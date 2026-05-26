A szakértő most elárulta: ezekkel az italokkal garantáltan megelőzhető a rák

Úton-útfélen lehet hallani azokról az úgynevezett „csodaitalokról” illetve „csodaételekről”, amelyek segíthetnek megakadályozni a különféle betegségek, köztük a rák kialakulását is. Nemrég egy orvos a Zoe's podcastban, egy Tim Spector professzor által alapított egészségügyi vállalatnál beszélt arról, melyek azok az italok, amelyekkel ténylegesen megelőzhető ez a potenciálisan halálos betegség.

Az orvos most elárulta: ezekkel az italokkal megelőzhető a rák kialakulása / Fotó: Plateresca / shutterstock

Az orvos nermég elárulta: ezekkel az italokkal megelőzhető a rák kialakulása

Dr. William Li, világhírű orvos, tudós, előadó és sikeres szerző ekkor elmondta, hogy a kávé, a tea és a víz a világ három legnépszerűbb itala. Miután az epizód elején megerősítette, hogy nem a feltétlenül a genetika a fő tényező, ami meghatározza, kialakul-e rák, vagy sem, Dr. Li hozzátette, a bélmikrobiom támogatása segíthet csökkenteni a kockázatot.

Én ezeket az italokat szentháromságnak hívom. A kávé és a tea egyaránt tartalmaz polifenolokat, amelyek felerősítik a szervezet rákellenes reakcióit. A tea továbbá katechineket is tartalmaz: ezek olyan polifenolok, amelyek elzárják a vérellátást a rák kialakulásához, csökkentik a gyulladást és erősítik az immunrendszert. Még a tealevelekben található rost is táplálhatja a bélmikrobiomot. A kávé pedig klorogénsavat tartalmaz. Ez ugyanaz az anyag, amely az almában is megtalálható, és ami csökkenti a gyulladást, valamint sok más vegyületet is

- magyarázta az orvos, aki ezt követően arról beszélt, melyik az a teafajta, ami a leghatékonyabban veszi fel a harcot a rákkal.

A matcha egy különösen erős zöld tealevél. Az összes összetevőt, az összes rostot magából a levélből kapod meg, és ez az, ami igazán segíteni fog a bélflórádnak is

- mondta el Dr. Li.