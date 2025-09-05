Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Tarol Velencében Enyedi Ildikó

Enyedi Ildikó
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 05. 22:06
Nemzeti FilmintézetCsendes barát
Négy díjat nyert Velencében Enyedi Ildikó filmje, a Csendes barát.

A világpremierje napján egyből négy díjat nyert péntek este Enyedi Ildikó filmje, a Nemzeti Filmintézet (NFI) támogatásával készült Csendes barát Velencében. Az alkotás elnyerte a FIPRESCI, az INTERFILM és a diákzsűri díját, valamint a Green Drop-díjat is. Az elismeréseket az alkotók személyesen vették át. A fesztivál hivatalos díjait, köztük a fesztivál fődíját, az Arany Oroszlánt szombaton adják át az olasz városban.

Karnok Csaba
Fotó: Karnok Csaba

Az alkotás elnyerte a FIPRESCI (Nemzetközi Filmkritikusok Szövetsége) díját, amit a versenyprogram legjobb filmjének ítéltek oda. Az Interfilm díját, amit már 14. éve adnak át a vallások közötti párbeszéd előmozdításáért. A diákzsűri díját a film kiemelkedő művészi értékéért, vizuális világáért, egyedi rendezői látásmódjáért ítélték oda. Továbbá megkapta a Green Drop-díjat is, amellyel az ökológia és a fenntarthatóság értékeit bemutató filmet díjaznak - írták.

Hozzátették, hogy az elismeréseket az alkotók személyesen vették át, és tájékoztattak arról is, hogy a fesztivál hivatalos díjait, köztük a fődíjat, az Arany Oroszlánt szombaton adják át Velencében.

Enyedi Ildikó új filmje, a Csendes barát érzékeny és filozofikus párhuzamot von növény és ember kapcsolata között. A film három történetet mesél el, "ember és növény három tétova találkozását, amikor ez a kétfajta, radikálisan különböző érzékelés egy pillanatra igazán összekapcsolódik" - fogalmaztak a sajtóanyagban.

A film férfi főszereplője a 2023-as Velencei Filmfesztiválon életműdíjjal kitüntetett Tony Leung Chiu-Wai. A további főbb szerepeket többek között Luna Wedler, Enzo Brumm, Léa Seydoux, Johannes Hegemann, Sylvester Groth, Rainer Bock és Martin Wuttke alakítják.

A Csendes barát forgatókönyvét Enyedi Ildikó írta, az operatőr Pálos Gergely, a vágó Szalai Károly, a látványtervező Láng Imola, a jelmeztervező Peri De Braganca, a zeneszerző Keresztes Gábor és Kelemen Kristóf, a VFX Supervisor Klingl Béla, a casting director Asher Irma. A vezető producerek Reinhard Brundig és Mécs Mónika.

A film a Nemzeti Filmintézet, a DFFF, a NRW, az FFA, a BKM, a Hessen Film, az Eurimages, a ZDF/ARTE, az ARTE France Cinema, a CNC és a MOIN támogatásával készült a német Pandora Film, a francia Galatee Films és a magyar Inforg-M&M Film koprodukciójában készült, együttműködve a kínai Redience-szel.

A német-francia-magyar koprodukcióban készült Csendes barát teljes költségvetése 10,5 millió euró. A produkció a tervek szerint 2026. első felében kerül Európa-szerte a mozikba, itthon a Mozinet forgalmazásában - olvasható a közleményben.
