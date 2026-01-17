Halálba kergették volna producerek az Oscar-díjas színészt: nem tudták megfizetni Brendan Fraser ágyékkötőjét

Van az a pénz, amiért korpásodik a hajunk, tartja a mondás és bizony igaz ez a tökéletes hollywoodi alkatra is, gondoljunk csak ezeknek a színésznőknek a példájára. Nincs ez másképp a pasiknál sem, erről Brendan Fraser tudna mesélni, akit évekig próbáltak, súlyos összegekkel megfizetni, hogy tartsa a nyolc kockáját, a nullás testzsírját, és veszélyeztesse az életét.

Brendan Fraser újra a csúcson van (Fotó: PA)

Brendan Fraser filmje miatt halt meg majdnem

A színészt először Az őserdő hőse című családi vígjátékban láthatta a nagyközönsége. A vicces Maugli történetben a jóképű kanadai színész nagyrészt egy szál ágyékkötőben rohangált, ami az anyukáknak biztos megemelte egy picit a pulzusszámát a mozikban. A siker után jött is a Múmia, ahol picit több textilben, de rengeteg akciójelenetben kellett részt vennie. A forgatásokon tapasztalt fizikai megterhelés és sérülések Fraser elmondása szerint a 2000-es évek komoly egészségügyi problémákhoz és műtétekhez vezetett. Számos törés, zúzódás és meg nem erősített információk szerint a szteroidhasználat is közrejátszott az állapota drasztikus romlásához. A színész 40 évesen már egy testi, lelki roncsnak érezte magát, akit gyakorlatilag a producerek kergetnek a halálba, ezért súlyos döntést kellett hoznia.

A harmadik Múmia idejére már gyakorlatilag ragasztószalag és jég tartott össze. Fájtam, mindenhol nagyon fájtam

- utalt Brendan Fraser súlya miatt leterheltségre és a rengeteg sérülésre a most 57 éves színész, aki milliós ajánlatokat utasított vissza.

Szenvednie kellett az ágyékkötős alakért a színésznek (Fotó: Entertainment Pictures)

Fraser hagyta is egy időre a bohókás, akciódús filmeket, ezzel együtt sajnos el is tűnt Hollywood élvonalából. A sztár legalább 30-40 kilót hízott, és pont ez az élmény hozta meg számára a visszatérést: A bálna című filmben egy közel 300 kilós, súlyos beteg férfit játszott, aki már képtelen volt elhagyni a lakását. A színész Oscar-díjat kapott az alakításáért azóta olyan sikerfilmekben szerepelt, mint a Megfojtott virágok, vagy a hamarosan a magyar mozikat is meghódító Bérelt család című film.