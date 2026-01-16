28 évvel később – A csonttemplom, avagy nem kell félni a zombitól, meg is lehet szeretni

A zombifilmek fanatikusai tavaly úgy várták a zsáner nagykutyájának számító Danny Boyle új moziját, akár a Messiást. A 28 nappal később-filmek harmadik felvonása pont olyan hatással bír, mint anno, az évezred elején az első fejezet: alapos vérfrissítést hozott a szériába. Azt már a 28 évvel később megjelenése előtt is tudni lehetett, hogy ez nem egy régi trilógia befejezése, hanem sokkal inkább egy új kezdete, amihez rövidesen érkeznek a következő epizódok. A csonttemplom alcímre hallgató második rész pedig a héten be is futott a mozikba, mi pedig megnéztük, érdemes volt-e ilyen nagyban gondolkodni Boyle-éknak, vagy netán már úgy kifulladt a franchise, mint egy fertőzött elől menekülő delikvens. Kritikánkból megkapod a választ!

A 28 évvel később 2. része az év egyik legjobb filmje! (Fotó: YouTube)

Farkasok között a báránytól kell félni

A 28 évvel később – A csonttemplom ott veszi fel a fonalat, ahol azt az előző részben elengedte. Alfie Williams Spike-ja egy csapat erőszakos vándor közé keveredik a fertőzöttekkel teli világban, hogy aztán hamar kiderüljön számára, az egészségesnek hitt emberek között talán még nagyobb veszélyben van.

Ezzel párhuzamosan pedig nyomon követhetjük a Ralph Fiennes által játszott, csonttemplomot építő doktor és az ő nem kis családi ékszerrel rendelkező Sámsonjának nem épp mindennapi baráti történetét. A két szál aztán idővel óhatatlanul összegubancolódik, hogy egy katartikus fináléban elvarrják őket.

A fertőzöttektől kevésbé, a szektatagoktól már annál inkább kell félni (Fotó: YouTube)

Danny Boyle pihenője

A csonttemplomról üvölt, hogy ezúttal más ült a rendezői székben, de mégis nagyon jól áll neki. Miután az előző epizóddal párhuzamosan forgatták, így Danny Boyle nem tudta elvállalni a munkát, azonban a következő fejezetet ismét a legendás angol direktor fogja rendezni.

A csonttemplomot az a Nia DaCosta dirigálta, aki nem túl jó ajánlólevéllel szállt be a franchise-ba, hiszen hozzá köthető a nem túl acélos Kampókéz-remake, valamint a Marvel egyik legnagyobb bukása, a Marvelek is, azonban itt tagadhatatlanul megállta a helyét.

Igaz, ez lett a legkevésbé 28 nappal később-típusú film a szériából, hiszen DaCosta próbálta saját vízióját megjeleníteni, és szakított a Boyle-féle képi világgal és vágási technikával, amit a franchise tősgyökeres fanatikusai biztosan hiányolni fognak, de mást aligha.