Brutális és sokkoló jövőt jósol nekünk a Netflix legnépszerűbb sorozatának új évada

Megdöbbentő jövőképpel tért vissza a Netflix sikersorozata. A Fekete tükör/ Black Mirror hetedik évada újabb hat, egymástól különálló történetben mutatja meg, milyen is lehet az emberiség jövője, mit hoz számunkra az AI, a digitális lények tisztelete, az iskolai bulling, a gyász vagy éppen egy furcsa számítógépes játék. Mint minden évadban, itt is vannak jobban és rosszabbul sikerült darabok, mi most a saját Top 3-as listánkat mutatjuk be.

A Fekete tükör/Black Mirror bajos csaja mire képes a sérelmei után? Fotó: Netflix

TOP 3 epizód a Fekete tükör/Black Mirror hetedik évadából

Bête Noire - A valódi bajos csajok

A Lindsay Lohan nevével fémjelezett tinifilm óta tudjuk, hogy a gimis bullyingolás bizony nem szép dolog, és sokak jövőjét egy életre meghatározza, például ha cikizik a haja, a testsúlya vagy kamu sztorikat terjesztenek róla, miszerint kielégítette a számtech tanárt. Maria egy édességfejlesztő cégnél dolgozik, ahol igazi sztár, egyik terméke jobban fogy, mint a másik. Az egyik kontrollcsoportban felismeri a volt középiskolai osztálytársát, aki igencsak kikupálódott az évek alatt. Rejtélyes módon jelentkezik egy meg nem hirdetett állásra és a megjelenésével csőstül jön a baj, vagy Maria zavarodott meg és érte el a Mandela-effektus? A pszichothrillerbe átcsapó sztori futurisztikus módon mesél a gyermeki gonoszságról és arról a fájdalomról, amihez egy vagy akár végtelen számú élet is kevés, hogy kitörüljük az emlékeinkből a megaláztatást.

Kis sárga lények és ez a pasi teszi jobbá az emberiséget? Fotó: Netflix

Tumultus - Cuki sárga lények tesznek minket jobb emberré

Mindannyian előszeretettel gyakoroljuk az Isten adta jogunkat, hogy kukacokat gyilkoljunk le ágyúval, verjük halálra ellenfeleinket vagy bajszos csőszerelőként teknősöket és sárkányokat gyilkoljunk. A virtuális valóság szereplőit nem tekintjük élőlénynek, úgy gondoljuk, mindent megtehetünk a karakterekkel büntetlenül, hiszen egy game over vagy egy reset után máris újraindul az egész? De mi van akkor, ha nem? A Tumultus látszólag egy flúgos PC guru és egy gyilkossági üggyel kapcsolatos kihallgatás furcsa meséje, ám a bő háromnegyedóra alatt az egész létezésünket megkérdőjelező sztorit kapunk,főszerepben a Ki vagy doki? sztárja, Peter Capaldi és a tumultus cuki kis sárga szereplőivel.