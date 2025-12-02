„Hívtak, hogy romlott az állapota” – Harsányi Levente drámai részleteket árult el Kálloy Molnár Péter haláláról

A magyar színészvilágon tegnap szinte végigsöpört a tragikus hír Kálloy Molnár Péter haláláról. Az ikonikus művészt rengetegen gyászolják, halála mindenkit sokkolt, hiszen még ő maga sem számított erre a tragikus végkimenetelre. Kálloy Molnár Péter sajtóinformációk szerint daganatos betegségben szenvedett és orvosi kezelés alatt állt. Ezzel kapcsolatban most Harsányi Levente is elárult néhány részletet a Borsnak.

Kálloy Molnár Péter halála megrázta a közvéleményt, a színész mindössze három napja került kórházba (Fotó: MW archív)

Harsányi Levente és Kálloy Molnár Péter az elmúlt hetekben együtt dolgoztak a színművész új projektjén, az Ez Tiszta Őrület – improvizációs Activity-n, amiben megannyi más elismert sztár is közreműködött. Így a műsorvezető számára nem volt újdonság, hogy kollégája beteg, de a tragédia váratlanul érte.

Körülbelül egy hónappal ezelőtt találkoztam vele a utoljára, a premierünkön, ami hatalmas siker volt, és ő is teljesen jól volt. Utána még maradt is egy kicsit a bulira, ahol fotózkodtunk, tortáztunk viccelődtünk, majd megölelt és elköszöntünk. Ennyi volt. Legközelebb három nappal ezelőtt hívtak, hogy romlott az állapota, és kórházba került, ma pedig, hogy elhunyt

– idézte fel az utolsó találkozást Levente.

„Ráadásul munka közben kaptam a hírt, és ahogy ezt megtudtam, utána, illetve közben, már hívtak, hogy menjetek a színpadra valakit felkonferálni. Annyira gyorsan, mindent maga alá gyűrve megy tovább az élet, hogy egyszerűen nincs idő elgondolkozni sem” – mesélte szomorúan a Borsnak.

Az elhunyt Kálloy Molnár Péter betegsége kapcsán családja egyelőre nem szólalt meg, de Harsányi Levente most megtörte a csendet az elmúlt napok eseményeivel kapcsolatban

(Fotó: Facebook)

Kálloy Molnár Péter halála az élet törékenységére emlékeztet

Levente azt is elárulta, hogy úgy érzi, az utóbbi időben különösen sok tragédia történik, ráadásul épp olyan emberekkel, akik szebbé teszik a világot és hatalmas űrt hagynak maguk után.

„Már nagyon elegem van, hogy mostanság havonta jönnek ilyen hírek. Borzasztó. Hiába dolgozol és építesz fel egy életet, lehetsz csodálatosan tehetséges, nem számít, mert egyszer csak úgy dönt az élet, hogy küld neked egy ilyen betegséget, és egy pillanattal átírja a sorsodat” – magyarázta keserűen a műsorvezető.