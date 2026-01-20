Szenzáció! Már a Disney+-on is elérhető a díjnyertes magyar rövidfilm

A Disney+ tartja a lépést a riválisokkal szemben. Az egérfüles streaming-szolgáltató is erősen kezdte az új évet, hiszen januári műsorlistáján olyan tartalmak szerepelnek, mint a Golden Globe-on taroló Stephen Graham Ezer bokszütés című bunyós szériájának második évada vagy a Meaghan Oppenheimer nagy sikerű Hazudj! címre hallgató drámasorozatának harmadik fejezete. Ám, ez még mindig nem minden, hiszen most már egy olyan rövidfilm is szerepel a kínálatban, mely tovább öregbítheti a magyar mozi hírnevét a nagyvilágban.

A Boldog emberek is megtalálható már a Disney+-filmek között (Fotó: Budavári Balázs/Vimeo)

Magyar rövidfilmre harapott rá a Disney+

A mindössze 15 perces rövidfilm, a Boldog emberek történetének szereplői olyan emberek, akiknek ha nem is az arcukra, de egy kicsit lejjebb rájuk van írva, hogy jelenleg épp milyen passzban vannak. A Boldog emberek karaktereinek nyakán ugyanis egy szám látható, ami azt jelzi, éppen mennyire boldogok. Ha pedig ez a szám 20 alá csökken, akkor…

A bármelyik Black Mirror évadba beleillő kisfilm Happy People címen több nemzetközi filmfesztivált is megjárt, és nem is távozott onnan üres kézzel, például Milánóban és Portóban is elnyerte a legjobb rövidfilmnek járó díjat. Az igazán nagy figyelmet viszont most kaphatja meg a korábban a TV2 sikersorozata, a Hazatalálsz több epizódján is dolgozó Budavári Balázs új alkotása, miután a Disney+ jóvoltából nem kevesebb mint 26 országban érhető el aminek természetesen a direktor is örül.

Egy rövidfilmet jó esetben fesztiválok közönsége, a családunk és a barátaink néznek meg, szakmailag tanulunk belőlük, aztán elfelejtjük őket, átlag nézőkhöz nem sok sansz van eljutni. Azzal, hogy a fiókom helyett végül a Disney+-on landolt a film, azzal potenciálisan egy csomó új nézőnek mesélhetjük el a történetünket

– árulta el a fiatal rendező egy interjújában.

A Boldog emberekben Eszenyi Enikő is feltűnik, mint boldogságmérő (Fotó: Budavári Balázs/Vimeo)

Az alvó emberek a boldog emberek?

Budavári sikersztorija valószínűleg itt viszont még nem ér véget, hiszen a rendező a Boldog emberek után már javában dolgozik élete első nagyjátékfilmjén, az Alvó embereken is, amely egy, a valóságban a boldogságot nem lelő, álomvilágba menekülő fiatal firól szól majd.