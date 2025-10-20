Röpködnek a gratulációk, végre megtette a nagy bejelentést a menyegzőről Törőcsik Franciska

Örömhírrel jelentkezett a közösségi oldalán Törőcsik Franciska. A színésznő napjai az utóbbi időben nem teltek éppen eseménytelenül, mialatt a sikerek sem kerülték el őt. A Hogyan tudnék élni nélküled? című film, amely egy Demjén Ferenc legendás slágerein alapuló zenés, romantikus vígjáték, mostanra majdhogynem az egész országot meghódította.

Röpködnek a gratulációk, végre megtette a nagy bejelentést Törőcsik Franciska / Fotó: Ladóczki Balázs - Mediaworks

A közelmúltban érkezett a hír, hogy a Hogyan tudnék élni nélküled? immár több mint egymillió nézőt csalt be a nagyvászon elé: ezzel a legsikeresebb magyar film lett a hazai mozikban, a rendszerváltás óta. Nem csoda, hogy a hatalmas sikerre való tekintettel már készül a második rész is. Törőcsik Franciska emellett szerepelt a TV2 Hunyadi sorozatában, valamint leforgatott egy újabb filmet, a Magyar menyegzőt, amelyet már most hatalmas érdeklődés övez. Franciska nemrég ezzel kapcsolatban osztott meg egy örömhírt a közösségi oldalán.

Újabb jó hírrel jelentkezem, elvégre, a social media nem a rossz hírekre van kitalálva. A Magyar Menyegző filmet meghívták a ‘Tallinn Black Nights’ filmfesztivál versenyprogramjába, így november 13-án világpremier a @tallinnblacknightsff -on, hamarosan pedig itthon is láthatjátok. Addig is pár kedves emlék a forgatásról…

- árulta el a színésznő a remek hírt Instagramon, amelyet természetesen hatalmas örömmel fogadtak a rajongók.

Éppen kérdezni szerettem volna, hogy itthon mikor látható. Nagyon kíváncsian várom, gratulálok!

- írta az egyik követő a kommentszekcióban.

Szívből gratulálok, valamint sok sikert kívánok neked is meg a filmnek is! És amúgy kifejezetten jól áll neked a népviselet!

- jegyezte meg egy másik követő.

Milyen szép vagy a népviseletben (is)

- helyeseltek egy újabb hozzászólásban.

