BékemenetKenyai repülőgép-balesetSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Simon, Szimonetta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Vérfürdővel tarol a gyilkos bohóc: sokkoló nyitánnyal indult a Pennywise sorozat – Ezt látnod kell!

Vérfürdővel tarol a gyilkos bohóc: sokkoló nyitánnyal indult a Pennywise sorozat – Ezt látnod kell!

HBO Max
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 28. 21:15
sorozatStephen King
Brutális debütáló epizóddal rúgta be az HBO Max ajtaját az új Az-sorozat. Az It: Welcome to Derry jóval félelmetesebb és véresebb, mint amire a rajongók számítottak, a széria alkotói pedig a filmkészítés egyik ezeréves tabuját is páros lábbal rúgták fel.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Stephen King egyik legszörnyűbb és legvérszomjasabb teremtménye 1990 és 2017 után ismét visszatér a képernyőkre. Pennywise, a gyilkos természetű, gyerekvadász bohóc ezúttal egy, a nézők számára eddig ismeretlen sztorival hozzá rá a frászt mindenkire. Az It: Welcome to Derry ugyanis egészen a hidegháború kellős közepére, a 60-as évek Amerikájának Derry nevű, furcsa kisvárosába kalauzol vissza, ahol egy kisfiúnak nyoma vész, barátai pedig felkerekednek és csapatba verődnek, hogy megkeressék őt. A Bill Skarsgardot újból bohócnak öltöztető széria első epizódja október 26-án debütált az HBO Max kínálatában, a nyitány pedig olyan sokkoló volt, hogy még a legnagyobb fanatikusoknak is leesett az álla. Figyelem! A cikk további része SPOILERT tartalmaz! 

2017 - It - Movie Set. Welcome to Derry
A legnézettebb HBO Max-filmek és sorozatok listáját a Welcome to Derry szörnye, Pennywise tette otthonává az elmúlt hetekben (Fotó: Brooke Palmer)

A Welcome to Derry rendezője szerint senki sincs biztonságban

A sorozatnyitány záróképein az első epizódban megismert gyereksereg vérben tocsogó kivégzését láthatjuk, mellyel alaposan megleptek az alkotók mindenkit. Hollywoodban már-már íratlan szabály, hogy gyerekek halálát inkább kerüljük el a vásznon, maximum csak utaljunk rá, ezt azonban lendületből rúgja fel a Welcome to Derry első része, és egy pillanat nyugtot sem hagy a nézőknek, minden apró részletet megmutatva. A brutális kivégzés fontosságára a műsor kreátorai, Andy és Barbara Muschietti egy interjúban ki is tértek:

Fontos volt számunkra, hogy egy rendkívül kiszámíthatatlan történetet meséljünk el, mert nem akartuk a filmeket megismételni. Persze ismét szükségünk volt gyerekekre, hiszen nincs Az gyerekek nélkül, és az is elmaradhatatlan volt, hogy ezek a fiatalok összeálljanak a szörny ellen, de valahogy fel kellett forgatni ezt a sztorit

− árulta el a széria társalkotója, Barbara Muschietti, amihez a markáns kijelentésieről híres rendező, Andy Muschietti hozzátette, hogy „ebben a világban tényleg senki sincs biztonságban”, ezt pedig érzékeltetniük kellett már a sorozat legelején.

A Welcome to Derry már az első epizódban megmutatta, ez a széria tényleg nem viccel (Fotó: HBO)

Az HBO meglepetést tartogat halloweenre

Akiket rögtön magával ragadott az It: Welcome to Derry 1. része , azoknak van egy jó hírünk: Az HBO Max ugyanis nem vár november 2-ig, hogy bemutassa a horrorsorozat 2. epizódját, ahogy azt eredetileg tervezték. A streamingóriás a halloweenre való tekintettel előrehozza október 31-re a folytatás premierjét, ezzel pedig garantált lesz a borzongás a napon, amelyen mindenki rémisztő maskarát ölt magára.

Pennywise sztorija egyébként még hét további résszel fog jelentkezni, a záróepizód december 14-én kerül majd fel a streamingszolgáltató platformjára, a további évadok pedig már most terítéken vannak.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu