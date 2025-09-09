Megérkezett! Már látható Nemes Jeles László új filmjének hivatalos trailere

Elkészült a trailer az Oscar-, Golden Globe-, Bafta-díjas és cannes-i nagydíjas Saul fiát és a Napszálltát jegyző Nemes Jeles László új filmjéhez. Az Árva világpremierje a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon volt, a magyar mozikba október 23-án, az 1956-os forradalom ünnepén kerül, a Mozinet forgalmazásában.

Nemes Jeles László rendező új alkotása október 23-án debütál a magyar mozikban (Fotó: Pioneer Pictures/Mozinet)

Nemes Jeles László újabb sikerfilmje

Az Árva 1957 tavaszán, Budapesten játszódik. Az elbukott forradalom után a magyar társadalom nagy része a megtorlásoknak, a forradalmárok és ellenállók eltűnésének, a reménytelenségnek köszönhetően behódolt, és elkezdődött a több mint három évtizedig tartó Kádár-korszak. A 12 éves Andort édesanyja egyedül neveli, a fiú még bízik benne, hogy a háborúban eltűnt édesapja vissza fog térni. Egy nap megjelenik náluk egy férfi, aki azt állítja, hogy ő Andor apja. A fiú nem hajlandó apjának tekinteni az idegent. A férfi azonban beköltözik hozzájuk, és a fiú kénytelen leszámolni illúzióival. Miközben az anya és fia közötti szakadék egyre mélyül, Andor elhatározza, hogy bármi áron, de megmenti családját a férfitől.

Nemes Jeles László a családi legendáriumból merítette az ihletet az Árva forgatókönyvéhez (Fotó: Farbaky Tamás)

Az Árva igaz története

Az Árva sztoriját Nemes Jeles László rendező családjának története ihlette. Az Árva forgatókönyvét Nemes Jeles László rendező együtt jegyzi Clara Royerrel. Producerei a Pioneer Pictures részéről Kemény Ildikó és Szále Ferenc, operatőre Erdély Mátyás, látványtervezője Ágh Márton, jelmeztervezője Flesch Andrea, hangmestere Zányi Tamás, vágója Politzer Péter, casting directora Zabezsinszkij Éva.

Az Árva magyar többségi és francia-német-brit koprodukcióban készül, a Nemzeti Filmintézet, az angol BFI, a francia CNC és a német FFA támogatásával. Finanszírozói még: az AR Content, a Mid March Media, az ARTE Grand Accord, valamint a Medienboard Berlin-Brandenburg. A magyar Pioneer Pictures partnerei a brit Good Chaos, a francia Lumen és a német TwentyTwenty Vision Filmproduktion.