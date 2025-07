Velence 2025: Nemes Jeles László és Enyedi Ildikó filmjei is versenyben vannak az Arany Oroszlánért

Évtizedek óta nem volt példa arra, hogy két magyar rendező filmje is meghívást kapjon a világ egyik legnagyobb presztízsű, az Oscar-díj előszobájának tartott Velencei Nemzetközi Filmfesztivál seregszemléjére. Az augusztus 27-én kezdődő szemlén két magyar alkotó, Nemes Jeles László: Árva és Enyedi Ildikó: Csendes barát című alkotása is bekerült. Az Oscar-díjas rendező és az Oscar-jelölt rendezőnő így mindketten esélyesek a fesztivál fődíjára, az Arany Oroszlánra. A két magyar direktor olyan világsztárok filmjeivel versenyez, mint Emily Blunt, The Rock, Emma Stone vagy George Clooney.

Nemes Jeles László filmjét ősszel láthatjuk a mozikban (Fotó:NFI)

Nemes Jeles László és Enyedi Ildikó Velencében

Mindkét rendező filmje a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült. Az Oscar-, Golden Globe, BAFTA díjas Saul fiát, és a Napszálltát jegyző Nemes Jeles László új mozifilmjét a rendező családjának története ihlette. Az Árva 1957 tavaszán, Budapesten játszódik. Az elbukott forradalom után a magyar társadalom nagy része a megtorlásoknak, a forradalmárok és ellenállók eltűnésének, a reménytelenségnek köszönhetően behódolt, és elkezdődött a több mint három évtizedig tartó Kádár-korszak. A 12 éves Andort édesanyja egyedül neveli, a fiú még bízik benne, hogy a háborúban eltűnt édesapja vissza fog térni. Egy nap megjelenik náluk egy férfi, aki azt állítja, hogy ő Andor apja. A fiú nem hajlandó apjának tekinteni az idegent. A férfi azonban beköltözik hozzájuk, és a fiú kénytelen leszámolni illúzióival. Miközben az anya és fia közötti szakadék egyre mélyül, Andor elhatározza, hogy bármi áron, de megmenti családját a férfitől. Az Árva főszereplője Barabás Bojtorján, édesanyját Waskovics Andrea alakítja, mellettük Gregory Gadebois látható kiemelt szereplőként.

Az Árva ősztől lesz látható a hazai mozikban, a Mozinet forgalmazásában.

Enyedi Ildikó drámája jövőre hódítja meg a mozikat világszerte (Fotó: NFI)

Az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről rendezője, Enyedi Ildikó új filmje, a Csendes barát érzékeny és filozofikus párhuzamot von növény és ember kapcsolata között. A film érzelmes utazás az időn keresztül, némi humorral fűszerezve. Egy idős fa áll egy botanikus kert közepén. Magányos, ahogy a kert többi lakója is - sok ezer kilométerre eredeti élőhelyüktől, hogy megcsodálhassuk, megfigyelhessük őket. Ahogy mi őket, úgy ők is megfigyelnek minket. Tanúi rövid, kusza, zajos és zaklatott életünknek. A mozi három történetet mesél el, ember és növény három tétova találkozását, amikor ez a kétfajta, radikálisan különböző érzékelés egy pillanatra igazán összekapcsolódik. Emberi hőseink, akárcsak a kert növényei, kívülállók, magányos lelkek. És épp úgy vágynak a kapcsolódásra, ahogy ők.