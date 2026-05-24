Taylor Swift milliókat akasztott ki, ezt tette a szerelmével - fotó

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 24. 16:30
New York nem ezt várta az énekesnőtől. Taylor Swift elárulta volna százmilliók kedvenc városát?

Rendesen kihúzta a gyufát a rajongóinál Taylor Swift. Amerika elsőszámú popsztárja nem akárhol jelent meg vőlegényévél. Travis Kelce és Taylor a Cleveland Cavaliers-New York Knicks kosármeccs első sorában szurkolt a hazai csapatnak. New York vérig sértődött emiatt.

Taylor Swift és Travis Kelce Clevelandben Fotó: Jason Miller

Swift vőlegénye, az amerikaifutballista Kelce a Cavaliers pólóját viselte az NBA-meccsen, s Taylor Swift sem csinált titkot abból, hogy a Clevelandnek szurkol. A keleti főcsoport-döntő tétje nagy, a New York 27 év után juthat be a nagydöntőbe. Erre minden esélye meg is van, mivel a négy győzelemig tartó párharcban az éjjeli sikerével már 3:0-ra vezet a Knicks. Most úgy tűnik, ha lesz is nagydöntő, azokon nem szívesen látják majd az énekesnőt a new york-i Madison Square Gardenben.

Ez lenne Taylor Swift bűne

A rajongók és New York szerelmesei azért akadtak ki, mert az énekesnő ezer szállal kötődik a 20 milliós világvároshoz. New York nagykövete volt, dalokat írt a városról, sőt, ha ez nem lenne elég, július 3-i esküvőjüket is ott fogják tartani. Ezek után - úgy vélik - nem szép dolog a Knicks ellen szurkolni.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
