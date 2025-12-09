A Welcome to Derry legújabb része egy több évtizedes kérdésre adott választ: Így született meg a rettegett bohóc

Az idei ősszel mindkét neves streamingszolgáltató azonos receptben látta a sikert: Vegyünk egy marék rettegő gyereket és dobjuk őket egy nem e világi, félelmetes entitás elé. Hiszen amíg a Netflixen a Stranger Things tarolt, addig az HBO Maxon az Az-filmek előzménysorozata, a Welcome to Derry aratta le a babérokat. A Stephen King fejéből kipattant karakterek közül az egyik legrémisztőbbnek számító Pennywise eredettörténete már több évtizede tartja lázban a rajongók fantáziáját, az HBO sikerszériája pedig most úgy szőtte tovább a gyilkos bohóc véres és egyben tragikus sztoriját, hogy arra konkrétan nincsenek szavak. A cikk további részei SPOILERT tartalmaznak!

A Welcome to Derry 7. részében lehull a lepel a gyilkos bohóc múltjáról (Fotó: Brooke Palmer)

A Welcome to Derry 7. részétől nemcsak félünk, de sírunk is

A Welcome to Derry alkotói alaposan próbára teszik a nézők testi és lelki egészségét. Alig pár epizóddal ezelőtt a tévétörténelem egyik legundorítóbb jelenetével forgatták fel mindenki gyomrát, most viszont a mentális egészségét kockáztatja az, aki megtekinti a sorozat hetedik, utolsó előtti fejezetét.

Az Az-sorozat legújabb epizódjában a 20. század legelejére ugrunk vissza, ahol megismerjük az eredeti Pennywise-t, a sanyarú sorsú cirkuszi bohócot, aki lányával együtt egy karavánban dolgozva próbál mosolyt csalni a csintalan csemeték arcára. Az élete viszont visszafordíthatatlanul megváltozik, mikor kiveti rá a hálóját Az, a félelemből táplálkozó űrlény, aki Pennywise testében akarja tovább fogyasztani áldozatait. Ez viszont csak egyet jelenthet: A Bill Skarsgard által játszott szomorú bohócnak befellegzett!

A Welcome to Derry 7. részéből kiderül, hogyan lett Pennywise Az martaléka (Fotó: Brooke Palmer)

Hihetetlen, de a Welcome to Derry elérte azt, hogy az a bohóc, aki annyi álmatlan éjszakát okozott nekünk, most szomorú könnyeket csalt az arcunkba. Ugyanis mielőtt a táncoló figurából a horrortörténelem egyik legepikusabb figurája lett, nem volt más, csak egy édesapa, akinek a kislánya volt a szeme fénye, akit a bohócmesterség minden csínjára-bínjára meg akart tanítani.

A karaktert egy epizód leforgása alatt is kellően el tudták mélyíteni a sorozatot jegyző Andy Muschiettiék, Skarsgard játéka pedig szívbemarkolóan adja át a cirkuszi mókamester tragédiáját. A svéd színész egyébként korábban le is szögezte a stúdió fejeseinek, hogy csak akkor hajlandó elvállalni ismét a szerepet, ha a széria képes valami újat mutatni neki és a nézőknek is. Ez pedig maradéktalanul megtörtént!