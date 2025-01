Szegény párák, Dűne, Alien: Romulus, A brutalista. Csak néhány példa azok közül az alkotások közül, melyeket hazánkban forgattak az elmúlt években, és igazi sikerfilmekké váltak. A tavalyi évben már nemzetközi szinten is megsüvegelendő mennyiségű pénzt, 1 milliárd dollárt költöttek el hazánkban a nagy, külföldi stúdiók. Bár minden pénz jó helyre ment, hiszen a magyar szakemberek munkáját egy rossz szó nem érheti, nem lehet a fejlődés útjába állni. Ahhoz, hogy a hazai filmipar egy lépcsőfokkal feljebb kerüljön azon a bizonyos létrán, bővíteni kellett az idehaza elérhető, különféle szolgáltatások kínálatát. Erre jött rá Simon Zoltán és Botond Szabolcs is, akik egy eddig kevésbé ismert technológiát szeretnének Magyarországon meghonosítani az általuk megalapított, United Illusions nevű stúdióban, melynek átadajón egy látványos bemutatóval betekintést engedtek abba, mi is vár az ide látogató filmkészítőkre.

A United Illusions stúdiójában akárhova eljuthatnak a filmesek, még a Mars felszínére is (Fotó: Máté Krisztián)

A United Illusions új szintre emeli a hazai filmgyártás

Az igazán kedvező filmkészítési feltételekhez (ideértve a magyarországi adókedvezményeket is), a már meglévő stúdiókhoz (Origo Filmstúdió, Korda Filmpark) most egy új létesítmény párosul: a Fóton megnyílt, összesen 1800 m2-en elterülő United Illusions virtuális filmstúdió, amely a legmodernebb technológia segítségével költséghatékony és helytakarékos megoldásokat kínál mind a magyar, mind a külföldi filmesek számára egyaránt. Az ARRI márkával közösen kialakított stúdió olyan minősítéssel rendelkezik, amelyet világszerte csupán néhány, a világ legjobbjainak mondható stúdió birtokol. A technológia lényege, hogy óriási LED-falakkal teremtenek a színészek és a stáb számára mesterséges hátteret, melyet ráadásul olyanra formálnak, amilyenre akarnak, és annyi apró változtatást eszközölhetnek, amennyire csak szükség van. A lehetőségek tehát határtalanul terülnek majd el a rendezők előtt, ráadásul sokkal gazdaságosabb ez a technika, mint az eddigiek.

Botond Szabolcs beszéddel köszöntötte a hazai filmgyártásban mérföldkőnek számító stúdió átadóján megjelenteket (Fotó: Máté Krisztián)

A zöld háttér már a múlté

A még kvázi gyerekcipőben járó, azonban rohamosan fejlődő LED-falas technológia előnyeit a filmgyártásban az elmúlt évtizedekben alkalmazott zöld hátteres megoldással szembeni előnyeiről a stúdiót üzemeltető cég, a Visual Europe Group vezérigazgatója, Botond Szabolcs beszélt lapunknak:

Az időigényes és drága utómunkával járó greenbox [magyarul: zöld háttér] megoldással szemben ez költséghatékonyabb, hiszen egyből van produktum, mely alapján a rendező el tudja dönteni, hogy kér-e még egy felvételt, vagy szükség van-e bármilyen változtatásra. Emellett a színészek munkáját is nagyban megkönnyíti a módszer, hiszen látják a körülöttük zajló eseményeket, tudnak mire reagálni.

A technika egyébként nem ismeretlen Hollywoodban sem, a Star Wars világának egyik legnépszerűbb sorozatát, A Mandalórit is ilyen, méretes LED-falak előtt vették fel.