Noszály Sándor élete legsötétebb időszakáról vallott: "Eszembe jutott az öngyilkosság!”

Noszály Sándor betegsége mára már nyilvános, az elmúlt évben nagyon sokat dolgozott egyrészt azon, hogy jól legyen, másrészt azon, hogy saját példájával másoknak is segítsen.
Noszály Sándor Nagy Ő-ként erős és magabiztos személyiségnek mutatkozott be az akkori hölgyeknek, valószínűleg ő maga sem gondolta volna, hogy egyszer a fél ország követi majd élőben, ahogy mentálisan összeomlik. Végigjárta a legszélsőségesebb érzések skáláját, hónapokkal a gyógyulása után pedig saját podcastet indított, hogy segítsen a hasonló helyzetben lévőknek. A “Stigmano” fantázianévre keresztelt podcast hosszú kihagyás után most úgy tűnik, újra elindult, a legutóbbi videóban pedig nem más, mint Sanyi orvosa személyesen mesélt a mentális betegségek legfontosabb állomásairól. Az adásban beszéltek a bipolaritásról, depresszióról és az öngyilkosság hátteréről is. Noszály Sándor úgy érzi, ma már jól van, de számára is döbbenetes tisztán látni azt, hogy a világ egyik legpozitívabb és legjókedvűbb embereként mennyire veszélyesek a mentális betegségek, amikor az ember tényleg a mennyet és a poklot egyaránt megjárja.
Klinikai depresszióban voltam, nagyon mélyen, és antidepresszánsokat szedtem. Aki szedett ilyet valaha, az tudja, hogy 5-6 hét is szükséges hozzá, mire az egy kicsit helyrehoz. Ez alatt az idő alatt nekem is eszembe jutott az öngyilkosság, bár soha nem kerültem hozzá olyan közel, hogy bármit is tegyek, de megfordult a fejemben. Ez egy olyan más állapota az agynak, amit én el sem tudtam volna képzelni, hogy valaha meg fogok tapasztalni
- meséli Sanyi, amit orvosa, Dr. Hamvas Szilárd pszichiáter csak megerősíteni tudott.
Az antidepresszánsoknak az első néhány napban van egy olyan kellemetlen tünete, hogy a páciens késztetést érez, hogy valamit tegyen és ha hangulatilag épp nagyon mélyen van, azt látja, hogy nincs értelme az életének, akkor ez a késztetettség oda viheti, hogy öngyilkosságot kísérel meg”
- fejtette ki a szakember. Noszály Sándor 1-es típusú bipoláris zavarban szenvedett, ebben az állapotban a ”mániás epizódok” nagyon látványosan zajlanak, így történt ez nála is: tele volt energiával, győzhetetlennek érezte magát, nem aludt, bizarr ötletei voltak és teljesen feloldódtak a gátlásai.
Átéltem magasságokat és mélységeket is. Voltam legfelül és a legmélyebb depresszióban is. Ez egy hihetetlen állapota az agynak, még számomra is elképesztő, hogy tulajdonképpen az embernek ugyanaz a környezete, teljesen mindegy, mennyi pénze van, mi történik vele, milyenek a kapcsolatai, egyszerűen az agy dönti el, hogy mit érez.
Bár a pszichiáter szakember azt mondja, maximum két hónapig szokott tartani a legsúlyosabb, legdepresszívebb szakasza a betegségnek, előfordulhatnak olyan extrémitások is, mint például Sándornál, hogy öt hónapig tartott a legmélyebb pokoljárás.
Ilyenkor a pszichés tényezők nagyon fontosak, amiket nem szabad alulértékelni. A teljes jövőtlenség, az önértékelés meghibásodása és az elképzelés, hogy nincs rá szükség, jobb lenne a világnak nélküle, kiváltképp a családnak, ha ő nem élne. De van egy olyan része is, hogy olyan dolgokat követ el, aminek aztán negatív következményi lesznek, például jó üzletnek érzi, hogy elad mindent maga körül
- mondja a szakember.
A profi teniszező elárulta, ő maga is megtapasztalta, hogy milyen az, amikor az ember megállíthatatlannak érzi magát:
Nálam pénzköltés volt, a legkisebb üzletből azt hittem, hogy milliárdok fognak jönni.
A bipolaritásnál a legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy a hipomániás fázisban az ember annyira jól érzi magát, energikus, nem fél és tripla örömérzetet él át, hogy ez tulajdonképpen egy addiktív állapot, így az ezt követő mélypontok után a páciens újra a magasságokba vágyódik. Noszály Sándor azonban már eleget átélt ahhoz, hogy tudja, mikor indul el a lejtőn:
Én már kitapasztaltam, hogy mi az, ami triggerel. Nálam az alkohol, a stressz és az alváshiány az, amire nagyon oda kell figyelnem.
Van segítség!
Ha úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!
