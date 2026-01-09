Carter doktor visszatér! Jönnek az új részek, folytatódik az HBO-n a Vészhelyzet Pittsburghben

Carter doki, vagyis bocsánat, Dr. Robby újra rendel. A Vészhelyzet Pittsburghben HBO Max-sorozat a tavalyi év egyik legnagyobb meglepetése volt. A széria nemcsak hatalmas comebacket jelentett a Vészhelyzetből ismert Noah Wyle számára, hanem 15 epizódon keresztül, valós időben követhettük végig egy sürgősségi osztály mindennapjait – amire korábban még nem volt példa a televíziózás történetében. A folytatás még több drámát ígér, ráadásul az első epizód már elérhető az HBO Max kínálatában.

Feszült évaddal tér vissza a Vészhelyzet Pittsburghben (Fotó: HBO Max)

Visszatért a Vészhelyzet Pittsburghben Noah Wyle-val

Az első évadban megismert Dr. Robby és csapata egy pittsburghi kórházban küzdenek önmagukkal és az elemekkel. A drámai fordulatok percenként követik egymást, miközben az elismert orvosnak saját démonaival is meg kell küzdenie. A második évad szintén 15 részes lesz, és egy július 4-i, azaz az amerikai függetlenség napján zajló ügyeleti etapot mutat be a nézőknek.

A Vészhelyzet Carter doktora, Dr. Robby ismét rendel (Fotó: HBO Max)

Fontos különbség, hogy az alkotók ígérete szerint a második évadban egy sokkal drámaibb, PTSD-jével még mélyebben küzdő Dr. Robby-t láthatunk majd. Az előző szezon főbb karakterei közül visszatér Katherine LaNasa Dana Evans szerepében, Patrick Ball, mint Dr. Langdon (aki rehab után tér vissza), Isa Briones Dr. Santosként, valamint több más szereplő is. Melléjük érkezik Sepideh Moafi Dr. Baran Al-Hashimiként, aki az előzetes információk szerint Dr. Robby pozíciójára pályázik.

Már készül a harmadik évad is (Fotó: HBO Max)

Szintén jelentős változás, hogy míg az első évad egyetlen rendkívüli éjszaka eseményeit dolgozta fel, addig a Vészhelyzet Pittsburghben második évada több történetszálat kapcsol össze tíz hónap történéseiből. Ezek között személyes konfliktusok és komoly karrierdöntések is helyet kapnak. Káoszból és drámából nem lesz hiány – olyannyira nem, hogy az új epizódok premierje előtt az HBO Max már be is jelentette: készül a folytatás. Nem véletlenül, hiszen a széria nézettségi rekordokat döntött, és eddig összesen 24 tévés díjat nyert el, köztük 5 Emmy-díjat.