Kimondták a lesújtó diagnózist: pár órával később örökre elment a kilencéves kislány

Alig 24 órával azután hunyt el egy mindössze kilencéves kislány, miután megtudta, hogy egy ritka rákbetegségben szenved. Millie Rose Hedley-nél akut mieloid leukémiát (AML), egy ritka, gyorsan növekvő vérrákot diagnosztizáltak, majd néhány órával azután, hogy fény derült a szörnyű diagnózisra, tragikusan módon örökre elment.

A kis Millie a Durham megyei Newton Aycliffe-ból egy évig szenvedett csontfájdalomtól és extrém fáradtságtól, mielőtt tavaly december 22-én életét vesztette. Az édesanya, Kimberley elmondása szerint a kislány sokat betegeskedett, ami miatt többször is orvoshoz fordultak. Idővel Millie annyira legyengült, hogy már ölben kellett cipelni őt: ekkor még influenzára gyanakodtak, nem sokkal később viszont kórházba került, miután hányni kezdett, és még a folyadékot sem volt képes magában tartani. Ekkor azonnal bevitték őt a sürgősségire, ahol az orvosok azt a lesújtó hírt közölték a családdal, hogy Millie rákban szenved. Ezt követően egy intenzív osztályos transzportcsapat egy speciális kórházba szállította át a kislányt, az állapota viszont rohamosan romlott, majd az orvosok minden erőfeszítése ellenére pár órával a diagnózis felállítása után elhunyt.

A család a tragédia óta adománygyűjtéssel igyekszik támogatni azokat az ápolókat, akik gondját viselték a kislánynak, mialatt igyekeznek életben tartani az emlékét is: elmondásuk szerint Millie egy jószívű, kedves kislány volt, aki a jelenlétével minden szobát képes volt beragyogni, és aki nagyon közel állt a nővéréhez, a 11 éves Makaylához.

Millie egy gyönyörű, szerető és jószívű kislány volt, a legszélesebb mosollyal és a legédesebb lélekkel. Mindössze kilencévesen boldogságot vitt magával, bárhová is ment, mindig segített másokon és mélyen törődött mindenkivel maga körül

- mondta el Kimberley.

Imádott énekelni, táncolni és nevetni, minden szobát örömmel és energiával töltött meg. A dinoszauruszok iránti szeretete is egyedivé és különlegessé tette. Mindig emlékezni fogunk rá a szelíd szívéért, a vidám szelleméért és a túláradó szeretetéért

- tette hozzá a nő, aki a család többi tagjával együtt az AML árulkodó jeleire is próbálják felhívni az emberek figyelmét.