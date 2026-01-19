Ha nem tudsz várni A Bridgerton család új évadára: Íme 5 sorozat, amivel elütheted az időt a premierig

A Bridgerton család rajongóinak a fejében jó eséllyel az István, a király Oly távol vagy tőlem és mégis közel című betétdala szól, amikor a sorozat 4. évadának premierdátumára gondolnak. Bridgertonék visszatérésére már csak 10 napot kell várni, ám ez az idő legalább 10 évnek hathat a legnagyobb fanok számára. Ezért most nekik kedveskedünk némi gyógyírrel, hiszen csokorba szedtük azokat a habos-babos sorozatokat, amikkel még könnyebben rá lehet hangolódni A Bridgerton család történetének következő fejezetére, és még az idő is gyorsabban telik általuk.
Ha valaki kevesellte az erotikát és a pikáns képsorokat a Bridgertonból, annak nyugodt (vagy inkább hevesen dobogó) szívvel ajánljuk a Kurtizánok korát. A Liv Tyler és Alfie Allen főszereplésével bemutatott sorozat három évadot élt meg, és a 18. századi Londonban játszódik, ahol és amikor minden ötödik nő prostitúcióból élt és minden is a szex körül forgott.
Az Amazon történelmi vígjátéka a mindig érdekes „mi lett volna, ha…” kérdéskörrel foglalkozik. Fiktív elemekkel tarkított igaz története „a kilencnapos királynő”, Jane Grey életét meséli el, akit a Tudor-kor egyik legműveltebb hölgyeményeként bíznak meg azzal a váratlan feladattal, hogy üljön a trónra. A Lady Jane rengeteg titkot, fordulatokat és megannyi színpompás ruhakölteményt tartogat a nézők számára.
A Netflix Bridgertonjának sikerére az HBO Maxnak is megvolt a viszontválasza a 2022-ben bemutatott Az aranykor képében. Anglia helyett viszont a nagy tócsa túlpartján, Amerikában találjuk magunkat, a 19. század vége felé, amikor is mindenki megmozgatott minden követ, hogy vigye valamire. A korral haladni képtelen arisztokrácia és a törtető újgazdagok között megannyi ármány és feszültség üti fel a fejét, amit a Downton Abbey alkotói által kreált széria nem kevés pompával és szerelemmel spékel meg.
A Bridgerton család 2020-as indulásakor talán kevesen gondolták, hogy néhány évvel később a széria szerteágazó franchise-zá növi ki magát. 2023-ban viszont ez történt, mikor megjelent a Sarolta királyné – Egy Bridgerton-történet című spinoff, ami két idősíkon meséli el a címszereplő szerelmi életének legszaftosabb kalandjait.
Ha valakinek elege van az angolszász nemesi világ flancolásából, az HBO Max-sorozatok kiválósága egy tökéletes alternatíva. A nyugat helyett kelet felé orientálódó széria a 18. századi Oroszországba kalauzol el bennünket, hogy górcső alá vehessük Nagy Katalin cárnő életét, ami telis-tele volt drámával és romantikával, a show-t pedig a mindig elbűvölő Elle Fanning játéka koronázza meg.
A Bridgerton család 4. évadának első négy epizódja 2026. január 29-én, a következő négy rész pedig majd február 26-án debütál. A sorozat eddigi epizódjait viszont hiánytalanul megtekinthetitek a Netflixen.
