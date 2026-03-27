Növényi Norbert beszólt a gyűlölködőknek fia nagy sikere után

Hatalmas győzelmet aratott a ketrecharcos ifjabb Növényi Norbert. A francia Clement Giordanengo elleni TKO-sikerét követően olimpiai bajnok édesapja, Növényi Norbert elmondta a Borsnak, efféle elsöprő diadalt még ő sem látott fia részéről. A Nono becenevű MMA-harcos tizedik sikerét aratta a Hexagone-viadal középsúlyú kategóriájában. Az 1980-as moszkvai olimpia birkózóbajnoka televíziós szakértőként élőben kommentálta fia találkozóját.

Ifjabb Növényi Norbert készülhet a döntőre / Fotó: Facebook

Növényi Norbert 120 kilóról fogyasztott 85-re

Az édesapa kiemelte, szerencse, hogy fia több sportágba is belekóstolt.

Már a meccs elején egy óriási jobbkezessel megrengette riválisát, aki nem akárki, hiszen az eddigi nyolc meccse közül hetet megnyert, és egy évtizede veretlen volt. A fiam a kick-boxban, dzsiu-dzsicuban, birkózásban, cselgáncsban szerzett jártasságát elegyítette, és hátulról fejre mért ütései után a bíró beszüntette a küzdelmet

- nyilatkozta idősebb Növényi.

E sikerével egy MMA-torna döntőjébe jutott az ifjabb Növényi, és ha nyer, 100 ezer euró (csaknem 40 millió Ft) üti a markát.

Napi 8-10-órát edz, és ezúttal különös feladattal is megbirkózott, hiszen a 85 kg-ban vállalt mérkőzést, amire 102 kilóról fogyott le. Büszke vagyok rá, hiszen tehetséges zongorista, továbbá elmélyülten olvassa a különféle filozófiai szakmunkákat.

Amikor felvetettük az édesapának, hogy a 26 éves MMA-klasszis ökölvívó-tudománya egyre letisztultabb, és nem kellene-e azzal foglalkozni, hogy induljon a 2028-as Los Angeles-i ökölvívó-olimpián való részvételért, idősebb Növényi így reagált:

Valóban sokat ígérő a kéztechnikája és a lábmunkája is érthetően jó, de olimpiáról még nem ejtettünk szót. Meglehet, valamikor előhozakodok az ötlettel, de olyannyira csak a ketrecharc érdekli, hogy nem tudom, miként reagálna erre az eshetőségre.

Az olimpiai aranyérmes fontosnak tartotta hozzátenni, hogy mint oly sokszor, a fia diadalát néhány kommentelő sértő hangnemben fogadta.