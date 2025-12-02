„Megtiszteltetés volt együtt dolgozni vele!” – Halála után jelenik meg Kálloy Molnár Péter utolsó filmje: igazi világsztárral forgatta

Nemsokára igazán szívszaggató élményben lesz része a Kálloy Molnár Péter-filmek kedvelőinek. A tegnapi napon elhunyt művész ugyanis úgy csatlakozott az égi színésztársulathoz, hogy egy befejezetlen mozit még hátrahagyott, így több mint valószínű, hogy Kálloy Molnár Péter halála után is látható lesz még egy utolsó alkalommal a nagy vásznon. A gyászoló kollégák és rajongók ezreit megsirató Kálloy ráadásul egy igazán nagy durranással szolgált volna filmjei kedvelőinek, hiszen Two minutes to midnight címmel, egy amerikai-magyar koprodukcióban tette le utoljára a névjegyét.
A hidegháború idejére visszakalauzoló misztikus mozi lassan már 12 éve készül Hatvani Balázs, Hollywoodot is megjárt rendező gondozásában, aki korábban Mark Hamill-lel és Lance Henriksennel is forgatott.
A fóti United Illusions nevű, frissen átadott stúdióban készült Two minutes to midnight-ban Kálloy Molnár Péter az igazságosztó jófiú, Dirk sheriff karakterét játszotta el, a produkcióban pedig amerikai sztárok voltak a segítségére, köztük például Tom Hanks öccse, Jim Hanks is, akinek Kálloy játékától szó szerint leesett az álla:
Teljesen lenyűgözött, milyen keményen dolgozott, ráadásul mindezt angolul. Ha engem kérne meg bárki arra, hogy magyarul színészkedjek, szinte biztosan nem menne. Minden elismerésem az övé, hogy ezt angolul elvállalta. Egyébként ő egy hihetetlenül kedves fickó, akivel megtiszteltetés volt együtt dolgozni
– áradozott a Borsnak Kálloyról tengerentúli kollégája a film májusban tartott sajtóeseményén.
Azzal kapcsolatban, hogy Kálloy Molnár Péter valóban mekkora hatással volt külföldi színésztársai, Hatvani Balázs is megerősítette a lapunkat. A fiatal direktor szintén még májusban idézte fel, mi történt akkor, mikor a Beugró sztárja először lépett a színre karakterben és eresztette ki jellegzetes orgánumát:
Az amerikai színészek imádták Kálloy Molnár Pétert, teljesen lenyűgözte őket. Mikor Peti megszólalt mint Dirk sheriff, mindenki egyszerre fagyott le a sivatagi hőségben, és senki sem talált szavakat
− mesélte el a forgatás egyik legemlékezetesebb momentumát a direktor.
Kálloy Molnár Péter utolsó filmje, a Two minutes to midnight a több mint egy évtizede tartó útja eredetileg idén ért volna véget. A thriller premierje ősszel lett volna esedékes, miután a forgatást tavasszal már befejezték, és az alkotók rögtön nekiláttak az utómunkálatoknak.
A bemutató egyelőre azonban elmaradt, így még egyelőre kérdés, pontosan mikor is láthatjuk mozikban vagy esetleg streamingképernyőkön, ahogy az élete utolsó napjai kórházban töltő Kálloy Molnár Péter Tom Hanks öccsével párban nyomoz a hidegháború kellős közepén.
