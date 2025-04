Évtizedek után derült ki Hollywood legveszedelmesebb viszonya: Tilosban járt a két világsztár

Nem vagyok a magam ura! Biztos sokat mondogathatta a Veszedelmes viszonyok szállóigéjét a kamerán kívül is John Malkovich. A nőcsábász Valmont szerepében minden szoknya alá bekukkantott, és mint kiderült, nem volt ez másképp a két jelenet között sem. Ami viszont ennél is meglepőbb, hogy a kiszemeltje Hollywood egyik legszebb nője, és a szűzies Madame de Tourvel-t alakító Michelle Pfeifferrel szűrte össze a levet. A hónapokig tartó forgatás alatt izzott körülöttük a levegő, a gond csupán az volt, hogy mindketten házasok voltak.

Michelle Pfeiffer és John Malkovich veszedelmes viszonya rövid életű volt / Fotó: Entertainment Pictures

A most 66 éves éves színésznő és a 71 éves művész állítólag első pillantásra egymásba estek, amint megérkeztek Stephen Frears filmjének franciaországi forgatási helyszínére. A nőcsábász Valmont szerepe passzolt is az androgűn szépségű Malkovich számára, aki azonban a 2017-ben elhunyt színésznő, Glenne Headly férje volt akkoriban. A 6 éves viharos házasságuknál a pontot a csapodár színész utolsó hódítása tette fel az i-re, ugyanis szenvedélyes szerelem alakult ki közte és Pfeiffer között. A színésznő mindeközben Peter Horton rendező felesége volt, de a két híresség addigra már elhidegült egymástól. Mindkét színész már kifele volt a házasságából, a kollégák azt gondolták, hogy egy új álompár születik Hollywoodban, de ennél nagyobbat nem is tévedhettek volna. A Veszedelmes viszonyok forgatásának végeztével véget is ért a kapcsolat, a sajtóturné alatt már szinte nem is álltak egymással szóba. A színésznő pár évvel később összeházasodott a férjével, David E. Kelley-vel, akivel 32 éve él boldog házasságban, sőt együtt is dolgoznak egy sorozaton, amiben a színésznő, Elle Fanning és Nicole Kidman a főszereplők.

Mindkét színész a házasságát rúgta fel a románcért / Fotó: WARNER BROTHERS

Malkovich mindig is egy bohém figurának vallotta magát, és bár sokat pletykáltak arról, hogy nem vet meg egy-egy románcot, idén már 36 éve él boldog házasságban Nicoletta Peyrannal, aki úgy látszik, megfogta és megszelídítette Hollywood legnagyobb szoknyapecérét. A románcról egyszer beszélt, de igen röviden és távolságtartóan.

Most már azt is nehéz elhinni, hogy egyáltalán Michelle Pfeiffer valaha odaköszönt nekem

– mondta a színész röviden egy interjúban.