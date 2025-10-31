Szalay Bence, a színészből lett zenei ügynök Kádár L. Gellért bandájából farag rocksztárt

Szalay Bence neve eddig a színházak és a filmek világából volt ismerős ( (A Viszkis, Egynyári kaland, A Király) az utóbbi időben azonban egyre többet hallani róla a zeneiparban is. Nemsokára saját ügynökséggel robbantja fel a zenei piacot, aminek már a nevét is levédette. Ez a Banger Gyár. Az ötletet egy T. Danny-vel való közös munka, és egy új, különös rockbanda, a Dead Flamingos adta. A rendhagyó színészzenekar – Kádár L. Gellért, Wettstein Márk és Friedenthal Zoltán – körül forr a levegő. Bence lapunknak arról mesélt, hogyan fedezte fel a fiúkat, miért kell rávenni őket a csibészségre, és miért akar állatidomárt alkalmazni a turnékra?

Szalay Bence színész most a zeneiparban kamatoztatja tehetségét (Fotó: Szabó Gábor / Gabriel Szabo)

Szalay Bence új felfedezettje a Dead Flamingos zenekar

– Hogyan fedezted fel a zenekart?

– Aki ismer, tudja, hogy egy ideje komolyan foglalkozom a zenével. Létrehoztam a Banger Gyárat, és azóta rengeteg tehetséggel találkoztam. De őszintén szólva, amikor a Dead Flamingos zenekar elküldte a bénán felvett demóit, nem sok hitem volt bennük.

Szalay Bence megalapította a Banger Gyár zenei ügynökséget (Fotó: Bors)

– Melyik volt az a pillanat, amikor mégis azt érezted, ebből nagy durranás lehet?

– Amikor egy nap megjelentek nálam a stúdióban, Gellért egy kopott gitárral, Márk egy kis házi dobfelszereléssel, Zoli az erős basszusával (Kádár L. Gellért, Wettstein Márk és Friedenthál Zoltán – a szerk.), és lenyomtak egy akusztikus minikoncertet. Akkor éreztem, hogy hűha! Volt bennük valami ösztönös és különleges kisugárzás, amit nem lehet tanítani, amitől az embernek feláll a szőr a karján. Csak a kraft hiányzik még belőlük. Egyelőre ugyanis elég félénkek és gyávák.

Szalay Bencének sok dolga lesz a Dead Flamingos zenekarral (Fotó: Szabó Gábor / Gabriel Szabo)

– Hogy akarod felpörgetni őket, kihozni belőlük azt a bizonyos tüzet?

Van egy személyes jóbarátom, Hermányi Mariann, akiről kevesen tudják, hogy zseniális színésznői kvalitása mellett van egy másik szuperképessége is: remekül tud motiválni. Ő a tökéletes menedzser. Kemény csaj, és a kémia is működik közte meg a srácok között. Úgy gondolom, személyében megtaláltam azt, aki képes lesz kihozni belőlük a maximumot. Ha rájuk pirít, meg fogják csinálni, amit kell.

– Hogy viselik a hirtelen jött zenei figyelmet?