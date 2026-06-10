Szörnyű hírt kaptak a rajongók: Vége a magyar MotoGP-nek?

Vasárnap csúnya bukással indult a MotoGP főfutama a Balaton Park Circuiten: Jorge Martín nem tudta bevenni az első kanyart, és csúnyát esett - írja a Totalcar. Már több pályán is előfordultak esések, de ez a konkrét bukás mélyítette a Balaton Park Circuit körüli biztonsági aggályokat.
Többek között ezért is merült fel, hogy a MotoGP többé nem tér vissza a Balaton mellett található, gyakran kritizált pályára. A találgatásokat most azonban alátámasztották: a Liberty Media törölte a MotoGP 2027-es versenynaptárából a Magyar Nagydíjat. Ez pedig azt jelentheti, hogy hogy 2027-ben egyáltalán nem lesz MotoGP-futam Magyarországon, hiszen a Balaton Park Circuiten kívül jelenleg nincs a versenysorozat fogadására alkalmas pálya, de ezt még hivatalosan nem erősítette meg egyik érintett fél sem.
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