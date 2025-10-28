Vérfürdővel tarol a gyilkos bohóc: sokkoló nyitánnyal indult a Pennywise sorozat – Ezt látnod kell!

Stephen King egyik legszörnyűbb és legvérszomjasabb teremtménye 1990 és 2017 után ismét visszatér a képernyőkre. Pennywise, a gyilkos természetű, gyerekvadász bohóc ezúttal egy, a nézők számára eddig ismeretlen sztorival hozzá rá a frászt mindenkire. Az It: Welcome to Derry ugyanis egészen a hidegháború kellős közepére, a 60-as évek Amerikájának Derry nevű, furcsa kisvárosába kalauzol vissza, ahol egy kisfiúnak nyoma vész, barátai pedig felkerekednek és csapatba verődnek, hogy megkeressék őt. A Bill Skarsgardot újból bohócnak öltöztető széria első epizódja október 26-án debütált az HBO Max kínálatában, a nyitány pedig olyan sokkoló volt, hogy még a legnagyobb fanatikusoknak is leesett az álla. Figyelem! A cikk további része SPOILERT tartalmaz!

A legnézettebb HBO Max-filmek és sorozatok listáját a Welcome to Derry szörnye, Pennywise tette otthonává az elmúlt hetekben (Fotó: Brooke Palmer)

A Welcome to Derry rendezője szerint senki sincs biztonságban

A sorozatnyitány záróképein az első epizódban megismert gyereksereg vérben tocsogó kivégzését láthatjuk, mellyel alaposan megleptek az alkotók mindenkit. Hollywoodban már-már íratlan szabály, hogy gyerekek halálát inkább kerüljük el a vásznon, maximum csak utaljunk rá, ezt azonban lendületből rúgja fel a Welcome to Derry első része, és egy pillanat nyugtot sem hagy a nézőknek, minden apró részletet megmutatva. A brutális kivégzés fontosságára a műsor kreátorai, Andy és Barbara Muschietti egy interjúban ki is tértek:

Fontos volt számunkra, hogy egy rendkívül kiszámíthatatlan történetet meséljünk el, mert nem akartuk a filmeket megismételni. Persze ismét szükségünk volt gyerekekre, hiszen nincs Az gyerekek nélkül, és az is elmaradhatatlan volt, hogy ezek a fiatalok összeálljanak a szörny ellen, de valahogy fel kellett forgatni ezt a sztorit

− árulta el a széria társalkotója, Barbara Muschietti, amihez a markáns kijelentésieről híres rendező, Andy Muschietti hozzátette, hogy „ebben a világban tényleg senki sincs biztonságban”, ezt pedig érzékeltetniük kellett már a sorozat legelején.

A Welcome to Derry már az első epizódban megmutatta, ez a széria tényleg nem viccel (Fotó: HBO)

Az HBO meglepetést tartogat halloweenre

Akiket rögtön magával ragadott az It: Welcome to Derry 1. része , azoknak van egy jó hírünk: Az HBO Max ugyanis nem vár november 2-ig, hogy bemutassa a horrorsorozat 2. epizódját, ahogy azt eredetileg tervezték. A streamingóriás a halloweenre való tekintettel előrehozza október 31-re a folytatás premierjét, ezzel pedig garantált lesz a borzongás a napon, amelyen mindenki rémisztő maskarát ölt magára.