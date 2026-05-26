Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
28°C Székesfehérvár

Evelin, Fülöp névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A szakértő most elárulta: ezekkel az italokkal garantáltan megelőzhető a rák

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 26. 12:30
italrákorvosmegelőzés
Ezekkel nem nyúlhatsz mellé! Az orvos nemrég elárulta, melyek azok az italok, amikkel megelőzhető ez a súlyos betegség.
Bors
A szerző cikkei

Úton-útfélen lehet hallani azokról az úgynevezett „csodaitalokról” illetve „csodaételekről”, amelyek segíthetnek megakadályozni a különféle betegségek, köztük a rák kialakulását is. Nemrég egy orvos a Zoe's podcastban, egy Tim Spector professzor által alapított egészségügyi vállalatnál beszélt arról, melyek azok az italok, amelyekkel ténylegesen megelőzhető ez a potenciálisan halálos betegség.

Most érdemes csalánt gyűjteni
Az orvos most elárulta: ezekkel az italokkal megelőzhető a rák kialakulása / Fotó: Plateresca /   shutterstock

Az orvos nermég elárulta: ezekkel az italokkal megelőzhető a rák kialakulása

Dr. William Li, világhírű orvos, tudós, előadó és sikeres szerző ekkor elmondta, hogy a kávé, a tea és a víz a világ három legnépszerűbb itala. Miután az epizód elején megerősítette, hogy nem a feltétlenül a genetika a fő tényező, ami meghatározza, kialakul-e rák, vagy sem, Dr. Li hozzátette, a bélmikrobiom támogatása segíthet csökkenteni a kockázatot. 

Én ezeket az italokat szentháromságnak hívom. A kávé és a tea egyaránt tartalmaz polifenolokat, amelyek felerősítik a szervezet rákellenes reakcióit. A tea továbbá katechineket is tartalmaz: ezek olyan polifenolok, amelyek elzárják a vérellátást a rák kialakulásához, csökkentik a gyulladást és erősítik az immunrendszert. Még a tealevelekben található rost is táplálhatja a bélmikrobiomot. A kávé pedig klorogénsavat tartalmaz. Ez ugyanaz az anyag, amely az almában is megtalálható, és ami csökkenti a gyulladást, valamint sok más vegyületet is

- magyarázta az orvos, aki ezt követően arról beszélt, melyik az a teafajta, ami a leghatékonyabban veszi fel a harcot a rákkal.

A matcha egy különösen erős zöld tealevél. Az összes összetevőt, az összes rostot magából a levélből kapod meg, és ez az, ami igazán segíteni fog a bélflórádnak is

- mondta el Dr. Li.

A matcha a japán zöld tea porított formája, amely az utóbbi időben világszerte egyre népszerűbbé vált. A matcha teának számos egészségügyi előnye van, beleértve a kognitív funkciókra, a kardiovaszkuláris egészségre és a daganat megelőzésére gyakorolt ​​​​hatást. A randomizált klinikai vizsgálatok (RCT) emellett kimutatták, hogy a matcha csökkenti a stresszt, fokozza a figyelmet és a memóriát, mialatt nincs hatással a hangulatra – írja a Daily Star.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu