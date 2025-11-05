„Küldjék el a DNS-üket!” – személyes tárgyakat kérnek a kenyai tragédia áldozatainak azonosításához

Már több mint egy hét telt el azóta, hogy a magyar sportélet egyik legsúlyosabb tragédiája megrázta az országot. A kenyai repülőgép szerencsétlenségben Süllős Gyula, a Vasas SC egykori kiválósága, felesége és gyermeke veszítették életüket, legalábbis minden erre utal. Már sem a család, sem a barátok és sem az egykori csapattársak nem bíznak a csodában. Nem tévedés történt, hogy ők halatak meg, bár a hivatalos azonosítás még mindig hátravan. Ehhez a hatóságok DNS-mintákat kérnek. A hozzátartozóknak személyes tárgyakat kellett elküldeniük, hogy a kenyai tudósok megpróbáljanak kapaszkodót találni a felismerhetetlenné vált maradványok között. A tragédia feldolgozása helyett így most azzal kell szembenézniük, hogy egy tárgy, egy óra, egy fogkefe maradt abból, akit szerettek.
Amíg nem mondják ki az utolsó szót nincs temetés, azaz nincs lezárás, nincs gyászmunka sem. Csak a fájdalmas várakozás. A kenyai repülőgép-szerencsétlenség áldozatainak azonosítás így sokáig elhúzódhat. A hatóságok csak a DNS-minták alapján tudják teljes bizonyossággal megállapítani, hogy kik vesztették életüket a tragédiában.
A Vasas SC megdöbbent közössége megrendítő sorokkal vett búcsút a sportoló Süllős Gyulától és családjától:
Köszönöm, hogy ismerhettelek, és öt évig együtt dolgozhattunk.
A csapat tagjai még mindig képtelenek feldolgozni a történteket. A fiú edzője a TV2 Tényeknek azt mondta:
A mai napig nem fogtuk fel, ami történt. A család és mi is teljesen össze vagyunk törve.
A kenyai hatóságok továbbra is vizsgálják a történtek körülményeit. Mivel az azonosítás nem ért véget, hivatalosan még mindig nem erősítették meg a halálhíreket. A szakértők szerint a tudomány ma már rengeteg mindent megold, de a folyamat akár évekig is elhúzódhat.
Ha semmi jel nem utal arra, hogy az áldozatok életben lennének, legkésőbb öt éven belül nyilvánítják őket hivatalosan halottnak. A temetésre csak a hivatalos azonosítás után kerülhet majd sor.
