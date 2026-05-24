Taylor Swift milliókat akasztott ki, ezt tette a szerelmével - fotó

Rendesen kihúzta a gyufát a rajongóinál Taylor Swift. Amerika elsőszámú popsztárja nem akárhol jelent meg vőlegényévél. Travis Kelce és Taylor a Cleveland Cavaliers-New York Knicks kosármeccs első sorában szurkolt a hazai csapatnak. New York vérig sértődött emiatt.

Taylor Swift és Travis Kelce Clevelandben Fotó: Jason Miller

Swift vőlegénye, az amerikaifutballista Kelce a Cavaliers pólóját viselte az NBA-meccsen, s Taylor Swift sem csinált titkot abból, hogy a Clevelandnek szurkol. A keleti főcsoport-döntő tétje nagy, a New York 27 év után juthat be a nagydöntőbe. Erre minden esélye meg is van, mivel a négy győzelemig tartó párharcban az éjjeli sikerével már 3:0-ra vezet a Knicks. Most úgy tűnik, ha lesz is nagydöntő, azokon nem szívesen látják majd az énekesnőt a new york-i Madison Square Gardenben.

Ez lenne Taylor Swift bűne

A rajongók és New York szerelmesei azért akadtak ki, mert az énekesnő ezer szállal kötődik a 20 milliós világvároshoz. New York nagykövete volt, dalokat írt a városról, sőt, ha ez nem lenne elég, július 3-i esküvőjüket is ott fogják tartani. Ezek után - úgy vélik - nem szép dolog a Knicks ellen szurkolni.