Drámai események után megvan, ki nyerte a MotoGP-t a Balaton mellett

A hatszoros világbajnok Marc Márquez, a Ducati spanyol versenyzője nyerte a gyorsaságimotoros-világbajnokság MotoGP Magyar Nagydíját a balatonfőkajári Balaton Park versenypályán. Az összetettben is az élen álló 32 éves kiválóság így sorozatban hetedik futamgyőzelmét aratta a MotoGP-ben, sőt, egymás után hetedik alkalommal duplázott egy hétvégén, mivel szombaton a sprintversenyt is megnyerte Balatonfőkajáron.

Marc Marquez mindent megnyert a MotoGP-benFotó: AFP

Márquez mögött honfitársa, a KTM-mel versenyző Pedro Acosta lett a második, míg az olasz Marco Bezzecchi (Aprilia) a harmadik. A vb-sorozat hivatalos adatai szerint a háromnapos hétvége során összesen 80 105 néző látogatott ki a Balaton Park versenypályára.

Drámai képek a MotoGP-n



Szombaton ijesztő balesetek történtek a versenyen. Varga Tiborhoz mentőt kellett riasztani, szerencsére a magyar motoros kisebb sérülésekkel megúszta a balesetét. Szintén szombaton egy kirepülő motor centikkel landolt egy operatőr mellett.