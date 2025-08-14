Pornóbajusszal támad Timothée Chalamet: Gwyneth Paltrow hanyatt vágta magát tőle, de mit szól ehhez Kylie Jenner?

Idén sajnos nem sikerült Bob Dylan megformálásért hazavinni az aranyszobrot, de a pornóbajsza jövőre segíthet a 29 éves sztárnak. Timothée Chalamet egy pingpong világbajnokot alakít a különleges hangulatú Marty Supreme című életrajzi filmben. Ami viszont ennél is meglepőbb, az a már említett negyvenes-ötvenes évek idéző bajusz, ami a nagy visszatérő Gwyneth Paltrow-t is elcsábította, legalábbis a filmben, ahol elég sok ágyjelenetük lesz. Vajon mit szólhatott ehhez a Z-generáció Leonardo DiCapriojaként emlegetett sztár barátnője, Kylie Jenner?

Timothée Chalamet cukkolja a közönséget az arcszőrzetével (Fotó: WALTER / BESTIMAGE)

Timothée Chalamet pornóbajusza

A sztár már Magyarországon forgatja a Dűne 3. részét, ám tavaly ősszel és idén télen a Marty Supreme munkálataival volt elfoglalva. A már most komoly díjesésként emlegetett filmnek kell is a támogatás, ugyanis az A24 stúdió idén nagy kockázatott vállalt Chalamet és a Velencében debütáló Zúzógép című pankrátor drámával, amiben Dwayne Johnson és Emily Blunt a főszereplők. Az eddig kisköltségvetésű horrorokat és izgalmas független-filmeket gyártó cég tavaly adott először 50 millió dollárt ki a Polgárháború című filmre. Timothée és The Rock azonban többet ér: a Zúzógép és a Marty Supreme is 70-90 millió dollár közötti büdzséből készült. A két film sikeres esetén az A24 csatlakozhat Hollywood vezető gyártói közé.

A sztár a legújabb filmje New Yorki-i forgatásán (Fotó: TheImageDirect.com)

Timothée Chalamet és Gwyneth Paltrow szexe

Ehhez azonban kell Timothée pornóbajsza, ami a Marty Supreme előzetesében első kicsit viccesen néz ki, pedig a szemfüles nézők már az idei Golden Globe-on is kiszúrhatták, ahol a műsorvezetőnő, Nicki Glasser folyamatosan azzal szívatta a színészt, hogy miért van szemöldök a felső ajka felett? Szerencsére párja, Kylie Jenner rögtön átkarolta, jelezve, hogy számára így is szexi a színész. Ugyanezt gondolta az 53 éves Gwyneth Paltrow is, akinek ez a film lesz a nagy visszatérése, ugyanis a Politikus című tévésorozatot leszámítva az utóbbi 10-15 évben leginkább csak Vasember mellett láthattuk a dívát.

Kylie Jenner féltékeny típus állítólag (Fotó: KGC-356)

Timothée Chalamet és Kylie Jenner kapcsolata

A hírek szerint Chalametnek és az Oscar-díjas színésznőnek sok szexjelenete lesz, amihez intimitás dublőrt használtak. Timothée nyugodt volt a szakember jelenlétől, Paltrow azonban nem szokott hozzá ehhez, ugyanis a korábbi intim jelenetinél bízott a rendezőiben és azok figyelmességben. A pletykák szerint Kylie Jenner is sokat járt ki a forgatásra, biztos ami biztos alapon, a Kardashian-lány állítólag elég féltékeny természet.