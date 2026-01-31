Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Asztalitenisz bajnok fekteti meg Gwyneth Paltrowt, kiderül, létezik-e igaz szerelem!

Magyar színész egy hollywoodi sikerfilmben, kultrendező új alkotása, brazil Oscar-esélyes film, romantikus szuperprodukció és egy közönségkedvenc sikersorozat folytatása is vár ránk ebben a hónapban. Összegyűjtöttük a legígéretesebb februári premiereket.
Timothée Chalamet, Adam Driver, Tom Waits, Cate Blanchett, Margot Robbie, Jacob Elordi, Wagner Moura és Gwyneth Paltrow is új produkcióban látható. Íme, a legizgalmasabb februári premierek a mozikban és a streamingen. 

februári premierek
A februári premierek közül Margot Robbie erotikus filmjét várjuk a legjobban / Fotó: imdb.com

Februári premierek a mozikban és a streamingen

Marty Supreme 

Hazai mozis bemutató: 02.05.

Könnyen lehet, hogy Timothée Chalamet első Oscar-díjas alakításának lehetünk tanúi a Marty Supreme-ben, hiszen fő esélyesnek számít a gálán. Ami viszont bizonyos, hogy honfitársunk, Röhrig Géza alakítását is láthatjuk ebben a nagyszabású hollywoodi sikerfilmben, amely az ötvenes évek egy legendás életművészéről, kalandoráról és pingpongjátékosáról szól. A filmben tér vissza Gwyneth Paltrow is, akinek vad ágyjelenetei lesznek Timothéeval. 

Father Mother Sister Brother

Hazai mozis bemutató: 02.05.

Az amerikai függetlenfilm legendás alkotója, Jim Jarmusch (Éjszaka a Földön, Szellemkutya, Hervadó virágok) új rendezéssel jelentkezik, a szereplőgárdában olyan régi barátokkal és újdonsült alkotótársakkal, mint Tom Waits, Cate Blanchett vagy Adam Driver. A Father Mother Sister Brother (melynek címét a rendező kérésére egyetlen országban sem fordították le) három történetet mesél el Amerikából, Írországból és Franciaországból, mindháromban hosszú idő után hazatérő testvérekkel.

Üvöltő szelek

Hazai mozis bemutató: 02.12.

Itt az új romantikus klasszikus? Regényként biztosan az Üvöltő szelek, de Emerald Fennell rendező (Ígéretes fiatal nő, Saltburn) és a film mellett producerként is közreműködő Margot Robbie célja deklaráltan nem más, mint előállni a 2020-as évek Titanicjával. Ennek érdekében leigazolták Hollywood új ifjú hercegét, Jacob Elordit, és bevetették a minden eddiginél forróbb erotikát is az angol irodalom klasszikus erényei mellé.

A titkosügynök

Hazai mozis bemutató: 02.19.

Már a Golden Globe-ot is bezsebelte, sőt az Oscar-gálán is négy kategóriában érdekelt ez a remek brazil film, amely az 1970-es évek katonai diktatúrájának világába viszi el a nézőket. Méghozzá egy olyan főhőssel (Wagner Moura kiemelkedő alakításában), akinek egyszerre kell bujkálnia a felfordult világban, és rendeznie a viszonyát a családjával.

A Bridgerton család – 4. évad

Hazai bemutató: 02.26. (Netflix)

A Netflix közönségkedvenc kosztümös sorozatának rajongói már január 29-én megkapták az első Bridgerton-adagjukat az új évadból, a további részek pedig február végén érkeznek. Az alkotók által számos meglepetést ígérő új évadban Benedict (Luke Thompson) és Sophie (Yerin Ha) kapcsolata áll a középpontban, és egyvalami biztos: ismét tombol a romantika!

 

 

