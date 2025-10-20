Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Vendel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Röpködnek a gratulációk, végre megtette a nagy bejelentést a menyegzőről Törőcsik Franciska

Törőcsik Franciska
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 13:30
örömhírgratulációbejelentésfilmfesztivál
Erre már nagyon sokan vártak. Törőcsik Franciska most lerántotta a leplet.
Bors
A szerző cikkei

Örömhírrel jelentkezett a közösségi oldalán Törőcsik Franciska. A színésznő napjai az utóbbi időben nem teltek éppen eseménytelenül, mialatt a sikerek sem kerülték el őt. A Hogyan tudnék élni nélküled? című film, amely egy Demjén Ferenc legendás slágerein alapuló zenés, romantikus vígjáték, mostanra majdhogynem az egész országot meghódította. 

LB_20250306_hunyadi_0097
Röpködnek a gratulációk, végre megtette a nagy bejelentést Törőcsik Franciska / Fotó: Ladóczki Balázs - Mediaworks

Örömhírrel állt elő Törőcsik Franciska


A közelmúltban érkezett a hír, hogy a Hogyan tudnék élni nélküled? immár több mint egymillió nézőt csalt be a nagyvászon elé: ezzel a legsikeresebb magyar film lett a hazai mozikban, a rendszerváltás óta. Nem csoda, hogy a hatalmas sikerre való tekintettel már készül a második rész is. Törőcsik Franciska emellett szerepelt a TV2 Hunyadi sorozatában, valamint leforgatott egy újabb filmet, a Magyar menyegzőt, amelyet már most hatalmas érdeklődés övez. Franciska nemrég ezzel kapcsolatban osztott meg egy örömhírt a közösségi oldalán.

Újabb jó hírrel jelentkezem, elvégre, a social media nem a rossz hírekre van kitalálva. A Magyar Menyegző filmet meghívták a ‘Tallinn Black Nights’ filmfesztivál versenyprogramjába, így november 13-án világpremier a @tallinnblacknightsff -on, hamarosan pedig itthon is láthatjátok. Addig is pár kedves emlék a forgatásról… 

- árulta el a színésznő a remek hírt Instagramon, amelyet természetesen hatalmas örömmel fogadtak a rajongók.

Éppen kérdezni szerettem volna, hogy itthon mikor látható. Nagyon kíváncsian várom, gratulálok!

- írta az egyik követő a kommentszekcióban.

Szívből gratulálok, valamint sok sikert kívánok neked is meg a filmnek is! És amúgy kifejezetten jól áll neked a népviselet! 

- jegyezte meg egy másik követő.

Milyen szép vagy a népviseletben (is) 

- helyeseltek egy újabb hozzászólásban.

Mutatjuk Törőcsik Franciska fotósorozatát a forgatásról!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu