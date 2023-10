Noszály Sándor, az egykori Nagy Ő, közel egy éve szakított a rúdtánc- és fitneszoktatással foglalkozó Páll Orsolyával, akivel három éve vált hivatalossá a kapcsolatuk. Kezdetben úgy tűnt, a sármos teniszedző végre megtalálta azt a nőt, akire mindig is várt. Szinte kivirult, és valósággal sütkérezett a pótapuka szerepben. Szerelmével ugyanis 3 kiskorú gyermeket is kapott. Nemcsak a kezdeti vonzalom, hanem a sportmúltjuk is segítette őket abban, hogy támogassák egymást, ám nem így történt, végül szakításra került a sor.

Noszály Sándor jelenleg a szinglik táborát erősíti (Fotó: Markovics Gábor)

Noszály a péntek este a Model's Night elnevezésű, grandiózus eseményen tűnt fel az Andrássy úton. A Borsnak elárulta, hogy jelenleg egyedül él, de ennek is megvan a maga varázsa.

– Jelenleg szingli vagyok, single, ahogy a teniszben mondják. Szeretem, ha van mellettem társ, de ezt az élethelyzetet is tudom élvezni. Mindig is a Nagy Ő-t kerestem, de ez egy nagyon nehéz küldetés. Ha jól emlékszem, Popper Péter mondta, hogy négy síkon kell megjelennie a vonzalomnak, a kapcsolódásnak. Az egyik az intellektuális sík, a másik a gazdasági, a harmadik a spirituális, és végül, de nem utolsósorban az erotikus, szexuális vonzalom az, ami még nagyon fontos – ecsetelte a Borsnak Noszály Sándor.

Üzent Jákob Zoltánnak

2003. szeptember 9-én, 20 indult itthon a Nagy Ő, a TV2 párválasztó műsora: az első évadban Noszály Sándor volt a főszereplő. A sportoló akkor mindössze 31 éves volt, és a műsorkészítők szerint a produkció többi elvárásának is megfelelt. Az akkori közlemény szerint „gazdag, jóképű, intelligens, szellemes, szerény és egyedülálló" volt. A férfinak korábban volt egy többéves kapcsolata, és egy akkor öt hónapos kislánya is, aki az édesanyjával élt. Noszály elmondása szerint azonban még soha nem volt szerelmes, ezért különösen nagy várakozással tekintett a műsorra, amelyben huszonöt nő próbálta elcsábítani.

Hétfőtől ugyanez vár az ország körmöskirályára, Jákob Zoltánra, Noszály pedig megragadta az alkalmat, hogy üzenjen a rózsaosztónak!

– A legfontosabb szerintem, hogy Zoli önmagát adja, akkor nem lehet baj. Az már más kérdés, hogy amikor tudod, hogy épp felvétel készül, sokszor nehéz természetesen viselkedni

– összegezte tapasztalatait Noszály Sándor.