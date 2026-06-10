Hírek a foci-VB-rőlRubint RékaAmbrus AttilaTóth Andi
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Margit, Gréta névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szörnyű hírt kaptak a rajongók: Vége a magyar MotoGP-nek?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors motogp
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 20:40
jorge martínbalaton park circuitenpálya
Biztonsági aggályok merültek fel. A Balaton Park Circuit elvesztheti a MotoGP-t.

Vasárnap csúnya bukással indult a MotoGP főfutama a Balaton Park Circuiten: Jorge Martín nem tudta bevenni az első kanyart, és csúnyát esett - írja a Totalcar. Már több pályán is előfordultak esések, de ez a konkrét bukás mélyítette a Balaton Park Circuit körüli biztonsági aggályokat.

Nem rendezik többé a MotoGP-t a Balaton Park Circuit-en?
Nem rendezik többé a MotoGP-t a Balaton Park Circuit-en? Fotó: AFP

Nem rendezik többé a MotoGP-t a Balaton Park Circuit-en?

Többek között ezért is merült fel, hogy a MotoGP többé nem tér vissza a Balaton mellett található, gyakran kritizált pályára. A találgatásokat most azonban alátámasztották:  a Liberty Media törölte a MotoGP 2027-es versenynaptárából a Magyar Nagydíjat. Ez pedig azt jelentheti, hogy hogy 2027-ben egyáltalán nem lesz MotoGP-futam Magyarországon, hiszen a Balaton Park Circuiten kívül jelenleg nincs a versenysorozat fogadására alkalmas pálya, de ezt még hivatalosan nem erősítette meg egyik érintett fél sem.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu