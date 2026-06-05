„Többem van, mint a remény” – Kórházból üzent a nagybeteg magyar legenda

Zsiga Gyula a magyar kézilabdasport egyik meghatározó személyisége. A mesteredzőként és EHF-mesteredzőként is elismert szakember edzői pályafutása során jelentős hazai és nemzetközi sikereket ért el. A Dunaferr női csapatával 1998-ban EHF-kupát, 1999-ben Bajnokok Ligáját és európai Szuperkupát nyert, emellett két magyar bajnoki címet és két Magyar Kupa-győzelmet is ünnepelhetett a dunaújvárosi együttessel. A sportvezetőként és testnevelő tanárként is ismert szakember 2017-től a Magyar Kézilabda Szövetség szakmai igazgatójaként tevékenykedett. Azonban most a kórházi ágyból üzent, és jó hírekkel szolgált.

Zsiga Gyula biztató hírt osztott meg a közösségi oldalán Fotó: Kovács Anikó

Zsiga Gyula biztató hírt osztott meg

Kedvező eredményt hozott a legutóbbi vizsgálat Zsiga Gyula számára. A 65 éves szakember a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a PET-CT biztató eredménnyel zárult.

Kedves barátaim, ismerőseim! Nagyon boldog vagyok, mert a tegnapelőtti PET-CT jó eredménnyel zárult. Az áttétek eltűntek, és a tumorfelszín a hasnyálmirigyben nem mutat aktivitást

– írta a Bajnokok Ligája-győztes edző.

Hozzátette ugyanakkor, hogy a kezelések még nem értek véget.

Azért még hat kemoterápiás kezelést kapni fogok, és ezt követően lesz egy ismételt képalkotás. De addig is már többem van, mint a remény

– fogalmazott, majd külön köszönetet mondott családjának és mindazoknak, akik támogatták a nehéz időszakban.

A magyar kézilabda meghatározó alakja

Zsiga Gyula a magyar kézilabdasport egyik legelismertebb szakembere. Edzőként, sportvezetőként és az utánpótlás-nevelés területén egyaránt maradandót alkotott. Pályafutása során klubszinten és válogatott környezetben is dolgozott, miközben jelentős szerepet vállalt a sportág szakmai fejlődésében.