Szörnyű hírt kaptak a rajongók: Vége a magyar MotoGP-nek?

Vasárnap csúnya bukással indult a MotoGP főfutama a Balaton Park Circuiten: Jorge Martín nem tudta bevenni az első kanyart, és csúnyát esett - írja a Totalcar. Már több pályán is előfordultak esések, de ez a konkrét bukás mélyítette a Balaton Park Circuit körüli biztonsági aggályokat.

Nem rendezik többé a MotoGP-t a Balaton Park Circuit-en? Fotó: AFP

Nem rendezik többé a MotoGP-t a Balaton Park Circuit-en?

Többek között ezért is merült fel, hogy a MotoGP többé nem tér vissza a Balaton mellett található, gyakran kritizált pályára. A találgatásokat most azonban alátámasztották: a Liberty Media törölte a MotoGP 2027-es versenynaptárából a Magyar Nagydíjat. Ez pedig azt jelentheti, hogy hogy 2027-ben egyáltalán nem lesz MotoGP-futam Magyarországon, hiszen a Balaton Park Circuiten kívül jelenleg nincs a versenysorozat fogadására alkalmas pálya, de ezt még hivatalosan nem erősítette meg egyik érintett fél sem.