A Welcome to Derry legújabb része egy több évtizedes kérdésre adott választ: Így született meg a rettegett bohóc

Az idei ősszel mindkét neves streamingszolgáltató azonos receptben látta a sikert: Vegyünk egy marék rettegő gyereket és dobjuk őket egy nem e világi, félelmetes entitás elé. Hiszen amíg a Netflixen a Stranger Things tarolt, addig az HBO Maxon az Az-filmek előzménysorozata, a Welcome to Derry aratta le a babérokat. A Stephen King fejéből kipattant karakterek közül az egyik legrémisztőbbnek számító Pennywise eredettörténete már több évtizede tartja lázban a rajongók fantáziáját, az HBO sikerszériája pedig most úgy szőtte tovább a gyilkos bohóc véres és egyben tragikus sztoriját, hogy arra konkrétan nincsenek szavak. A cikk további részei SPOILERT tartalmaznak!
A Welcome to Derry alkotói alaposan próbára teszik a nézők testi és lelki egészségét. Alig pár epizóddal ezelőtt a tévétörténelem egyik legundorítóbb jelenetével forgatták fel mindenki gyomrát, most viszont a mentális egészségét kockáztatja az, aki megtekinti a sorozat hetedik, utolsó előtti fejezetét.
Az Az-sorozat legújabb epizódjában a 20. század legelejére ugrunk vissza, ahol megismerjük az eredeti Pennywise-t, a sanyarú sorsú cirkuszi bohócot, aki lányával együtt egy karavánban dolgozva próbál mosolyt csalni a csintalan csemeték arcára. Az élete viszont visszafordíthatatlanul megváltozik, mikor kiveti rá a hálóját Az, a félelemből táplálkozó űrlény, aki Pennywise testében akarja tovább fogyasztani áldozatait. Ez viszont csak egyet jelenthet: A Bill Skarsgard által játszott szomorú bohócnak befellegzett!
Hihetetlen, de a Welcome to Derry elérte azt, hogy az a bohóc, aki annyi álmatlan éjszakát okozott nekünk, most szomorú könnyeket csalt az arcunkba. Ugyanis mielőtt a táncoló figurából a horrortörténelem egyik legepikusabb figurája lett, nem volt más, csak egy édesapa, akinek a kislánya volt a szeme fénye, akit a bohócmesterség minden csínjára-bínjára meg akart tanítani.
A karaktert egy epizód leforgása alatt is kellően el tudták mélyíteni a sorozatot jegyző Andy Muschiettiék, Skarsgard játéka pedig szívbemarkolóan adja át a cirkuszi mókamester tragédiáját. A svéd színész egyébként korábban le is szögezte a stúdió fejeseinek, hogy csak akkor hajlandó elvállalni ismét a szerepet, ha a széria képes valami újat mutatni neki és a nézőknek is. Ez pedig maradéktalanul megtörtént!
Üröm az örömben, hogy a hetek óta a legnézettebb HBO Max-sorozatok élbolyában megtalálható Welcome to Derry hamarosan véget ér. A mindössze 8 epizódra nyújtott történet jövő hét hétfőn, december 15-én érkezik el a fináléhoz, amely korábban nem látott mennyiségű vért és akciót ígér.
A fanoknak viszont nincs okuk aggódni, hiszen Az hamarosan visszatér. Hacsak a Netflix felvásárlási akciója meg nem vétózza, a Welcome to Derry készítői második, harmadik és negyedik évaddal is terveznek, melyekben mindig újabb 27 évvel haladunk vissza az időben, hogy megismerjük a bohóc egy újabb véres meséjét.
