Hamarosan itt az új évad: Újabb dögös Bridgerton-fiút házasítanak ki!

Alig két hét, és visszatérnek a 19. századi nemesi család tagjai és barátai egy újabb szerelemi kalajmakára. A Bridgerton család 4. évadában a sármos Benedictet találhatja el Ámor-nyila egy furcsa Hamupipőke történetben.
Miután az angol arisztokrácia legbefolyásosabb matrónája sikeresen kiházasította nagylányát és két szemrevaló fiát, most az utolsó nagyfiún, Benedicten van a sor. A Bridgerton család új szezonjának első négy epizódja január 29-én érkezik a Netflixre, ezért gyorsan összeszedtük mindazt, amit a 4. évadról eddig tudni lehet az előzetes információk és a trailer alapján.
Bridgerton a Netflixen: Minden, amit tudni kell az új szezonról
Szintén égető kérdés, mi lesz a pletykafészek Lady Whistledown sorsa, hiszen – spoiler – a harmadik évadban Sarolta királyné felfedi a kilétét. Penelope (most már) Bridgerton azonban tovább folytatja tevékenységét, immár a pletykákra éhes királynéval együttműködve.
Benedict új vonzalmának tárgya a rejtélyes Sophie Baek, akit Yerin Ha alakít.
Az előzetes alapján egy újraértelmezett Hamupipőke-történet bontakozik ki: Sophie első látásra nem nemesi származású, ám furmányos módon mégis bejut egy fényűző bálba, ahol Benedict is jelen van. Maszkja miatt a történetben „Lady in Silver”, azaz a Nő ezüstben néven emlegetik.
Az alkotók ezzel a szezonnal szeretnék átadni a stafétabotot a fiatalabb Bridgertonoknak, ezért sokan attól tartanak, hogy a már berendelt ötödik és hatodik évadban kevesebb alapszereplő tér majd vissza. Ezek a jelenlegi tempó alapján várhatóan 2028-ban és 2030-ban érkeznek.
A negyedik évadban hangsúlyosabb szerepet kapnak a társadalmi szerepek és az identitáskeresés kérdései. Egyes nézők már most attól tartanak, hogy a Netflixhez képest is kifejezetten „woke” irányba mozdulhat el a sorozat.
Az új epizódok forgatásához több valódi kastélyt is átalakítottak, hogy hitelesebb és látványosabb legyen a környezet.
A jelmezek színvilágában változás várható: a divattervezők pasztellesebb tónusokat helyeznek előtérbe, jelezve, hogy a szereplők az évadok során érzelmileg és társadalmilag is érettebbé váltak.
Ahogy az előző évadokban is megfigyelhettük, évről évre egyre kevesebb a lepedőakrobatika, és a hírek szerint ez a negyedik szezonban sem lesz másképp.
A mellékszereplők viszont még hangsúlyosabb szerepet kapnak, több szálon is beleszólva a fő történetbe.
Természetesen nincs Bridgerton zene nélkül: az új évadban ismét modern popslágerek szimfonikus feldolgozásai csendülnek fel. A pletykák szerint Taylor Swift, Alicia Keys és Harry Styles egy-egy dala is hallható lesz, bár ezt hivatalosan még nem erősítették meg.
A Bridgerton első három évada már elérhető a Netflixen. A negyedik évad első fele január 29-én, a második február 26-án kerül fel a streamingszolgáltató kínálatába.
