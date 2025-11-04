Első a biztonság: Taylor Swift 2 millió dollárral többet költ a védelmére

A világhírű énekesnő jelentősen megerősítette a személyes védelmét. Taylor Swift évente már 8 millió dollárt költ biztonságra, ami 2 millióval több, mint az előző évben. A döntése hátterében pedig leginkább az egyre gyakoribb zaklatási ügyek és fenyegetések állnak.
Taylor Swift idén 8 millió dollárt költött a biztonságára, ami 2 millió dollárral több, az előző évhez képest. A 35 éves énekesnőnek az elmúlt időszakban egyre több fenyegetéssel kellett szembenéznie, amelyek közvetlenül is befolyásolták a mindennapi életét. Az egyik legnagyobb port kavart esetben egy Brian Jason Wagner nevű férfit többször is a sztár New York-i otthonának közelében láttak, aki hamisan azt állította, hogy közös gyermekük született. Az ügy végül ideiglenes távoltartási végzéssel zárult és rávilágította arra, hogy muszáj cselekednie a biztonsága érdekében. Taylor Swift biztonsági rendszerének átalakítása több területet is érintett és komoly anyagi befektetést igényelt. Az énekesnő körül dolgozó csapat ezzel az extra ráfordítással azonban teljesen új alapokra helyezte a védelmi protokollt. A korábbi évekhez képest több szakembert vontak be, akik a nap huszonnégy órájában felügyelik az énekesnő mozgását. A sztár útvonalait, érkezéseit és távozásait előre megtervezik, minden helyszínt biztonsági szempontból ellenőriznek, mielőtt ő megjelenik ott.
Mindezek mellett az utóbbi hónapokban Taylor Swift saját maga is tudatosan visszafogta nyilvános szerepléseit. Amíg korábban rendszeresen feltűnt párja, Travis Kelce, NFL meccsein, mostanra inkább kerüli a reflektorfényt. Amikor azonban mégis megjelenik a stadionokban, külön bejáratokat és privát területeket használ, hogy elkerülje a tömeget és a média túlzott figyelmét. Továbbá a belépést és távozást is titokban szervezik, és gyakran olyan alternatív útvonalakat használnak, amelyek kizárják a rajongókkal való közvetlen érintkezést. Emellett az énekesnő az utóbbi hónapokban ritkábban vállal interjúkat, és csak gondosan megtervezett környezetben jelenik meg a médiában.
A források szerint Taylor Swift tisztában van azzal, hogy a hírnév ára a magánélet szinte teljes elvesztése. Egy, az énekesnőhöz közel álló személy úgy fogalmazott, hogy a popsztár 'tudja, sosem élhet hétköznapi életet, ezért a biztonsága mindenek felett áll'. A döntés ugyan korlátozza a nyilvánossággal való kapcsolatát, de elengedhetetlen ahhoz, hogy biztonságban érezze magát. A rajongók és a média reakciói vegyesek. Sokan megértéssel fogadják a sztár óvatosságát, mások azonban úgy érzik, a fokozott védelem távolságot teremt közte és a közönség között. Többen meg is jegyezték, hogy az énekesnő korábban a közvetlenségéről volt ismert, most azonban szinte elérhetetlenné vált.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.