Shakespeare méltó vetélytársa: 50 éve nincs köztünk Agatha Christie

Ma 50 éve távozott közülünk a nemzetközi krimiirodalom egyik legnagyobb alakja, Agatha Christie írónő. Nemcsak az irodalomtörténetben, de a filmek és sorozatok világában is megkerülhetetlen névvé vált, regényeit és novelláit számos alkotó adaptálta a filmvászonra és a televízió-képernyőre.
Agatha Christie első alkotását már 1916-ban megírta, azonban sorozatos visszautasításokat követően csak 1920-ban adták ki. A titokzatos styles-i eset volt az első regénye, melyben megismerjük Hercule Poirot nyugalmazott nyomozót, aki később 33 regényben és 54 novellában tért vissza. Ezért a regényért mindössze 25 fontot kapott, ami nevetségesen csekély összeg volt, azonban a szakmában akkor még járatlan elsőkönyves írónő elfogadta a díjazást és aláírt egy további 5 könyvre szóló, kedvezőtlen szerződést. A világhírt következő krimije, Az Ackroyd-gyilkosság hozta meg neki 1926-ban. Ehhez a világháború alatti nővérmunka és a gyógyszerlaboratóriumban szerzett tapasztalatok szolgáltatták az ihletet, mert a regényben mérgezéssel követik el a gyilkosságot. Agatha Christie ezek után megkerülhetetlen névvé vált a világirodalomban. A Guinness Rekordok Könyve szerint Shakespeare és a Biblia után a krimi koronázatlan királynőjének műveit adták ki a legnagyobb példányszámban világszerte.
Agatha Christie legismertebb regényalakja a belga származású, a háború elől Angliába menekült Hercule Poirot, aki kifogástalanul brillantinozott bajuszával és éles elméjével számos bűnügyet göngyölített fel az írónő regényeiben és novelláiban. A történetekből Poirot címmel készült nagysikerű televíziós sorozat, melyben David Suchet alakította 19 éven és 13 évadon át a precíz nyomozó karakterét. A széria 1989 és 2013 között futott, az IMDB listáján a legjobb sorozatok között a 146. helyet foglalja el. David Suchet minden egyes művet elolvasott, melyben a nyomozó felbukkant, így készült a forgatásokra, sőt, a forgatások előtti napokban otthon, családja körében is magára öltötte jelmezét és Poirotként viselkedett, hogy kellően bele tudja élni magát a karakterbe.
A Gyilkosság az Orient Expresszen szintén egy Poirot főszereplésével íródott regény, melyből már 1974-ben is készült filmes adaptáció, azonban a 2017-ben debütált adaptáció is jelentős visszhangot váltott ki. A belga nyomozó szerepében az ír származású Kenneth Branaght láthattuk, aki a rendezői széket is elfoglalta a filmben, de olyan hollywoodi sztárok is felbukkantak, mint Johnny Depp és Penélope Cruz, akik rövidesen ismét együtt forgatnak majd, vagy az eddig több Oscar-díjról lemaradó Willem Dafoe. A kritika nem volt elragadtatva a mozitól, az IMDB-n is 6.5-ös értékelésen áll a jövőre 10 éves alkotás.
Kenneth Branagh szárnyait nem lehet letörni, ha Agatha Christie adaptálásáról van szó, ugyanis a vérszegény sikert arató Gyilkosság az Orient Expresszen után elkészítette az írónő másik népszerű regényének adaptációját is. A Halál a Níluson ismét egy Poirot-sztori, a fáradhatatlan Branagh mellett a színészi játékával kevésbé, de szépségével annál inkább sikereket arató Gal Gadot és a zűrös ügyei után Hollywoodból száműzött Armie Hammer játszották a főbb szerepeket. Kétségtelen, hogy az Orient Expresszhez hasonlóan a Halál a Níluson is lenyűgöző látványvilágot tárt a szemünk elé, sőt, talán már túlságosan is tökéletes és kilúgozott felvételeket kaptunk ebben a moziban, de a kritikai és nézői visszajelzések ezúttal sem voltak túl fényesek. Az IMDB-n két tizeddel lejjebb, 6.3-as értékeléssel végzett az Orient Expresszhez képest.
