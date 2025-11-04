Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Károly névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Első a biztonság: Taylor Swift 2 millió dollárral többet költ a védelmére

Taylor Swift
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 04. 15:45
Travis KelcevédelemNFLfenyegetészaklatásbiztonság
A világhírű énekesnő jelentősen megerősítette személyes védelmét. Taylor Swift az előző évhez képest 2 millió dollárral növelte meg a biztonsági költségvetését.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

A világhírű énekesnő jelentősen megerősítette a személyes védelmét. Taylor Swift évente már 8 millió dollárt költ biztonságra, ami 2 millióval több, mint az előző évben. A döntése hátterében pedig leginkább az egyre gyakoribb zaklatási ügyek és fenyegetések állnak.

Taylor Swift-et egyre több zaklatás és fenyegetés érte az utóbbi időben
Taylor Swiftet egyre több zaklatás és fenyegetés érte az utóbbi időben 
Fotó: SMG /  Northfoto

Taylor Swift 2 millió dollárral növelte biztonsági költségvetését

Taylor Swift idén 8 millió dollárt költött a biztonságára, ami 2 millió dollárral több, az előző évhez képest. A 35 éves énekesnőnek az elmúlt időszakban egyre több fenyegetéssel kellett szembenéznie, amelyek közvetlenül is befolyásolták a mindennapi életét. Az egyik legnagyobb port kavart esetben egy Brian Jason Wagner nevű férfit többször is a sztár New York-i otthonának közelében láttak, aki hamisan azt állította, hogy közös gyermekük született. Az ügy végül ideiglenes távoltartási végzéssel zárult és rávilágította arra, hogy muszáj cselekednie a biztonsága érdekében. Taylor Swift biztonsági rendszerének átalakítása több területet is érintett és komoly anyagi befektetést igényelt. Az énekesnő körül dolgozó csapat ezzel az extra ráfordítással azonban teljesen új alapokra helyezte a védelmi protokollt. A korábbi évekhez képest több szakembert vontak be, akik a nap huszonnégy órájában felügyelik az énekesnő mozgását. A sztár útvonalait, érkezéseit és távozásait előre megtervezik, minden helyszínt biztonsági szempontból ellenőriznek, mielőtt ő megjelenik ott.

Taylor Swift csak külön protokoll szerint tudja látogatni a párja, Travis Kelce meccseit
Taylor Swift csak külön protokoll szerint tudja látogatni a párja, Travis Kelce meccseit
Fotó: ZUMAPRESS.com /  Northfoto

Taylor Swift visszavonult a nyilvánosság elől

Mindezek mellett az utóbbi hónapokban Taylor Swift saját maga is tudatosan visszafogta nyilvános szerepléseit. Amíg korábban rendszeresen feltűnt párja, Travis Kelce, NFL meccsein, mostanra inkább kerüli a reflektorfényt. Amikor azonban mégis megjelenik a stadionokban, külön bejáratokat és privát területeket használ, hogy elkerülje a tömeget és a média túlzott figyelmét. Továbbá a belépést és távozást is titokban szervezik, és gyakran olyan alternatív útvonalakat használnak, amelyek kizárják a rajongókkal való közvetlen érintkezést. Emellett az énekesnő az utóbbi hónapokban ritkábban vállal interjúkat, és csak gondosan megtervezett környezetben jelenik meg a médiában. 

Travis Kelce augusztus 26-án kérte meg Taylor Swift kezét
Travis Kelce augusztus 26-án kérte meg Taylor Swift kezét
Fotó: Taylor Swift and Travis Kelce /  Northfoto

Taylor Swift számára első a biztonság

A források szerint Taylor Swift tisztában van azzal, hogy a hírnév ára a magánélet szinte teljes elvesztése. Egy, az énekesnőhöz közel álló személy úgy fogalmazott, hogy a popsztár 'tudja, sosem élhet hétköznapi életet, ezért a biztonsága mindenek felett áll'. A döntés ugyan korlátozza a nyilvánossággal való kapcsolatát, de elengedhetetlen ahhoz, hogy biztonságban érezze magát. A rajongók és a média reakciói vegyesek. Sokan megértéssel fogadják a sztár óvatosságát, mások azonban úgy érzik, a fokozott védelem távolságot teremt közte és a közönség között. Többen meg is jegyezték, hogy az énekesnő korábban a közvetlenségéről volt ismert, most azonban szinte elérhetetlenné vált.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu