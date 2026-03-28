Noszály Sándor élete legsötétebb időszakáról vallott: "Eszembe jutott az öngyilkosság!”

Noszály Sándor betegsége mára már nyilvános, az elmúlt évben nagyon sokat dolgozott egyrészt azon, hogy jól legyen, másrészt azon, hogy saját példájával másoknak is segítsen.

Noszály Sándor betegsége: „Az agy dönti el, hogy mit érez”

Noszály Sándor Nagy Ő-ként erős és magabiztos személyiségnek mutatkozott be az akkori hölgyeknek, valószínűleg ő maga sem gondolta volna, hogy egyszer a fél ország követi majd élőben, ahogy mentálisan összeomlik. Végigjárta a legszélsőségesebb érzések skáláját, hónapokkal a gyógyulása után pedig saját podcastet indított, hogy segítsen a hasonló helyzetben lévőknek. A “Stigmano” fantázianévre keresztelt podcast hosszú kihagyás után most úgy tűnik, újra elindult, a legutóbbi videóban pedig nem más, mint Sanyi orvosa személyesen mesélt a mentális betegségek legfontosabb állomásairól. Az adásban beszéltek a bipolaritásról, depresszióról és az öngyilkosság hátteréről is. Noszály Sándor úgy érzi, ma már jól van, de számára is döbbenetes tisztán látni azt, hogy a világ egyik legpozitívabb és legjókedvűbb embereként mennyire veszélyesek a mentális betegségek, amikor az ember tényleg a mennyet és a poklot egyaránt megjárja.

Klinikai depresszióban voltam, nagyon mélyen, és antidepresszánsokat szedtem. Aki szedett ilyet valaha, az tudja, hogy 5-6 hét is szükséges hozzá, mire az egy kicsit helyrehoz. Ez alatt az idő alatt nekem is eszembe jutott az öngyilkosság, bár soha nem kerültem hozzá olyan közel, hogy bármit is tegyek, de megfordult a fejemben. Ez egy olyan más állapota az agynak, amit én el sem tudtam volna képzelni, hogy valaha meg fogok tapasztalni

- meséli Sanyi, amit orvosa, Dr. Hamvas Szilárd pszichiáter csak megerősíteni tudott.

Az antidepresszánsoknak az első néhány napban van egy olyan kellemetlen tünete, hogy a páciens késztetést érez, hogy valamit tegyen és ha hangulatilag épp nagyon mélyen van, azt látja, hogy nincs értelme az életének, akkor ez a késztetettség oda viheti, hogy öngyilkosságot kísérel meg”

- fejtette ki a szakember. Noszály Sándor 1-es típusú bipoláris zavarban szenvedett, ebben az állapotban a ”mániás epizódok” nagyon látványosan zajlanak, így történt ez nála is: tele volt energiával, győzhetetlennek érezte magát, nem aludt, bizarr ötletei voltak és teljesen feloldódtak a gátlásai.

Átéltem magasságokat és mélységeket is. Voltam legfelül és a legmélyebb depresszióban is. Ez egy hihetetlen állapota az agynak, még számomra is elképesztő, hogy tulajdonképpen az embernek ugyanaz a környezete, teljesen mindegy, mennyi pénze van, mi történik vele, milyenek a kapcsolatai, egyszerűen az agy dönti el, hogy mit érez.