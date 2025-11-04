Első a biztonság: Taylor Swift 2 millió dollárral többet költ a védelmére

A világhírű énekesnő jelentősen megerősítette a személyes védelmét. Taylor Swift évente már 8 millió dollárt költ biztonságra, ami 2 millióval több, mint az előző évben. A döntése hátterében pedig leginkább az egyre gyakoribb zaklatási ügyek és fenyegetések állnak.

Taylor Swiftet egyre több zaklatás és fenyegetés érte az utóbbi időben

Fotó: SMG / Northfoto

Taylor Swift 2 millió dollárral növelte biztonsági költségvetését

Taylor Swift idén 8 millió dollárt költött a biztonságára, ami 2 millió dollárral több, az előző évhez képest. A 35 éves énekesnőnek az elmúlt időszakban egyre több fenyegetéssel kellett szembenéznie, amelyek közvetlenül is befolyásolták a mindennapi életét. Az egyik legnagyobb port kavart esetben egy Brian Jason Wagner nevű férfit többször is a sztár New York-i otthonának közelében láttak, aki hamisan azt állította, hogy közös gyermekük született. Az ügy végül ideiglenes távoltartási végzéssel zárult és rávilágította arra, hogy muszáj cselekednie a biztonsága érdekében. Taylor Swift biztonsági rendszerének átalakítása több területet is érintett és komoly anyagi befektetést igényelt. Az énekesnő körül dolgozó csapat ezzel az extra ráfordítással azonban teljesen új alapokra helyezte a védelmi protokollt. A korábbi évekhez képest több szakembert vontak be, akik a nap huszonnégy órájában felügyelik az énekesnő mozgását. A sztár útvonalait, érkezéseit és távozásait előre megtervezik, minden helyszínt biztonsági szempontból ellenőriznek, mielőtt ő megjelenik ott.

Taylor Swift csak külön protokoll szerint tudja látogatni a párja, Travis Kelce meccseit

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Taylor Swift visszavonult a nyilvánosság elől

Mindezek mellett az utóbbi hónapokban Taylor Swift saját maga is tudatosan visszafogta nyilvános szerepléseit. Amíg korábban rendszeresen feltűnt párja, Travis Kelce, NFL meccsein, mostanra inkább kerüli a reflektorfényt. Amikor azonban mégis megjelenik a stadionokban, külön bejáratokat és privát területeket használ, hogy elkerülje a tömeget és a média túlzott figyelmét. Továbbá a belépést és távozást is titokban szervezik, és gyakran olyan alternatív útvonalakat használnak, amelyek kizárják a rajongókkal való közvetlen érintkezést. Emellett az énekesnő az utóbbi hónapokban ritkábban vállal interjúkat, és csak gondosan megtervezett környezetben jelenik meg a médiában.