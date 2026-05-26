Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
28°C Székesfehérvár

Evelin, Fülöp névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megható: könnyek közt köszönte meg a férfi, hogy megmentették az életét

Újraélesztés
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 26. 12:40
rosszul lettmentő
Megható jelenetek játszódtak le Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében: egy 50 év körüli férfi minden előzmény nélkül összeesett otthonában, majd családja és a mentők összehangolt munkájának köszönhetően sikerült megmenteni az életét.

Drámai pillanatok történtek egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei otthonban, ahol egy 50 év körüli férfi beszélgetés közben hirtelen elvesztette az eszméletét.

Végtelenül hálás volt, hogy megmentették az életét
Végtelenül hálás volt, hogy megmentették az életét Fotó: unsplash.com

A család azonnal reagált, mentőt hívtak, majd a mentésirányító segítségével a férfi két fia megkezdte az újraélesztést, egymást váltva küzdve édesapjuk életéért.

Megmentették az életét

A kiérkező mentők átvették az ellátást, amely a gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően sikerre vezetett: a férfi néhány percen belül visszanyerte az eszméletét, majd stabil állapotban kórházba szállították.

A mentőszolgálat beszámolója szerint a megható történetnek azonban itt még nem volt vége. Röviddel az eset után a férfi egy élelmiszerboltban találkozott újra az őt ellátó mentőtiszttel.

Ekkor a férfi "azonnal odarohant, átölelte és könnyek közt mondott köszönetet életéért". A találkozás nemcsak a betegnek, hanem az életmentőnek is mélyen megható élményt jelentett.

A család és a mentősök története még egy szálon összeforr

A történetet még érdekesebbé teszi, hogy a két fiú – akik a mentőkkel együtt kivették a részüket édesapjuk életének megmentésében – nem sokkal az eset előtt pont a kiérkező mentőtiszt előtt vizsgáztak elsősegélyből és újraélesztésből – írja az Országos Mentőszolgálat.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu