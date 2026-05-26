Megható: könnyek közt köszönte meg a férfi, hogy megmentették az életét

Drámai pillanatok történtek egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei otthonban, ahol egy 50 év körüli férfi beszélgetés közben hirtelen elvesztette az eszméletét.

A család azonnal reagált, mentőt hívtak, majd a mentésirányító segítségével a férfi két fia megkezdte az újraélesztést, egymást váltva küzdve édesapjuk életéért.

Megmentették az életét

A kiérkező mentők átvették az ellátást, amely a gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően sikerre vezetett: a férfi néhány percen belül visszanyerte az eszméletét, majd stabil állapotban kórházba szállították.

A mentőszolgálat beszámolója szerint a megható történetnek azonban itt még nem volt vége. Röviddel az eset után a férfi egy élelmiszerboltban találkozott újra az őt ellátó mentőtiszttel.

Ekkor a férfi "azonnal odarohant, átölelte és könnyek közt mondott köszönetet életéért". A találkozás nemcsak a betegnek, hanem az életmentőnek is mélyen megható élményt jelentett.

A család és a mentősök története még egy szálon összeforr

A történetet még érdekesebbé teszi, hogy a két fiú – akik a mentőkkel együtt kivették a részüket édesapjuk életének megmentésében – nem sokkal az eset előtt pont a kiérkező mentőtiszt előtt vizsgáztak elsősegélyből és újraélesztésből – írja az Országos Mentőszolgálat.