A tévétörténelem legundorítóbb jelenete: A Welcome to Derry legújabb epizódjától mindenkinek felfordul a gyomra

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 20. 19:45
Teljesen kiakadtak a nézők az HBO bohóchorrorjának legújabb epizódjától. A Welcome to Derry 4. része ugyanis nemcsak az idegeinket borzolja fel, hanem a gyomrunkat is alaposan megedzi egy, tévében ritkán látott, undorító jelenettel.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Az HBO Max bohócsorozatának első része bár még csak néhány hete debütált, mégis maradandót tudott alkotni ennyi idő alatt is. A hidegháborús időszak egy amerikai kisvárosába visszakalauzoló, az Az-filmek előzményszériájaként funkcionáló Welcome to Derry eddig sem volt rest tabukat döntögetni, ám a legutóbbi epizód viszont valami olyasmit rántott elő a kalapból, ami még a legacélosabb gyomrú horror-fanatikusoknak is feladja a leckét, illetve, aminek láttán még maga Stephen King is elégedetten csettintene. Cikkünk további része SPOILERT tartalmaz!

2017 - It - Movie Set. It Welcome to Derry
A Welcome to Derry 4. része kiverte a biztosítékot több rajongónál is (Fotó: Brooke Palmer)

Hányós zacskóval kell leülni az HBO Max képernyője elé

A Welcome to Derry 4. részében a kisváros ősi démonja tovább terrorizálja a település kiskorú lakóit, akiket legrosszabb rémálmaik rendkívül valóságosnak tűnő vízióival kerget az őrületbe. Az legutóbbi kiszemeltje a kis Marge volt, akinek méretesre duzzadó csigacsápokat varázsolt a szemei helyére. A halálosan megrémült kislány pedig teljesen bepánikolva, a legkülönfélébb, életveszélyes szerszámokkal próbált meg megszabadulni újdonsült, torz szempárjától.

Mondanunk sem kell, a jelenet totálisan kiakasztotta a sorozat rajongótáborát, volt, akinek egy időre, míg másoknak örökre elvette a kedvét az említett szekvencia attól, hogy folytassa az HBO Max legnézettebb sorozatát.

Hallottam már arról, hogy a negyedik részben van egy nagyon felkavaró jelenet, szóval tudtam, hogy fel kell készülnöm. Hát, basszus. A jumpscare-eken kívül eddig semmi sem ijesztett meg igazán a sorozatban, de ennél a jelenetnél elfordítottam a fejem. Annyira undorító volt, hogy nem bírtam a tévét nézni, szó szerint felfordult a gyomrom… Én itt fejeztem be a sorozatot

írja az egyik felhasználó a Redditen, míg egy kommentelő hozzáfűzte, hogy neki napok óta rémálmai vannak, mióta megnézte ezt a részt.

@hbomax I don’t feel so good. #ITWelcomeToDerry ♬ original sound - HBO Max

A legrémisztőbb az egészben pedig az, amire magában az epizódban is rávilágítottak, hogy ez a való életben is megtörténhet. No, persze természetesen nem velünk, emberekkel, hanem egyes csigákkal, amelyeket megfertőzött a Leucochloridium paradoxum nevű laposféreg. Ez a parazita ugyanis a sorozatban látható módon megduzzasztja a csigák tapogatószervét, mellyel könnyebb prédává válnak a ragadozómadarak számára, amiket nem mellesleg szintúgy meg tud fertőzni a rendkívül hosszú, latin névvel ellátott laposféreg.

2017 - It - Movie Set
A Welcome to Derry második felében már minden bizonnyal Stellan Skarsdgard is feltűnik majd mint Pennywise (Fotó: Brooke Palmer)

A Welcome to Derry még csak féltávnál tart

A néha furcsa kifogásokkal előálló direktor, Andy Muschietti és Barbara Muschietti által közösen kreált sorozat ugyan már eddig is teljesen behálózta a horrorzsáner kedvelőit, a műsor legjava még csak ezután jön. Az eddig megjelent négy epizód mellé ugyanis hamarosan újabb négy fejezet társul, a Welcome to Derry 1. évadának cselekménye december 14-én zárja kapuit. Aggodalomra viszont semmi ok, hiszen amennyiben az HBO is úgy akarja, Pennywise hamarosan ismét visszatér, hogy visszarepítse a nézőket újabb 27 évvel az időben, és elmeséljen egy következő, véráztatta tündérmesét.

 

