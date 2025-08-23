„Felrázva, nem keverve” – Pierce Brosnan kopaszon és protézissel is visszatérne James Bondként!

Denis Villeneuve Dűne filmsorozatának harmadik etapja után James Bond filmen fog dolgozni, amit eddig hatalmas rejtély övez. Megannyi jelölt, ötletelés van a szerep kapcsán, egyebek közt olyen nevek mellett mint Henry Cavill, Taron Egerton, még régiek is felmerültek. Igen, Pierce Brosnan is.

Pierce Brosnan mint James Bond, az utánozhatatlan 007-es (Fotó: Entertainment Pictures)

Milyen lehet Pierce Brosnan James Bondként ennyi év után?

A színész az ötödik volt a sorban, aki eljátszotta James Bondot, négy film erejéig – ezek voltak az Aranyszem, A holnap markában, A világ nem elég és a Halj meg máskor! Mivel még mindig nincs hivatalos casting Denis Villeneuve következő Bond filmjére, akár poén szinten is megéri a gondolat, hogy milyen lenne az öreg rókák kezébe nyomni a pisztolyt. Az azóta megőszült Brosnant a Radio Times-nak adott interjújában éppen erről kérdezték, amire a színész szellemesen válaszolt:

A feleségem, Keely (Pierce Brosnan felesége, Keely Shaye Smith) és én azt hallgattuk, milyen egetrengető elvárások vannak a következő James Bond felé. Nagyon jó jelöltek vannak és biztos vagyok benne, hogy csodásan fognak szerepelni. Nem hiszem, hogy bárkinek szüksége lenne egy ráncos, 72 éves éves Bondra, de ha Villeneuve fontolóra venné, azon nyomban felkeltené a figyelmem. Miért ne? Nagyon szórakoztató lenne. Sokat nevethetnénk. Kopasz fejek, protkók... ki tudja?

Celia Imrie, Ben Kingsley, Helen Mirren és Pierce Brosnan a The Thursday Murders Club-ban (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Brosnan a hamarosan érkező, legújabb sorozatában egyébként pont, hogy erre az idős fickó poénra utazik, ahogy négyen, idős emberekként bűnügyeket próbálnak megoldani.

Minél öregebb vagy, annál szabadabb, mert tudod hogy igazából nincs túl sok hátra. Ebben a filmben négy ember próbálja épen tartani az elméjét és szembenéznek a halállal, ami mindannyiunkért eljön. Mindez egy krimi filmbe csomagolva.

A Bond kérdéskörről egyébként a filmben játszó Helen Mirren is nyilatkozott a napokban, ahol elmondta, hogy szerinte James Bond nem lehet nő. A The Thursday Murders Club augusztus 28-án érkezik a Netflixre.