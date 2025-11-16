A Grace klinika sztárjánál prosztatarákot diagnosztizáltak

A Grace klinika sztárja sokkoló bejelentést tett. James Pickens Jr. akkor hozta nyilvánosságra a hírt, amikor kiderült, hogy a sorozatban játszott karaktere is hasonló egészségügyi problémával küzd.
James Pickens Jr. sokkoló hírt osztott meg rajongóival. A Grace klinika Richard Webberénél, prosztatarákot diagnosztizáltak. A hír szinte hihetetlenül hangzik, hiszen a sorozat legutóbbi epizódjában a karaktere is rákdiagnózist kapott. Mintha a valóság és a fikció összeolvadt volna, és egyik pillanatról a másikra a képernyőről ismert történet Pickens Jr. saját életének tragikus fejezetévé vált volna. A Grace klinika sztárja azonban hozzátette, hogy annak köszönhetően, hogy évek óta rendszeresen jár férfiegészségügyi szűrésekre, a betegséget korai stádiumban fedezték fel. A 71 éves színész a diagnózist követően úgy döntött, hogy prosztatektómián, vagyis prosztataeltávolító műtéten esik át, mert ez adja a legjobb esélyt a teljes gyógyulásra.
James Pickens Jr. azt állítja, számára egyáltalán nem volt meglepetés, hogy egyszer eljön ez a pillanat. A családjában ugyanis több férfi rokon is átesett prosztatarákon, köztük az édesapja is.
Ez nem olyan hír, amit bárki is hallani szeretne, de őszintén szólva, a prosztatarák végigvonul a családomon.
Majd hozzátette, hogy:
Van egy 90 éves unokatestvérem, aki még él, és ő is megkapta. A fia is megkapta, és néhány testvére is. Tudomásom szerint senki sem halt bele.
A Grace klinika szereplője már 41 éves kora óta rendszeresen végeztet PSA-tesztet és teljes körű urológiai vizsgálatot. És pontosan ez mentette meg most az életét. A legutóbbi szűrés alkalmával az orvosok emelkedett PSA-szintet mutattak ki, ami miatt további vizsgálatokat rendeltek el. Először MRI készült, majd biopszia is igazolta a félelmeket. A PET-vizsgálat azonban szerencsére azt is megmutatta, hogy a rák nem terjedt tovább, így James Pickens Jr. jó eséllyel gyógyítható.
