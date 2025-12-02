Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Melinda, Vivien névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Hívtak, hogy romlott az állapota” – Harsányi Levente drámai részleteket árult el Kálloy Molnár Péter haláláról

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 02. 13:00
gyászharsányi leventeKálloy Molnár Péter
A műsorvezető az elmúlt hetekben a színész új projektjén dolgozott, így a halála előtt többször is találkoztak, de maga sem számított erre a tragédiára. Harsányi Levente most elárulta, milyen volt az utolsó találkozás, aminek kapcsán kiderült, hogy Kálloy Molnár Péter súlyos beteg.
Niki
A szerző cikkei

A magyar színészvilágon tegnap szinte végigsöpört a tragikus hír Kálloy Molnár Péter haláláról. Az ikonikus művészt rengetegen gyászolják, halála mindenkit sokkolt, hiszen még ő maga sem számított erre a tragikus végkimenetelre. Kálloy Molnár Péter sajtóinformációk szerint daganatos betegségben szenvedett és orvosi kezelés alatt állt. Ezzel kapcsolatban most Harsányi Levente is elárult néhány részletet a Borsnak.

Kálloy Molnár Péter családja teljesen összeomlott a váratlan tragédia miatt.
Kálloy Molnár Péter halála megrázta a közvéleményt, a színész mindössze három napja került kórházba (Fotó: MW archív)

Harsányi Levente és Kálloy Molnár Péter az elmúlt hetekben együtt dolgoztak a színművész új projektjén, az Ez Tiszta Őrület – improvizációs Activity-n, amiben megannyi más elismert sztár is közreműködött. Így a műsorvezető számára nem volt újdonság, hogy kollégája beteg, de a tragédia váratlanul érte.

Körülbelül egy hónappal ezelőtt találkoztam vele a utoljára, a premierünkön, ami hatalmas siker volt, és ő is teljesen jól volt. Utána még maradt is egy kicsit a bulira, ahol fotózkodtunk, tortáztunk viccelődtünk, majd megölelt és elköszöntünk. Ennyi volt. Legközelebb három nappal ezelőtt hívtak, hogy romlott az állapota, és kórházba került, ma pedig, hogy elhunyt

 – idézte fel az utolsó találkozást Levente.

„Ráadásul munka közben kaptam a hírt, és ahogy ezt megtudtam, utána, illetve közben, már hívtak, hogy menjetek a színpadra valakit felkonferálni. Annyira gyorsan, mindent maga alá gyűrve megy tovább az élet, hogy egyszerűen nincs idő elgondolkozni sem” – mesélte szomorúan a Borsnak.

Kálloy Molnár Péter, Gubik Petra, Harsányi Levente, Kovács Áron,
Az elhunyt Kálloy Molnár Péter betegsége kapcsán családja egyelőre nem szólalt meg, de Harsányi Levente most megtörte a csendet az elmúlt napok eseményeivel kapcsolatban 
(Fotó: Facebook)

Kálloy Molnár Péter halála az élet törékenységére emlékeztet

Levente azt is elárulta, hogy úgy érzi, az utóbbi időben különösen sok tragédia történik, ráadásul épp olyan emberekkel, akik szebbé teszik a világot és hatalmas űrt hagynak maguk után.

Már nagyon elegem van, hogy mostanság havonta jönnek ilyen hírek. Borzasztó. Hiába dolgozol és építesz fel egy életet, lehetsz csodálatosan tehetséges, nem számít, mert egyszer csak úgy dönt az élet, hogy küld neked egy ilyen betegséget, és egy pillanattal átírja a sorsodat” – magyarázta keserűen a műsorvezető.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu