Asztalitenisz bajnok fekteti meg Gwyneth Paltrowt, kiderül, létezik-e igaz szerelem!

Timothée Chalamet, Adam Driver, Tom Waits, Cate Blanchett, Margot Robbie, Jacob Elordi, Wagner Moura és Gwyneth Paltrow is új produkcióban látható. Íme, a legizgalmasabb februári premierek a mozikban és a streamingen.

A februári premierek közül Margot Robbie erotikus filmjét várjuk a legjobban / Fotó: imdb.com

Februári premierek a mozikban és a streamingen

Marty Supreme

Hazai mozis bemutató: 02.05.

Könnyen lehet, hogy Timothée Chalamet első Oscar-díjas alakításának lehetünk tanúi a Marty Supreme-ben, hiszen fő esélyesnek számít a gálán. Ami viszont bizonyos, hogy honfitársunk, Röhrig Géza alakítását is láthatjuk ebben a nagyszabású hollywoodi sikerfilmben, amely az ötvenes évek egy legendás életművészéről, kalandoráról és pingpongjátékosáról szól. A filmben tér vissza Gwyneth Paltrow is, akinek vad ágyjelenetei lesznek Timothéeval.

Father Mother Sister Brother

Hazai mozis bemutató: 02.05.

Az amerikai függetlenfilm legendás alkotója, Jim Jarmusch (Éjszaka a Földön, Szellemkutya, Hervadó virágok) új rendezéssel jelentkezik, a szereplőgárdában olyan régi barátokkal és újdonsült alkotótársakkal, mint Tom Waits, Cate Blanchett vagy Adam Driver. A Father Mother Sister Brother (melynek címét a rendező kérésére egyetlen országban sem fordították le) három történetet mesél el Amerikából, Írországból és Franciaországból, mindháromban hosszú idő után hazatérő testvérekkel.

Üvöltő szelek

Hazai mozis bemutató: 02.12.

Itt az új romantikus klasszikus? Regényként biztosan az Üvöltő szelek, de Emerald Fennell rendező (Ígéretes fiatal nő, Saltburn) és a film mellett producerként is közreműködő Margot Robbie célja deklaráltan nem más, mint előállni a 2020-as évek Titanicjával. Ennek érdekében leigazolták Hollywood új ifjú hercegét, Jacob Elordit, és bevetették a minden eddiginél forróbb erotikát is az angol irodalom klasszikus erényei mellé.

A titkosügynök

Hazai mozis bemutató: 02.19.

Már a Golden Globe-ot is bezsebelte, sőt az Oscar-gálán is négy kategóriában érdekelt ez a remek brazil film, amely az 1970-es évek katonai diktatúrájának világába viszi el a nézőket. Méghozzá egy olyan főhőssel (Wagner Moura kiemelkedő alakításában), akinek egyszerre kell bujkálnia a felfordult világban, és rendeznie a viszonyát a családjával.