Az oxfordi évem nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket

A héten debütált Az oxfordi évem a Netflixen. Jóslatunk beigazolódott, a nyár egyik legjobban várt romantikus filmje azonnal a streaming-szolgáltató toplistájának élére ugrott, hazánkban az egyik legnézettebb film a kínálatban.

Az oxfordi évem két főszereplője, Sofia Carson és Corey Mylchreest (Fotó: MediaPunch)

Az oxfordi évem: a sorsfordító európai utazás

A film alapjául Julia Whelan regénye szolgált. Főszereplőnk, Anna, akit az ugyancsak Netflix gyártású Bíbor szívek sztárja, Sofia Carson alakít, egy ambiciózus fiatal lány, aki szereti, ha a dolgok a tervei szerint alakulnak. Ehhez híven jövője is ki van kövezve. Egy évet tölt a világhírű oxfordi egyetem falai között, elmerülve a viktoriánus angol irodalomban, majd hazaköltözik New York-ba, és megkezdi a munkát a Goldman Sachs vállalatnál. A lányt azonnal elvarázsolja az angol város és az egyetem, meg az a pimasz idegen is, akivel első Oxfordban töltött napján ismerkedik meg. Az idegenről másnap kiderül, hogy Jamie Davenport tanársegéd, és az Anna által legjobban várt kurzust tartja az egyetemen. A lány ennek kicsit sem örül, kapcsolatuk pedig döcögősen indul, de hamar romantikus irányt vesz. Jamie, akit a Bridgerton spin-offja, a Sarolta királyné sorozatból ismert Corey Mylchreest alakít, eleinte egyértelmű érdeklődést mutat Anna iránt, de hamar kiderül, hogy nem egészen őszinte a lánnyal. Anna hamarosan felfedezi Jamie titkát, a valódi bonyodalmak itt kezdődnek el igazán, pedig ekkor már a film felénél járunk. A lány kénytelen lesz felülbírálni nemcsak a jövőjét illető terveket, hanem teljes életszemléletét is a sármos professzor úr hatására.

Az oxfordi évem népszerű alkotás, de sok újat nem ad a nézőknek (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Egy újabb netflix-szagú romantikus dráma

A film teljes hossza közel két óra, ami meglehetősen sok idő az egyébként nyúlfarknyi történet kibontására. Ehhez képest Anna és Jamie románcának tényleges kibontakozását Iain Morris rendező letudja egy összevágott zenés montázzsal. A két színész közötti előre beharangozott kémia valahogy mégsem működik, szinte már furcsán mutatnak egymás mellett, még a forróbbnak szánt jelenetek is esetlenek. Morris a klasszikus netflixes romantikus filmek kliséinek teljes tárházát felvonultatja, kapunk esőben csókolózást, báli jelenetet, nyilvános szerelmi vallomást és megható pillanatokat is. Mindezt pedig megfűszerezik Tennyson, Keats és más jelentős angol költők szavai.