Ha nem tudsz várni A Bridgerton család új évadára: Íme 5 sorozat, amivel elütheted az időt a premierig

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 19:40
Hamarosan minden szempár a Netflixre fog szegeződni. Január végén érkezik ugyanis a platformra a népszerű A Bridgerton család 4. évada. A széria folytatására való várakozás viszont sokakat megvisel, ezért összegyűjtöttünk néhány hasonló sorozatot, hogy gyorsabban teljen idő.
Örökös-Tóth Lajos
A Bridgerton család rajongóinak a fejében jó eséllyel az István, a király Oly távol vagy tőlem és mégis közel című betétdala szól, amikor a sorozat 4. évadának premierdátumára gondolnak. Bridgertonék visszatérésére már csak 10 napot kell várni, ám ez az idő legalább 10 évnek hathat a legnagyobb fanok számára. Ezért most nekik kedveskedünk némi gyógyírrel, hiszen csokorba szedtük azokat a habos-babos sorozatokat, amikkel még könnyebben rá lehet hangolódni A Bridgerton család történetének következő fejezetére, és még az idő is gyorsabban telik általuk.

Bridgerton: Season 4 - TV Series
A Bridgerton család 4. évadának premierjéig még 10 nap van hátra, ez pedig pont elég ahhoz, hogy ledaráljunk 1-2 sorozatot (Fotó: Netflix)

Ha tetszett a Bridgerton, akkor ezeket is imádni fogod:

Kurtizánok kora (Disney+)

Ha valaki kevesellte az erotikát és a pikáns képsorokat a Bridgertonból, annak nyugodt (vagy inkább hevesen dobogó) szívvel ajánljuk a Kurtizánok korát. A Liv Tyler és Alfie Allen főszereplésével bemutatott sorozat három évadot élt meg, és a 18. századi Londonban játszódik, ahol és amikor minden ötödik nő prostitúcióból élt és minden is a szex körül forgott.

A Kurtizánok kora kendőzetlenül beszél a szexről és a szerelemről egyaránt (Fotó: YouTube)

Lady Jane (Prime Video)

Az Amazon történelmi vígjátéka a mindig érdekes „mi lett volna, ha…” kérdéskörrel foglalkozik. Fiktív elemekkel tarkított igaz története „a kilencnapos királynő”, Jane Grey életét meséli el, akit a Tudor-kor egyik legműveltebb hölgyeményeként bíznak meg azzal a váratlan feladattal, hogy üljön a trónra. A Lady Jane rengeteg titkot, fordulatokat és megannyi színpompás ruhakölteményt tartogat a nézők számára.

A Lady Jane egy fiktív történelmi telenovella Emily Baderrel a főszerepben (Fotó: YouTube)

Az aranykor (HBO Max)

A Netflix Bridgertonjának sikerére az HBO Maxnak is megvolt a viszontválasza a 2022-ben bemutatott Az aranykor képében. Anglia helyett viszont a nagy tócsa túlpartján, Amerikában találjuk magunkat, a 19. század vége felé, amikor is mindenki megmozgatott minden követ, hogy vigye valamire. A korral haladni képtelen arisztokrácia és a törtető újgazdagok között megannyi ármány és feszültség üti fel a fejét, amit a Downton Abbey alkotói által kreált széria nem kevés pompával és szerelemmel spékel meg.

2022 - The Gilded Age - TV Set
Az aranykor 3. évada már javában készül (Fotó: Entertainment Pictures)

Sarolta királyné – Egy Bridgerton-történet (Netflix)

A Bridgerton család 2020-as indulásakor talán kevesen gondolták, hogy néhány évvel később a széria szerteágazó franchise-zá növi ki magát. 2023-ban viszont ez történt, mikor megjelent a Sarolta királyné – Egy Bridgerton-történet című spinoff, ami két idősíkon meséli el a címszereplő szerelmi életének legszaftosabb kalandjait.

2023 - Queen Charlotte: A Bridgerton Story - TV Set
A Netflix-sorozatok között már akad egy bridgerton-spinoff is (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Nagy Katalin – A kezdetek (HBO Max)

Ha valakinek elege van az angolszász nemesi világ flancolásából, az HBO Max-sorozatok kiválósága egy tökéletes alternatíva. A nyugat helyett kelet felé orientálódó széria a 18. századi Oroszországba kalauzol el bennünket, hogy górcső alá vehessük Nagy Katalin cárnő életét, ami telis-tele volt drámával és romantikával, a show-t pedig a mindig elbűvölő Elle Fanning játéka koronázza meg.

Elle Fanning mielőtt Predator-segédnek állt, még eljátszott egy orosz cárnőt az HBO Maxon (Fotó: YouTube)

A Bridgerton család 4. évadának első négy epizódja 2026. január 29-én, a következő négy rész pedig majd február 26-án debütál. A sorozat eddigi epizódjait viszont hiánytalanul megtekinthetitek a Netflixen.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
