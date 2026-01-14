Hamarosan itt az új évad: Újabb dögös Bridgerton-fiút házasítanak ki!

Miután az angol arisztokrácia legbefolyásosabb matrónája sikeresen kiházasította nagylányát és két szemrevaló fiát, most az utolsó nagyfiún, Benedicten van a sor. A Bridgerton család új szezonjának első négy epizódja január 29-én érkezik a Netflixre, ezért gyorsan összeszedtük mindazt, amit a 4. évadról eddig tudni lehet az előzetes információk és a trailer alapján.

Bridgerton a Netflixen, érkezik az új szezon (Fotó: Netflix)

Bridgerton a Netflixen: Minden, amit tudni kell az új szezonról

Ebben az évadban új Bridgerton-fiú, nevezetesen Benedict Bridgerton szerelmi élete kerül a fókuszba, miután az előző szezonban (spoiler) egy több értelemben is forró, édeshármas viszonyba bonyolódott egy özvegyasszonnyal, akit végül elhagyott.

Szintén égető kérdés, mi lesz a pletykafészek Lady Whistledown sorsa, hiszen – spoiler – a harmadik évadban Sarolta királyné felfedi a kilétét. Penelope (most már) Bridgerton azonban tovább folytatja tevékenységét, immár a pletykákra éhes királynéval együttműködve.

Benedict új vonzalmának tárgya a rejtélyes Sophie Baek, akit Yerin Ha alakít.

Új, egzotikus szépségű sztárja lesz a szériának (Fotó: Netflix)

Az előzetes alapján egy újraértelmezett Hamupipőke-történet bontakozik ki: Sophie első látásra nem nemesi származású, ám furmányos módon mégis bejut egy fényűző bálba, ahol Benedict is jelen van. Maszkja miatt a történetben „Lady in Silver” , azaz a Nő ezüstben néven emlegetik.

A Harry Potter filmek sztárja, Katie Leung Sophie mostohaanyját alakítja az évadban.

filmek sztárja, Sophie mostohaanyját alakítja az évadban. Az alkotók ezzel a szezonnal szeretnék átadni a stafétabotot a fiatalabb Bridgertonoknak, ezért sokan attól tartanak, hogy a már berendelt ötödik és hatodik évadban kevesebb alapszereplő tér majd vissza. Ezek a jelenlegi tempó alapján várhatóan 2028-ban és 2030-ban érkeznek.

Megnyugtató hír mindenkinek, aki Jonathan Bailey visszatérésére kíváncsi: a „világ legszexibb pasijának” kikiáltott színész Anthony Bridgertonként rövid időre ismét feltűnik a negyedik évadban. Két Wicked forgatás között ugyanis belefért számára néhány nap Bridgerton-felvétel.

Visszatér a kedvenc nemesi családunk (Fotó: Netflix)