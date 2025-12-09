Dobj el mindent: legendás szereplő tér vissza A Grace klinikába

A meglepetések évada lett a világhírű kórházsorozat legújabb, 22. évada. A Grace klinika ugyanis újabb, legendás alapszereplővel bővül ki az új szezonban, 3 év kihagyás után ugyanis visszatér Kate Walsh. A Dr. Addison Montgomery-t alakító színésznő egyelőre vendégszereplőként látható az évad 10. epizódjában, de nem kizárt, hogy további részekben is feltűnik az évad során.

A Grace klinika intrikusa, Kate Walsh 3 év után tér vissza a sorozatba (Fotó: ©ABC/Courtesy Everett Collection)

A Grace klinika szereplői visszatérnek

Walsh az első három évadban volt állandó szereplője a sorozatnak, a néhai Mr. Megcsábító, azaz Patrick Dempsey figurájának intrikus exnejét alakította. A figura annyira népszerű lett, hogy 2007 és 2013 között a Doktor Addison című sorozat címszereplőjeként szerepelt. A figura minden évadban egy-két részere beugrott az anyasorozatba is, de utána Walsh évekre hátat fordított a kórházas sorozatoknak, és olyan Netlflix szériákban tűnt fel, mint a 13 okom volt, vagy az Emily Párizsban. Utoljára 3 éve láthatták a nézők pár részben vendégként A Grace klinikában. A producerek még nem árulták el, miért kerül elő ismét Addison figurája, de annyit elárultak, izgalmas lesz a megjelenése.

A sorozat első három évadában példátlanul népszerű lett Addison figurája (Fotó: Disney+/ABC)

Walsh mellett nemrég a széria egyik legszexibb szereplője, Jesse Williams is visszatért egy rövidebb időre Dr. Jackson Avory szerepében. A sztár 2009-2024 között, összesen 275 epizódban alakította a dögös doki szerepét, ám a 2020-ban sugárzott 17. évad után úgy döntött, kiszáll a fix csapatból. Vendégszereplőként azonban minden évben feltűnt egy-egy epizódra, és ez nem lesz másképp idén sem, ugyanis a Disney+ kínálatába hetente érkező széria legújabb részében a 44 éves színész is látható lesz a neurológus szerepében.

A rajongók szerint nem elképzelhetetlen, hogy régi kedvencek is feltűnhetnek az alapcsapat tagjai mellett, akikből mára már csak Ellen Pompeo, Chandra Wilson és a jelenleg prosztatarákkal küzdő James Pickens Jr. maradt a stábban.