„Küldjék el a DNS-üket!” – személyes tárgyakat kérnek a kenyai tragédia áldozatainak azonosításához

Már több mint egy hét telt el azóta, hogy a magyar sportélet egyik legsúlyosabb tragédiája megrázta az országot. A kenyai repülőgép szerencsétlenségben Süllős Gyula, a Vasas SC egykori kiválósága, felesége és gyermeke veszítették életüket, legalábbis minden erre utal. Már sem a család, sem a barátok és sem az egykori csapattársak nem bíznak a csodában. Nem tévedés történt, hogy ők halatak meg, bár a hivatalos azonosítás még mindig hátravan. Ehhez a hatóságok DNS-mintákat kérnek. A hozzátartozóknak személyes tárgyakat kellett elküldeniük, hogy a kenyai tudósok megpróbáljanak kapaszkodót találni a felismerhetetlenné vált maradványok között. A tragédia feldolgozása helyett így most azzal kell szembenézniük, hogy egy tárgy, egy óra, egy fogkefe maradt abból, akit szerettek.

A kenyai repülőgép-baleset helyszíne, 2025. október 28. / Fotó: AFP / AFP

A kenyai hatóságoknak évekig is tarthat az azonosítás

Amíg nem mondják ki az utolsó szót nincs temetés, azaz nincs lezárás, nincs gyászmunka sem. Csak a fájdalmas várakozás. A kenyai repülőgép-szerencsétlenség áldozatainak azonosítás így sokáig elhúzódhat. A hatóságok csak a DNS-minták alapján tudják teljes bizonyossággal megállapítani, hogy kik vesztették életüket a tragédiában.

A Vasas SC megdöbbent közössége megrendítő sorokkal vett búcsút a sportoló Süllős Gyulától és családjától:

Köszönöm, hogy ismerhettelek, és öt évig együtt dolgozhattunk.

A csapat tagjai még mindig képtelenek feldolgozni a történteket. A fiú edzője a TV2 Tényeknek azt mondta:

A mai napig nem fogtuk fel, ami történt. A család és mi is teljesen össze vagyunk törve.

A kenyai hatóságok továbbra is vizsgálják a történtek körülményeit. Mivel az azonosítás nem ért véget, hivatalosan még mindig nem erősítették meg a halálhíreket. A szakértők szerint a tudomány ma már rengeteg mindent megold, de a folyamat akár évekig is elhúzódhat.

Ha semmi jel nem utal arra, hogy az áldozatok életben lennének, legkésőbb öt éven belül nyilvánítják őket hivatalosan halottnak. A temetésre csak a hivatalos azonosítás után kerülhet majd sor.