100 év múlva debütál a moziban a születésnapos John Malkovich filmje – Golyóálló széf őrzi

John Malkovich amerikai színész ma ünnepli 72. születésnapját. Bár Hollywood húzónevei közé tartozik, ritkán forog közszájon a neve, pedig rendkívül izgalmas dolgok köthetők hozzá. Azon kevesek egyike, aki zseniálisan alakította saját magát és még díjat is kapott érte, szerepelt egy filmben, amit ma élő ember sosem fog látni, és gyerekként úgy szabadult meg a túlsúlyától, hogy három hónapig semmi mást nem evett csak gyümölcszselét. Íme a különc zseni legjobb alakításai!

A születésnapos John Malkovich is azok táborát erősíti, akiknek igazán kijárna már egy Oscar-díj (Fotó: AFF/PA Images)

John Malkovich filmjét golyóálló, időzáras széf őrzi

Malkovich 1976-ban úgy döntött, otthagyja az iskolát és színészi babérokra tör, ahogy tették ezt előtte sokan mások a szakmában. A legenda szerint az oktatói nem jósoltak neki nagy jövőt, sőt, maga a drámatagozat vezetője mondta meg neki, hogy soha nem lesz belőle elismert színész. Nos, John Malkovich sokszorosan rácáfolt oktatóira, az egyetem pedig 2005-ben tiszteletbeli diplomát adott neki. Karrierje a ‘80-as években indult, első nagyjátékfilmes szerepe a Hely a szívemben rögtön Oscar-jelölést hozott. Fontosabb korai alakításai közé tartozik a Paul Newman rendezésében készült Üvegfigurák, amiben a Hair sztárja, Treat Williams helyére ugrott be, és az ezt követő Steven Spielberg dráma, A Nap birodalma is. A Stephen Frears rendezte Veszedelmes viszonyok, melyben Glenn Close és Michelle Pfeiffer mellett játszott, megszilárdította pozícióját a szakmában. 2015-ben forgatta a 100 years című rövidfilmet, amit napjainkban egy golyóálló széfben őriznek, időzárra ellátva. A zár 2115-ben nyílik, ekkor lesz először megtekinthető.

John Malkovich nem fejezte be az iskolát, mielőtt a világot jelentő deszkákra lépett (Fotó: Abaca/Northfoto)

John Malkovich filmjei

Hely a szívemben

A Hely a szívemben Robert Benton rendezésében készült 1984-ben. A történet főhőse egy özvegyen maradt asszony (Sally Fields), aki súlyos küzdelmet folytat, hogy megtartsa a családi farmot a Világválság idején. Befogad egy fekete férfit, Mosest (Danny Glover), akinek tanácsára gyapotot kezd termeszteni. Szintén gondjaiba veszi a John Malkovich által alakított Mr. Willt, aki a Nagy Háborúban vesztette el a látását, és a különös trió közös erővel próbálja megmenteni a farmot a csődtől. Malkovich első nagyjátékfilmes alakítása volt ez a mozi, ami rögtön az élvonalba repítette és a legjobb férfi mellékszereplőnek járó kategóriában egy Oscar-jelölést hozott neki.