„Láttam, ahogy a sötét sarokban ült egyedül” — Ethan Hawke érezte, hogy nagy a baj Robin Williamsnél

Több, mint 10 éve nincs köztünk az ezerarcú humorista, aki több évtizeden át hozta a bohókás, kedves és olykor érzelmileg meglepően elmélyült filmeket. Ebben volt a legjobb, hisz a Patch Adams, Good Will Hunting és Jumanji filmek sztárja magánemberként is pont ilyen volt. Ennek sajnos meg is volt az ára: 2014. augusztus 11-én sajátkezűleg vetett véget az életének. Robin Williams halála után hiánya örökre pótolhatatlan marad és számunkra nem maradt más, csak bőséges filmöröksége, amikben örökké válik ez a bensőséges, kedves esszencia.
Ethan Hawke nevét ma már a legjobbak között tudhatjuk, hisz a Kiképzés, Mielőtt lemegy a Nap és Fekete telefon filmekkel bebizonyította rátermettségét a filmiparban. Számára mégis az egyik legfontosabb szerep az 1989-es Holt költők társasága volt, melyben tinédzserként szerepelt Robin Williams társaságában. A fiatal színész nagyon szeretett vele dolgozni és inspiráló energiája kihatott a későbbi munkásságára is.
A színész legutóbb a CBS reggeli műsorában vendégeskedett és a műsorvezető feltette az egyik legkeményebb kérdést — kihatással van-e Robin Williams öngyilkossága arra, ahogy azóta látja a Holt költők társaságát? Ethan Hawke elmondta, hogy már akkor látta, valami nem stimmel a klasszikus nevettető körül.
Nagyon nem változtatja meg, hogy hogyan látom a filmet, hiszen már 18 évesen tisztában voltam vele, hogy mennyire komplex lelkivilága van. Az én családomban is sokan voltak depressziósok és számomra egyértelmű volt, hogy ennek a karizmának és erőnek ára van. Egy nagyon, nagyon érzékeny ember volt, akinek a hangulata nagyban függött a környezetétől.
A Holt költők társasága a Robin Williams filmek közül az egyik legjobb lett és nem ok nélkül: belevitte saját gyönyörű lelkét is. A rendező Peter Weir szinte teljes kreatív szabadságot adott a humoristának, úgy ugrált, úgy csűrte-csavarta a forgatókönyvet ahogy akarta, azzal az enyhe feltétellel, hogy nem fog eltérni a projekt víziójától. Egyáltalán nem gyakori, hogy egy rendező ilyen szintű szabadságot engedjen a színészeknek a filmjében, de Williams esetében pontosan ez tette a filmet felejthetetlenné. Hawke visszaemlékezése szerint viszont gyakran aggasztó volt látni, ahogy pont ez a zseniális ember olykor teljesen kivonta magát a közös jókedvből.
Emlékszem egyszer, amikor új szövegeket improvizált és mindenki nevetett, mindenki őt dicsérte, én pedig elindultam egy pohár vízért vagy szendvicsért és láttam, ahogy a sötét sarokban ült egyedül. Akkor rájöttem. Teljesen világos volt, hogy ezt nem adják ingyen. Nem ez lenne az első alkalom, hogy a bohócok, akik boldoggá teszik az embereket, önmagukból fizetnek érte.
Öröm az ürömben, hogy a Holt költők társasága beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A film igazi kasszasiker lett, mely 235 millió dollárt termelt be világszerte, ezáltal az 1989-es év ötödik legjobban profitáló filmje lett, két Oscar-díj jelöléssel, melyből az egyik pont Robin Williams rendhagyó játékát dicséri. Robin Williamst azóta is hiányolják a rajongók, akit olykor AI videókkal igyekeznek visszahozni, ezt a lánya, Zelda Williams viszont egyáltalán nem támogatja.
