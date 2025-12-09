Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Natália névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Dobj el mindent: legendás szereplő tér vissza A Grace klinikába

Grace klinika
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 09. 16:26
AddisonsorozatKate WalshPatrick Dempsey
3 év után újra visszatér a legendás kórházba Kate Walsh. A Dr. Addison Montgomery-t alakító színésznő újra megbolygatja a szálakat A Grace klinika környékén.
Bors
A szerző cikkei

A meglepetések évada lett a világhírű kórházsorozat legújabb, 22. évada. A Grace klinika ugyanis újabb, legendás alapszereplővel bővül ki az új szezonban, 3 év kihagyás után ugyanis visszatér Kate Walsh. A Dr. Addison Montgomery-t alakító színésznő egyelőre vendégszereplőként látható az évad 10. epizódjában, de nem kizárt, hogy további részekben is feltűnik az évad során. 

Grace klinika, GREY'S ANATOMY, Kate Walsh, 'Piece Of My Heart', (Season 4, aired May 1, 2008), 2005-. photo: Scott
A Grace klinika intrikusa, Kate Walsh 3 év után tér vissza a sorozatba (Fotó: ©ABC/Courtesy Everett Collection)

A Grace klinika szereplői visszatérnek

Walsh az első három évadban volt állandó szereplője a sorozatnak, a néhai Mr. Megcsábító, azaz Patrick Dempsey figurájának intrikus exnejét alakította. A figura annyira népszerű lett, hogy 2007 és 2013 között a Doktor Addison című sorozat címszereplőjeként szerepelt. A figura minden évadban egy-két részere beugrott az anyasorozatba is, de utána Walsh évekre hátat fordított a kórházas sorozatoknak, és olyan Netlflix szériákban tűnt fel, mint a 13 okom volt, vagy az Emily Párizsban. Utoljára 3 éve láthatták a nézők pár részben vendégként A Grace klinikában. A producerek még nem árulták el, miért kerül elő ismét Addison figurája, de annyit elárultak, izgalmas lesz a megjelenése. 

A sorozat első három évadában példátlanul népszerű lett Addison figurája (Fotó: Disney+/ABC)

Walsh mellett nemrég a széria egyik legszexibb szereplője, Jesse Williams is visszatért egy rövidebb időre Dr. Jackson Avory szerepében. A sztár 2009-2024 között, összesen 275 epizódban alakította a dögös doki szerepét, ám a 2020-ban sugárzott 17. évad után úgy döntött, kiszáll a fix csapatból. Vendégszereplőként azonban minden évben feltűnt egy-egy epizódra, és ez nem lesz másképp idén sem, ugyanis a Disney+ kínálatába hetente érkező széria legújabb részében a 44 éves színész is látható lesz a neurológus szerepében.

A rajongók szerint nem elképzelhetetlen, hogy régi kedvencek is feltűnhetnek az alapcsapat tagjai mellett, akikből mára már csak Ellen Pompeo, Chandra Wilson és a jelenleg prosztatarákkal küzdő James Pickens Jr. maradt a stábban.

A Grace klinika a Disney+ -on érhető el. 

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu