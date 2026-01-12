Shakespeare méltó vetélytársa: 50 éve nincs köztünk Agatha Christie

Ma 50 éve távozott közülünk a nemzetközi krimiirodalom egyik legnagyobb alakja, Agatha Christie írónő. Nemcsak az irodalomtörténetben, de a filmek és sorozatok világában is megkerülhetetlen névvé vált, regényeit és novelláit számos alkotó adaptálta a filmvászonra és a televízió-képernyőre.

Agatha Christie a vlág egyik legismertebb szerzőjévé vált (Fotó: HIP/ Northfoto)

Agatha Christie regényei

Agatha Christie első alkotását már 1916-ban megírta, azonban sorozatos visszautasításokat követően csak 1920-ban adták ki. A titokzatos styles-i eset volt az első regénye, melyben megismerjük Hercule Poirot nyugalmazott nyomozót, aki később 33 regényben és 54 novellában tért vissza. Ezért a regényért mindössze 25 fontot kapott, ami nevetségesen csekély összeg volt, azonban a szakmában akkor még járatlan elsőkönyves írónő elfogadta a díjazást és aláírt egy további 5 könyvre szóló, kedvezőtlen szerződést. A világhírt következő krimije, Az Ackroyd-gyilkosság hozta meg neki 1926-ban. Ehhez a világháború alatti nővérmunka és a gyógyszerlaboratóriumban szerzett tapasztalatok szolgáltatták az ihletet, mert a regényben mérgezéssel követik el a gyilkosságot. Agatha Christie ezek után megkerülhetetlen névvé vált a világirodalomban. A Guinness Rekordok Könyve szerint Shakespeare és a Biblia után a krimi koronázatlan királynőjének műveit adták ki a legnagyobb példányszámban világszerte.

Agatha Christie megkapta a Brit birodalom lovagja titulus női megfelelőjét, és személyesen találkozhatott II. Erzsébettel is (Fotó: KEYSTONE Pictures USA)

Agatha Christie film- és sorozatadaptációi

Poirot (1989-2013)

Agatha Christie legismertebb regényalakja a belga származású, a háború elől Angliába menekült Hercule Poirot, aki kifogástalanul brillantinozott bajuszával és éles elméjével számos bűnügyet göngyölített fel az írónő regényeiben és novelláiban. A történetekből Poirot címmel készült nagysikerű televíziós sorozat, melyben David Suchet alakította 19 éven és 13 évadon át a precíz nyomozó karakterét. A széria 1989 és 2013 között futott, az IMDB listáján a legjobb sorozatok között a 146. helyet foglalja el. David Suchet minden egyes művet elolvasott, melyben a nyomozó felbukkant, így készült a forgatásokra, sőt, a forgatások előtti napokban otthon, családja körében is magára öltötte jelmezét és Poirotként viselkedett, hogy kellően bele tudja élni magát a karakterbe.