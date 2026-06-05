Rubint RékaAmbrus AttilaExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Fatime névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Többem van, mint a remény” – Kórházból üzent a nagybeteg magyar legenda

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Zsiga Gyula
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 14:55
rákbetegségkézilabda
A magyar kézilabda egyik legsikeresebb szakembere a közösségi oldalán számolt be az állapotáról. Zsiga Gyula bejegyzéséből kiderült, hogy a legutóbbi PET-CT vizsgálat jó eredménnyel zárult, az edzőlegenda azonban még további kezelések előtt áll.

Zsiga Gyula a magyar kézilabdasport egyik meghatározó személyisége. A mesteredzőként és EHF-mesteredzőként is elismert szakember edzői pályafutása során jelentős hazai és nemzetközi sikereket ért el. A Dunaferr női csapatával 1998-ban EHF-kupát, 1999-ben Bajnokok Ligáját és európai Szuperkupát nyert, emellett két magyar bajnoki címet és két Magyar Kupa-győzelmet is ünnepelhetett a dunaújvárosi együttessel. A sportvezetőként és testnevelő tanárként is ismert szakember 2017-től a Magyar Kézilabda Szövetség szakmai igazgatójaként tevékenykedett. Azonban most a kórházi ágyból üzent, és jó hírekkel szolgált. 

Zsiga Gyula biztató hírt osztott meg a közösségi oldalán
Zsiga Gyula biztató hírt osztott meg a közösségi oldalán Fotó: Kovács Anikó

Zsiga Gyula biztató hírt osztott meg

Kedvező eredményt hozott a legutóbbi vizsgálat Zsiga Gyula számára. A 65 éves szakember a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a PET-CT biztató eredménnyel zárult.

Kedves barátaim, ismerőseim! Nagyon boldog vagyok, mert a tegnapelőtti PET-CT jó eredménnyel zárult. Az áttétek eltűntek, és a tumorfelszín a hasnyálmirigyben nem mutat aktivitást

– írta a Bajnokok Ligája-győztes edző.

Hozzátette ugyanakkor, hogy a kezelések még nem értek véget.

Azért még hat kemoterápiás kezelést kapni fogok, és ezt követően lesz egy ismételt képalkotás. De addig is már többem van, mint a remény

– fogalmazott, majd külön köszönetet mondott családjának és mindazoknak, akik támogatták a nehéz időszakban.

A magyar kézilabda meghatározó alakja

Zsiga Gyula a magyar kézilabdasport egyik legelismertebb szakembere. Edzőként, sportvezetőként és az utánpótlás-nevelés területén egyaránt maradandót alkotott. Pályafutása során klubszinten és válogatott környezetben is dolgozott, miközben jelentős szerepet vállalt a sportág szakmai fejlődésében.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu