez, hogy hat majd. Féltem, azt érzik majd, hogy mi most idejövünk Pestről, és megmutatjuk a tutit, de nagyon hitelesnek gondolták, és a film rengeteg emléket idézett fel bennük egy olyan korból, ahol a kultúra, a zene és a tánc jelentette számukra az összetartozást.

– Ember legyen a talpán, akinek nem jön meg a kedve a Magyar menyegző megtekintése közben táncra perdülni. Éppen ez volt a film fő célja, hogy közelebb hozza és újból megismertesse a magyar kultúrát a nézőkkel?

– Persze, de ezen kívül még szerettünk volna egy szerelmi kalandot is, ami azokat is megtalálja, akik talán kevésbé érdeklődnek a kultúra iránt, és talán ezáltal kerülnek közelebb a népi világ csúcsaihoz, a zenéhez és a tánchoz. És ha már tánc, szerettük volna, ha ez nemcsak egy díszítőelem, hanem a dramaturgia szerves része legyen, mert a tánc olyanokat tud kifejezni, amiket más képtelen.