Tökéletes Valentin-napi program az HBO Maxon: Magyarországra is eljön 2025 legromantikusabb sorozata

Ha filmek terén talán nem volt olyan erős a mezőny 2025-ben, minisorozatok terén már egészen más a helyzet. A Netflix majdnem minden hónapban előrukkolt egy jól sikerült rövidke sorozattal (A négy évszak, Kamaszok, Szirének), az Apple TV-n a Pluribus tarolt, a SkyShowtime-ot az All Her Fault hódította meg, ám a minisorozatok koronázatlan királya tavaly egyértelműen az HBO Max volt. A folytonos névváltoztatásáról híres streamingóriáson nézhettük például a Golden Globe-ról két díjjal távozó, már a második évadával jelentkező Vészhelyzet Pittsburghben-t, vagy a Bill Skarsgardból ismét vérszomjas bohócot faragó Welcome to Derry-t. Az HBO Max lendülete pedig idén sem hagy alább, a jövő hónapban ugyanis ők hozzák el hazánkba a hónapok óta hatalmas népszerűségnek örvendő Heated rivalry-t, azaz a Forró viszályt.

Az HBO Max-sorozatok hamarosan a Forró viszállyal fognak bővülni (Fotó: IMDb)

Idén mindenki az HBO Maxon tölti a Valentin-napot

A Rachel Reid Game Changers című könyvsorozata alapján készült széria, a Forró viszály a sportfilmek és a romantikus drámák világát vegyíti, így a férfi és a női nézők is egyszerre képesek megtalálni benne a számításaikat. A hölgyeket a hokicsarnokok fagyos világába csalogató, tavaly novemberben debütáló széria külföldön óriási népszerűségnek örvend, a rajongólányoktól hangos minden közösségimédia-platform.

A számtalan, fanok által készített videók és egyéb posztok főszereplője pedig a sorozat két macsója, Hudson Williams és Connor Storie, akik az idei Golden Globe színpadát is meghódították, annak ellenére, hogy műsorukat érthetetlen módon még csak nem is jelölték a díjra. De lesz, aki a férfi szíveket is ellágyítsa, hiszen a showban A fiúk című szuperhősszériából ismert vörös démon, Ksenia Daniela Kharlamova is helyet kapott.

A magyar nézőknek sem kell már egyébként sokáig várni, hogy testközelből élhessék át a mínusz fokokba megérkező Forró viszályt, hiszen a sorozat 2026. február 13-án, azaz egy nappal Valentin-nap előtt landol a streamingszolgáltató kínálatában.

Az angolul Heated Rivalry címre hallgató sorozatért már a fél világ rajong (Fotó: IMDb)

Már úton a 2. évad?

Tekintettel arra, hogy Reid regényeiből még bőven van merítési lehetőség, és miután a fél világ teljesen bezsongott a Forró viszálytól, számítani lehetett a folytatás hírére, mely pár nappal ezelőtt kapott megerősítést az HBO-tól.